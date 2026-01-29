Å rengjøre sensitive overflater effektivt og grundig har aldri vært så enkelt, raskt eller økonomisk. Med 50 prosent høyere rengjøringseffekt og samme ressursforbruk, tilbyr eco!Booster 50 prosent høyere vann- og energieffektivitet sammenlignet med en flatstråle-dyse. Dette gjør rengjøringen svært grundig og rask, samtidig som det sparer tid, vann og energi. Skitt og smuss fjernes effektivt og selv sensitive materialer som malte overflater eller treverk kan rengjøres uten bekymring. eco!Booster 130 er egnet for alle Kärcher K 4 høytrykkspylere.