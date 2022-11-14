Hygiene ved svineoppdrett: hva du bør tenke på

Svineavl: beskyttelse mot sykdommer

Regelmessig rengjøring og desinfisering av grisefjøset reduserer antallet bakterier og hindrer sykdommer i å spre seg fra grisefjøs til grisefjøs. Hygiene ved oppdrett av svin er et viktig tiltak for å hindre dyresykdommer som afrikansk svinepest. Den påvirker både ville bestander og husdyr, og er dødelig.

Munn- og klovsyke er også en svært smittsom sykdom. Et utbrudd av sykdommen har enorme økonomiske konsekvenser. For å unngå utbrudd i grisefjøset må utstyr og maskiner som kommer i kontakt med dyrene, rengjøres og desinfiseres grundig.

Det er også viktig å ta hygienen i betraktning når griser transporteres. Ved å sørge for renslighet på hele reisen hindres spredning av smitte mellom dyr og mennesker. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner gjør i tillegg arbeidet lettere. Ved å holde en høy standard for renslighet reduserer du sannsynligheten for et utbrudd.