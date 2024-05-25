eco!Booster

Dette kan være vår mest imponerende WOW-øyeblikk noensinne: vårt nye eco!Booster tilbehør til høytrykk. Med en økning på 50 prosent i rengjøringsytelse, gir den tilbake WOW-faktoren til utendørsområdene dine raskere og enklere enn en vanlig stråledyse. Det virkelig imponerende er at den også er 50 prosent mer vann- og energieffektiv, noe som sparer dyrebare ressurser.

50 % högre rengöringsprestanda

50 % økt rengjøringsytelse

 

For å få en raskere WOW-faktor: eco!Booster setter nye standarder når det gjelder mer effektiv rengjøring av utendørsområder. Den fjerner smuss over et mye bredere område enn den tidligere flate strålen.

50 % högre energieffektivitet

50 % økt energieffektivitet

 

En forbedret rengjøringsytelse med mindre energi: den nye lansen vår eco!Booster gjør det mulig for deg å rengjøre store overflater med høytrykksspyleren, men på mye kortere tid enn før.

50 % högre vatteneffektivitet

50 % mindre vannbruk

 

Effektiv mot skitt, sparsommelig med ressurser: eco!Booster rengjør områder raskt og grundig, samtidig som den sparer verdifullt vann. 

* Sammenlignet med rengjøringseffekten til en flat dyse.
** Dette baserer seg på evnen til å rengjøre 50 prosent mer overflate enn en flat stråle med samme mengde energi og vann.

Fasadevask

 

Skitt i sprekkene på grove fasadeflater er spesielt vanskelig å fjerne. Med eco!Booster's høye rengjøringseffekt og effektivitet kan du raskt og enkelt fjerne ikke bare fint støv og sotpartikler, men også vekster som organisk vekst og mose.

eco!Booster fasadrengöring

Skitt på treoverflater

 

Det nye spylerrøret eco!Booster gjør det effektivt å rengjøre overflater av treverk. Enten det er rengjøring av hagemøbler eller gjerder i tre: med 50 prosent høyere overflateytelse enn en konvensjonell flat dyse, sparer den kraftige eco!Booster tid og energi.

eco!Booster träytor

Bilvask

 

Når du rengjør kjøretøyet ditt, handler det ikke bare om å fjerne skitt og avleiringer. Å jevnlig fjerne smuss som pollen, insektsrester, veisalt osv. er viktig for å opprettholde kjøretøyet i god stand.

eco!Booster fordonsrengöring
Kärcher eco!Booster 130 till K4

eco!Booster 130 til K4 høytrykkspylere

Passer till alle Kärchers K4 høytrykkspylere. 

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Kärcher eco!Booster 145 till K5

eco!Booster 145 til K5 høytrykkspylere

Passer til alle Kärchers K5 høytrykkspylere.

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Kärcher eco!Booster 180 till K7

eco!Booster 180 til K7 høytrykkspylere

Passer til alle Kärchers K7 høytrykkspylere.

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