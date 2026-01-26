Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 pentru curatare intermediara, intre doua curateri intensive. Spuma uscata cu tehnologie de incapsulare: murdaria este incapsulata si eliminata prin aspirare la urmatoarea curatare de intretinere.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|6,1
|Greutate (kg)
|10,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe textile