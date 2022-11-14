Digitalisering i landbruket: riktig renhold av avanserte teknologiske produkter
Digitalisering er mer utbredt i landbruket enn i mange andre sektorer, spesielt ved store gårdsbruk. Dette gjelder både innen husdyrhold og jordbruk, der det knapt finnes grenser for bruk av robotteknologi, sensorteknologi og lignende. Teknologien som benyttes i digitalt landbruk, er kostbar og sensitiv, og derfor er det svært viktig at renholdet utføres på riktig måte.
Mange bruksområder: digitalisering i landbruket
Innen husdyrhold finnes det i dag mange tekniske systemer som hjelper bonden. Jo større gården er, jo viktigere blir digitaliseringen av gårdsdriften. Utvalget omfatter alt fra automatisk fôring og melkeroboter til overvåkning av aktiviteten, helsetilstanden og syklusen til dyrene. Bonden mottar varslinger i sanntid på smarttelefonen når det oppstår avvik i verdiene og et dyr har fått problemer.
Muligheter for digitalisering og bærekraft i landbruket
Mulighetene for avansert teknologi og digitalisering i landbruket er også utbredt i jordbruket, blant annet for å gjøre gårdsdriften mer bærekraftig. Selvkjørende, satellittkontrollerte maskiner og åkerroboter er nå et vanlig innslag i det digitale jordbruket og bidrar til å gjøre arbeidet enklere. Skurtreskere kan opprette avlingskart under arbeidet på åkeren, som gir informasjon om hvor mye kunstgjødsel som kreves. Droner erstatter ofte helikoptre, spesielt innen vindyrking, for å kontrollere tilstanden til plantene og oppdage eventuelle sykdommer eller skadedyr på et tidlig tidspunkt. Avhengig av maskinens utforming er det nå mulig å påføre plantevernmidler selektivt på hver plante som er angrepet av skadedyr.
Rengjøring av sensitiv teknologi
Det er opplagt at digitalt landbruk er nøyaktig, men det stiller også høye krav til renslighet og hygiene. Alle maskinene og systemene må fungerer 100 % for å unngå nedetid. Dessuten krever de høye investeringene at maskinenes verdi bevares over tid. Det er også viktig å ha muligheten til å selge det gamle utstyret med profitt, om det blir nødvendig.
Ivareta investeringene: utvendig rengjøring – men vær forsiktig!
Det digitale landbruket blir stadig mer avansert, og maskinene og systemene blir gradvis mer teknisk sofistikerte. Denne utviklingen legger føringer for hvilke hensyn som må tas under renholdet. Likevel er det nødvendig å fjerne alt grovt og fastgrodd smuss.
Riktig bruk av en høytrykksvasker
En høytrykksvasker inngår i det vanlig rengjøringsutstyret på de fleste gårder. Den er mye brukt i forbindelse med rengjøringen av traktorer og annet utstyr, siden den effektivt fjerner grovt smuss ved hjelp av egnet trykk. Men vannmengden og trykket må reduseres betraktelig for rengjøring rundt hydraulikk og elektronikk. Bruk av en varmtvannsvasker kan være mer hensiktsmessig, siden det varme vannet løser opp smuss raskere, og den krever lavere trykk. Egnede rengjøringsmidler kan bidra til å oppnå ønsket resultat raskt og skånsomt.
Områder der du må være ekstra forsiktig
De mest sensitive områdene i digitalt landbruk inkluderer de elektroniske boksene på traktorene eller ISOBUS-grensesnittene, som gjør det mulig å overføre data mellom maskinen som blir slept, og traktoren. En ballepresse med høy presskraft vil for eksempel stille arbeidshastigheten ut fra avlingsvolumet som registreres av sensorene – noe som er til stor hjelp for bonden, og det er derfor viktig at denne ikke blir skadet.
Tips 1 – Sensitive deler
For å unngå skader bør du ikke bruke rotojetdyse rundt de sensitive områdene.
Tips 2 – Fjern løst smuss
For å beskytte de sensitive delene kan du bruke en kraftig våt- og tørrstøvsuger regelmessig der det trengs for å fjerne løst smuss og dermed redusere behovet for våtrengjøring.
Digitalisering på arbeidsplassen: det er viktig å rengjøre i førerhuset
Under den travle sesongen er det lett å glemme å rengjøre førerhuset på traktoren eller innhøstningsmaskinen. Men det er mange fordeler med å rengjøre innsiden av førerhuset regelmessig. Bruk en støvsuger for å fjerne alle små støvpartikler. Dette vil redusere risikoen for at det kan oppstå skader på elektriske, elektroniske og hydrauliske komponenter, og du kan unngå dyre reparasjoner forårsaket av støv, smuss og fuktighet.
Skjermer, smarttelefoner og nettbrett
Når det gjelder rengjøringen av skjermene eller smarttelefonene/nettbrettene i førerhuset og kontrollrommene i det digitale landbruket, må du være påpasselig med å unngå å lage riper eller skader. En tørr, ren mikrofiberklut er godt egnet og kan brukes for regelmessig rengjøring. Flekker som sitter godt, kan fjernes med en mikrofiberklut fuktet med lunkent vann. Unngå at kluten er så våt at vann kan trenge inn i elektroniske enheter. For flekker som sitter ekstra godt, kan det være nødvendig med et rengjøringsmiddel. Det må ikke inneholde aceton, benzen, skuremiddel, tynner eller syre. Rengjøringsmiddelet skal ikke sprayes direkte på overflaten. Påfør det heller på en lett fuktet klut, og rengjør overflatene med denne.
Tips 1 – Bretting av mikrofiberkluten
I kommersielt renhold bretter man mikrofiberklutene på en spesiell måte, som har vist seg å være effektiv for å fjerne smuss og samtidig unngå at man overfører det til et annet sted. Mikrofiberkluten blir brettet på midten tre ganger (én gang nedover og to ganger til siden). Dette gir totalt 16 sider. Fukt siden som vender frem med rengjøringsmiddel, så kan du tørke over hver overflate med en ny, ren side av kluten. Når kluten er brukt opp, skal den skiftes ut med en ny.
Tips 2 – Sugebørste
Støvsugeren utstyres med en sugebørste med ekstra myk bust for spesielt ømfintlige overflater. Dette tilbehøret kan også brukes for å fjerne støv fra tastaturer. Men husk å redusere sugekraften for denne oppgaven.
Tips 3 – Steder det er vanskelig å komme til
Ventilasjonsåpninger, mikrofoner eller kontakter kan rengjøres forsiktig med en myk børste eller en tannbørste.
Svært sensitivt, svært teknisk: melkefjøset
Melkefjøset er et eksempel på en del av gårdsdriften som ofte er svært digitalisert og svært sensitiv. Siden alle melkekyrne, både friske og syke, passerer gjennom dette området flere ganger om dagen, er hygienen svært viktig. Dyrene drar med seg smuss og møkk, og derfor blir området utsatt for mye tilgrising. For å unngå at smittestoffer overføres fra dyr til dyr, bør melkefjøset rengjøres med en høytrykksvasker etter hver melking. Varmt vann, rengjøringsmidler og børster kan brukes for å unngå skader under rengjøringen av det digitale gårdsutstyret.
Tips 1 – Ikke glem vinduene
Husk å rengjøre vinduene og pleksiglassoverflatene til melkeroboten.
Tips 2 – Rengjør kameraet for hånd
Digitalt landbruk endrer måten vi utfører renhold på. Melkesystemet betjenes med en robotarm og et kamera. Selv om det blir benyttet et automatisk rengjøringsprogram, er det likevel en god idé å bruke en mikrofiberklut for å rengjøre kameraet og beskyttelsesglasset manuelt.
Helautomatiske, svært sensitive: fôringssystemer for fjærfe og svin
Hygienen er like viktig i fôringen av dyrene som den er i melkefjøset. Digitalisert landbruk innebærer mye teknologi som er svært sensitiv, spesielt når det dreier seg om fôringssystemer. Derfor er det viktig å bruke riktig rengjøringsmetode.
Tørrfôr og støvfjerning
Når det gjelder tørrfôring, er det støvet som er den største utfordringen i det digitale landbruket. Det hoper seg opp overalt, trekker til seg fuktighet og kan påvirke elektronikken. En kraftig våt- og tørrstøvsuger kan brukes for å fjerne støvet, men overflatene kan også rengjøres manuelt. En mikrofiberklut er egnet for dette, da den samler opp støvet uten å etterlate rester.
Tips – Fjerning av store mengder støv
For å fjerne store mengder med støv, bør det monteres et kraftig filter på våt- og tørrstøvsugeren. Et patronfilter vil for eksempel øke filterområdet vesentlig og dermed også ytelsen.
Våtfôr og høytrykksrengjøring
I forbindelse med våtfôring vil en høytrykksvasker være ideell. De enkelte komponentene, som blandetankene eller boret, kan enkelt rengjøres med riktig trykk. Områdene rundt betjeningspanelet og andre sensitive komponenter knyttet til det digitale landbruket, må rengjøres på en måte som ikke forårsaker skade. Helst bør trykket være så lavt som mulig, eventuelt bør rengjøringen utføres manuelt.
Tips – Rengjør sensorene regelmessig
I låver med ventilasjonssystemer med digital betjening er sensorene som regel plassert på ventilasjonsåpningene. For at sensorene skal kunne registrere riktig temperatur, luftfuktighet og andre verdier, må de rengjøres regelmessig. Rengjøring for hånd eller med svært lavt trykk er best.