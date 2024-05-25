eco!Booster
Dette kan være vår mest imponerende WOW-øyeblikk noensinne: vårt nye eco!Booster tilbehør til høytrykk. Med en økning på 50 prosent i rengjøringsytelse, gir den tilbake WOW-faktoren til utendørsområdene dine raskere og enklere enn en vanlig stråledyse. Det virkelig imponerende er at den også er 50 prosent mer vann- og energieffektiv, noe som sparer dyrebare ressurser.
50 % økt rengjøringsytelse
For å få en raskere WOW-faktor: eco!Booster setter nye standarder når det gjelder mer effektiv rengjøring av utendørsområder. Den fjerner smuss over et mye bredere område enn den tidligere flate strålen.
50 % økt energieffektivitet
En forbedret rengjøringsytelse med mindre energi: den nye lansen vår eco!Booster gjør det mulig for deg å rengjøre store overflater med høytrykksspyleren, men på mye kortere tid enn før.
50 % mindre vannbruk
Effektiv mot skitt, sparsommelig med ressurser: eco!Booster rengjør områder raskt og grundig, samtidig som den sparer verdifullt vann.
* Sammenlignet med rengjøringseffekten til en flat dyse.
** Dette baserer seg på evnen til å rengjøre 50 prosent mer overflate enn en flat stråle med samme mengde energi og vann.
Fasadevask
Skitt i sprekkene på grove fasadeflater er spesielt vanskelig å fjerne. Med eco!Booster's høye rengjøringseffekt og effektivitet kan du raskt og enkelt fjerne ikke bare fint støv og sotpartikler, men også vekster som organisk vekst og mose.
Skitt på treoverflater
Det nye spylerrøret eco!Booster gjør det effektivt å rengjøre overflater av treverk. Enten det er rengjøring av hagemøbler eller gjerder i tre: med 50 prosent høyere overflateytelse enn en konvensjonell flat dyse, sparer den kraftige eco!Booster tid og energi.
Bilvask
Når du rengjør kjøretøyet ditt, handler det ikke bare om å fjerne skitt og avleiringer. Å jevnlig fjerne smuss som pollen, insektsrester, veisalt osv. er viktig for å opprettholde kjøretøyet i god stand.
eco!Booster 130 til K4 høytrykkspylere
Passer till alle Kärchers K4 høytrykkspylere.
eco!Booster 145 til K5 høytrykkspylere
Passer til alle Kärchers K5 høytrykkspylere.
eco!Booster 180 til K7 høytrykkspylere
Passer til alle Kärchers K7 høytrykkspylere.