Hygiene ved svineoppdrett: hva du bør tenke på
Høye hygienestandarder er viktig for dyrevennlig og økonomisk oppdrett av griser. Korrekte prosedyrer for desinfisering og rengjøring og riktig rengjøringsutstyr hjelper deg med å forebygge sykdommer i svineopprett. De er også viktige for biosikkerheten.
Svineavl: beskyttelse mot sykdommer
Regelmessig rengjøring og desinfisering av grisefjøset reduserer antallet bakterier og hindrer sykdommer i å spre seg fra grisefjøs til grisefjøs. Hygiene ved oppdrett av svin er et viktig tiltak for å hindre dyresykdommer som afrikansk svinepest. Den påvirker både ville bestander og husdyr, og er dødelig.
Munn- og klovsyke er også en svært smittsom sykdom. Et utbrudd av sykdommen har enorme økonomiske konsekvenser. For å unngå utbrudd i grisefjøset må utstyr og maskiner som kommer i kontakt med dyrene, rengjøres og desinfiseres grundig.
Det er også viktig å ta hygienen i betraktning når griser transporteres. Ved å sørge for renslighet på hele reisen hindres spredning av smitte mellom dyr og mennesker. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner gjør i tillegg arbeidet lettere. Ved å holde en høy standard for renslighet reduserer du sannsynligheten for et utbrudd.
Svineoppdrett: fra et økonomisk ståsted
Forebygging av sykdom bidrar til økonomisk vellykket svineoppdrett. Bruk av færre medisiner vil for eksempel redusere veterinærkostnadene og øke inntektene. Glem heller ikke grundig og regelmessig rengjøring av siloen. Hvis matrester og mugg kommer inn i fôrkjedent, kan dette føre til at dyrene får helseproblemer.
Det økonomiske tapet kan bli stort hvis du ikke greier å isoleres og eliminere risikofaktorer som bidrar til at sykdommer spres. Konsekvent kontroll og rengjøring sikre at slike problemer ikke oppstår ved svineoppdrett og sørger dermed for at dyrene holder seg friske. Når alt kommer til alt, vil bedre dyrehelse øke dyrevelferden og bidra til ønsket vektøkning.