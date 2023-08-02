Rengjøring av tanker i rustfritt stål og vintønner

Når er det riktige tidspunktet for å rengjøre innsiden av vintanker eller tretønner?

Under vinleggingen må vinen dekanteres, filtreres og gå gjennom flere andre prosesser mange ganger. Før hver flasketapping eller før endring av vinsort, må innsiden av beholderen rengjøres og forberedes på det nye innholdet så raskt som mulig. Etterpå anbefales det å sjekke tønnen for lukt eller rester.

For å rengjøre en nylig tømt vintønne, anbefales det vanligvis 1 til maks 2 rengjøringssykluser. Ved å bruke en tønnevasker i kombinasjon med en høytrykksvasker, kan rengjøringen utføres i løpet av et par minutter.

Tønnene kan tas ut av kjelleren og rengjøres på gårdsplassen. Store vintønner eller tanker som ikke er så enkle å transportere, kan rengjøres direkte i kjelleren med riktige verktøy.