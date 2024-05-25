eco!Booster

Dette kan være vår mest imponerende WOW-øyeblikk noensinne: vårt nye eco!Booster tilbehør til høytrykk. Med en økning på 50 prosent i rengjøringsytelse, gir den tilbake WOW-faktoren til utendørsområdene dine raskere og enklere enn en vanlig stråledyse. Det virkelig imponerende er at den også er 50 prosent mer vann- og energieffektiv, noe som sparer dyrebare ressurser.