eco!Booster 130
Perfekt egnet for sensitive overflater – eco!Booster gir hele 50% bedre rengjøringseffekt enn den tradisjonelle strålen, samtidig som det sparer vann, energi og tid.
Å rengjøre sensitive overflater effektivt og grundig har aldri vært så enkelt, raskt eller økonomisk. Med 50 prosent høyere rengjøringseffekt og samme ressursforbruk, tilbyr eco!Booster 50 prosent høyere vann- og energieffektivitet sammenlignet med en flatstråle-dyse. Dette gjør rengjøringen svært grundig og rask, samtidig som det sparer tid, vann og energi. Skitt og smuss fjernes effektivt og selv sensitive materialer som malte overflater eller treverk kan rengjøres uten bekymring. eco!Booster 130 er egnet for alle Kärcher K 4 høytrykkspylere.
Egenskaper og fordeler
50% høyere energieffektivitet*
- Sparer vann
50% høyere rengjøringseffekt sammenlignet med flatstrålen
- Sparer energi
Avtakbart tilbehør
- Fleksibel å bruke og lagre
Koble fra tilbehøret med én hånd ved hjelp av utløserknapp
- Enkel og praktisk demontering
Svært allsidig i bruk
- Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Kompatibel med alle Kärcher høytrykksvaskere i K 4-klassen
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|615 x 108 x 51
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0) /
* Basert på evnen til å rengjøre 50 prosent større område enn en Kärcher standard flatstråle, med samme mengde energi og vann.
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Gjerder
- Områder rundt hjem og hage
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.