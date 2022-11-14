Rengjøring i landbruket

Å opprettholde høy renslighet og hygiene i landbruket er avgjørende for å øke økonomisk avkastning og bevare verdier. Ved å bryte smittekjeder, øke maskinbruken på gården og redusere vedlikeholdskostnader, kan du oppnå bedre økonomisk ytelse.

Velholdte maskiner vil fungere pålitelig og vil ikke bære skadelige mikroorganismer fra ett sted til et annet, og forbedret hygiene i dyreholdet kan redusere helsefarene. I tillegg vil rene arbeidsforhold påvirke velvære og produktivitet for mennesker som arbeider på gården.

På denne siden finner du våre beste tips, råd og løsninger for effektiv rengjøring i landbruket. Utforsk artiklene og guidene nedenfor for nyttig innsikt og praktiske metoder.

vaske landbruksmaskin med høytrykkspyler

Gårdsdrift med dyrehold

Kärcher: Hygiene for dairy and cattle farming
Kärcher: Pig farming
Kärcher: Poultry farming
Kärcher: Fish farm
Kärcher: Horse husbandry
Kärcher: Prevent animal diseases
Kärcher: Digitisation in agriculture

Vask av utstyr og fasiliteter i landbruket

Agricultural machinery and implements
Cleaning warehouses and halls
Kärcher: Cleaning solar and photovoltaic systems

Rengjøring av solcellesystemer

Cleaning in the farm shop
Cleaning in food production
Kärcher: Silo cleaning in agriculture
Kärcher: Cleaning a biogas plant
Kärcher: Digitisation in agriculture

Andre landbruksområder

Fruit and vegetable cultivation
Cleaning in viticulture

Produkter til landbruksrenhold

Kärcher: High-pressure cleaner

Høytrykksvaskere

 

Kärcher: Wet and dry vacuum cleaner

Våt- og tørrstøvsugere

Kärcher: Vacuum sweepers

Feiemaskiner med oppsug

Kärcher: Municipal implement carriers/sweepers

Redskapsbærere/Feiemaskiner

Kärcher: Outdoor power equipment

Batteridrevne parkredskaper

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