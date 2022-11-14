Digitalisering i landbruket: riktig renhold av avanserte teknologiske produkter

Skjermer, smarttelefoner og nettbrett

Når det gjelder rengjøringen av skjermene eller smarttelefonene/nettbrettene i førerhuset og kontrollrommene i det digitale landbruket, må du være påpasselig med å unngå å lage riper eller skader. En tørr, ren mikrofiberklut er godt egnet og kan brukes for regelmessig rengjøring. Flekker som sitter godt, kan fjernes med en mikrofiberklut fuktet med lunkent vann. Unngå at kluten er så våt at vann kan trenge inn i elektroniske enheter. For flekker som sitter ekstra godt, kan det være nødvendig med et rengjøringsmiddel. Det må ikke inneholde aceton, benzen, skuremiddel, tynner eller syre. Rengjøringsmiddelet skal ikke sprayes direkte på overflaten. Påfør det heller på en lett fuktet klut, og rengjør overflatene med denne.