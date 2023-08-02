Rengjøring av tanker i rustfritt stål og vintønner
Vitikultur, med sine mange forskjellige produksjonstrinn, er en av de mest kompliserte utfordringene i jordbruket. Hvert individuelle trinn krever forskjellige hygienetiltak. Bare nøye rengjøring kan hindre at vinen blir forurenset og dermed får forringet kvalitet. Dette er spesielt viktig for tønner og tanker der vinen lagres og modnes.
Fjerne rester fra vintønner og tanker
Et viktig trinn i vitikultur er gjærings- og modningsprosessen. Gjæring og modning lar aromaene som skapes på vingården tre frem og gir vinen den unike smaken. Det er derfor veldig viktig å hindre at bakterier forstyrrer gjærings- og modningsprosessen. Dette er også grunnen til at det er så viktig med grundig rengjøring av vintønner og tanker i rustfritt stål, samt stedet der druene lagres.
Hva må rengjøres i vintønner og tanker i rustfritt stål?
Forurensning i vitikultur består for det meste av organiske rester, uorganiske stoffer, salter, karbohydrater, tanniner og fargestoffer, eller mikrobiell forurensning. I tillegg til typen, mengden og alderen på restene og typen overflate som skal rengjøres, kan korrekt rengjøringsmetode utgjøre hele forskjellen.
Det riktige rengjøringsutstyret gjør det mye enklere å effektivt fjerne rester av druer, gjæringsskum eller avleiringer fra tankene. Å klatre inn i tønner og tanker er ikke lurt og bør unngås.
Når er det riktige tidspunktet for å rengjøre innsiden av vintanker eller tretønner?
Under vinleggingen må vinen dekanteres, filtreres og gå gjennom flere andre prosesser mange ganger. Før hver flasketapping eller før endring av vinsort, må innsiden av beholderen rengjøres og forberedes på det nye innholdet så raskt som mulig. Etterpå anbefales det å sjekke tønnen for lukt eller rester.
For å rengjøre en nylig tømt vintønne, anbefales det vanligvis 1 til maks 2 rengjøringssykluser. Ved å bruke en tønnevasker i kombinasjon med en høytrykksvasker, kan rengjøringen utføres i løpet av et par minutter.
Tønnene kan tas ut av kjelleren og rengjøres på gårdsplassen. Store vintønner eller tanker som ikke er så enkle å transportere, kan rengjøres direkte i kjelleren med riktige verktøy.
Rengjøring av eiketønner
Spesielle hensyn ved rengjøring av innsiden av en tretønne
Enkelte viner gjæres og modnes i eiketønner, kalt barriques. I tillegg til hvor treverket kommer fra, kan størrelsen og alderen til tønna påvirke stilen og smaken på vinen.
Noen viner modnes også i større eiketønner som kalles "tonneau", som rommer enten 300 eller 500 liter. Disse tønnene har tykkere trevegger og kan brukes i mange år. Mindre barriques slites raskere, men kan vanligvis benyttes 3 til 4 ganger hvis de rengjøres forsiktig.
Fremfor alt må det organiske materialet i tretønnene rengjøres nøye, siden vinen kan absorbere uønskede stoffer på treoverflaten. Sterile tønner og forsiktig arbeid reduserer antall mikroorganismer i den ferdige vinen fra starten av, slik at den ikke blir dårlig.
Rengjøring av vintønner i tre: manuelt eller mekanisk?
Tradisjonelt sett brukes tønnebørster til å rengjøre eiketønner. Innerveggen skrubbes for hånd, enten tørt eller med natriumkarbonat. Etterpå må tønna skylles grundig med varmt og kaldt ferskvann før den fylles igjen.
For mer effektiv rengjøring kan det alternativt benyttes en tønnevasker. Sprayenheten er spesielt egnet til å brukes sammen med en høytrykksvasker, og kan vaske innsiden av eiketønner med et volum på mellom 225 og 600 liter.
Tønnevaskeren kobles til høytrykksenheten med en slange. Her kan kaldtvanns- eller varmtvannsvaskere benyttes.
Varmtvannsvaskere er blant annet kjent for å ha en steriliserende effekt og korte tørke- og rengjøringstider. Spesielt når det gjelder å fjerne gjenstridig smuss som vinstein, kan varmtvannsvaskere gjøre rengjøringen mye enklere og raskere. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å bruke rengjøringsmidler.
Fordeler ved varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere leverer forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning. Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Hodet til tønnevaskeren settes inn i tønna via tappehullet. Nedsenkingsdybden på rengjøringshodet kan reguleres avhengig av størrelsen på tønna. En gummikjegle på røret forsegler åpningen. Rengjøring gjøres best med bare vann – som er spesielt skånsomt for både treverket og miljøet. Både selve vaskehodet og dysene roterer. Høytrykksstrålen når dermed alle områder og kan rengjøre vintønnen grundig. Samtidig er et sugerør montert på nedre del av vaskeren, som hele tiden absorberer vannet med en sugefunksjon.
Hvis maskinen har en sugemodus, kan de siste vannrestene fjernes fullstendig fra bunnen av tønna. Når rengjøringen er ferdig, er et håndtak alt du trenger for å endre maskinfunksjonen fra høytrykksvasking til sugemodus, så er tønna eller beholderen klar til bruk igjen.
Rengjøring av vintønner med høytrykksvasker er ekstremt effektivt. Selv med kaldt vann vil bruk av en tønnevasker oppfylle hygienekravene.
Tips – Ikke glem pumper, slanger osv.
Grundig rengjøring i vinkjellere inkluderer ikke bare rengjøring av vintønner. Pumper, slanger, utstyr, filtre og beslag må også rengjøres nøye.
Rengjøring av tanker i rustfritt stål
Mange vinmakere bruker tanker i rustfritt stål til å gjære og lagre vinen. En stor fordel med disse sammenlignet med de klassiske tretønnene, er at rustfritt stål er lufttett og vanntett. Det kommer dermed ikke oksygen inn i vinen. Det betyr at smaksprofilen til vinen ikke blir forstyrret, slik den kan bli ved bruk av for eksempel tretønner. En annen fordel er at tanker i rustfritt stål er mye enklere å rengjøre. Vinstein er for eksempel enklere å fjerne fra disse tankene.
På grunn av disse egenskapene benyttes tanker i rustfritt stål i økende grad på vingårder. Tankene er ofte store og vanskelige å transportere. Det anbefales derfor å rengjøre dem direkte i vinkjelleren. I dette tilfellet kan mobile høytrykksvaskere brukes alene eller i kombinasjon med innvendige vaskehoder.
Rengjøring av tank i rustfritt stål med høytrykksvasker eller damp
Med en høytrykksvasker kan du effektivt rengjøre tanker og fjerne vanskelig smuss som vinstein. Bruk et kort strålerør for å komme inn i alle hjørner i mindre tanker, eller ved arbeid i trange rom.
Til forskjell fra rengjøring av tretønner, kan rengjøringsmidler benyttes for å rengjøre tanker i rustfritt stål. Basiske rengjøringsmidler er egnet til å løse opp organiske rester, og konsentrasjonen kan justeres avhengig av mengden smuss. Egnede rengjøringsmidler kan for eksempel påføres ved hjelp av en skumlegger koblet til en høytrykksvasker. Rengjøringsskummet er så stabilt at det fester seg til overflaten og kan dermed virke på overflaten lenge. Etter at det har fått virke en stund, skylles skummet av igjen med vann.Trinn for trinn
- Forskylling: Skyll først beholderen med vann.
- Rengjøring med basiske midler: Bruk rengjøringsmiddel (basisk) og la det virke på overflaten.
- Mellomskylling: Vannet kan samles opp og benyttes til forskylling/bløtlegging av andre tanker.
- Nøytralisering: Rengjør tanken med et syrebasert rengjøringsmiddel for å fjerne alt av basiske rester.
- Skyll: Skyll tanken grundig med rent vann.
Damprengjøring er også spesielt effektivt og hygienisk. Varmtvannsvaskere som har dampfunksjon eller profesjonelle dampvaskere kan være nyttige her. Ved å damprengjøre og deretter skylle med kaldt vann, fjernes vanskelig smuss enkelt og bakterier blir drept.
Vinbeholderne er ordentlig rengjort når du ikke lenger kan se grove rester. Pass spesielt godt på hjørner og sveisesømmer – smuss kan ofte gjemme seg her. En fettete overflate betyr vanligvis at det er lutrester igjen på overflaten. Det er viktig at disse fjernes, siden de vil påvirke smaken på vinen.
Rengjør store tanker i rustfritt stål enda mer effektivt med høytrykksvaskere og innvendige vaskehoder
Et innvendig vaskehode anbefales for større tanker, eller hvis det er et stort antall tanker som skal rengjøres. Dette kobles til en høytrykksvasker og senkes ned fra toppen av tanken. Vaskehodet drives av vannstrålen og roterer slik at strålen når alle hjørner.
Rengjøringen kan tilpasses individuelt, avhengig av bruk og beholderstørrelse. For store eller spesielt skitne beholdere kan du velge en langsommere rotasjonshastighet og finere spray. Ved rengjøring av mindre beholdere eller beholdere som ikke er spesielt skitne, kan du velge raskere rotasjon og grovere spray.
I tillegg til riktig prosedyre er resultatet av rengjøringen avhengig av å velge riktig rengjøringsmiddel og riktig konsentrasjon, samt riktig utstyr, tid og temperatur.
Utvendig rengjøring av tank eller vintønne
Høytrykksvaskere benyttes vanligvis også til å rengjøre utsiden av vintønner og tanker. Teleskoplansesystemer kan gjøre det enklere å rengjøre høye tanker. I kombinasjon med egnede rengjøringsmidler sørger dette for at forurensning ikke kommer inn i tanken eller tønna fra utsiden.
Overskytende vann og rester av rengjøringsmiddel dreneres ved hjelp av en renne i gulvet. Dreneringssystemet sørger for kontrollert drenering av vann under rengjøring av tønner og tanker i vinkjellere. Hvis et slikt system ikke er tilgjengelig, kan vannet suges opp ved hjelp av en våt- og tørrstøvsuger.
Tips – Pass på å bruke riktig arbeidstøy
Ved arbeid med rengjøringsmidler må det brukes nødvendig personlig verneutstyr. I tillegg til vernebriller og pH-bestandig fottøy anbefales det å bruke vernehansker.