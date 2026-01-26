Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l

CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 pentru curatare intermediara, intre doua curateri intensive. Spuma uscata cu tehnologie de incapsulare: murdaria este incapsulata si eliminata prin aspirare la urmatoarea curatare de intretinere.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 6,1
Greutate (kg) 10,4
Greutate cu ambalaj (kg) 11,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol, 10l
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe textile
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova