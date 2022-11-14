Hygiene ved svineoppdrett: hva du bør tenke på

Høye hygienestandarder er viktig for dyrevennlig og økonomisk oppdrett av griser. Korrekte prosedyrer for desinfisering og rengjøring og riktig rengjøringsutstyr hjelper deg med å forebygge sykdommer i svineopprett. De er også viktige for biosikkerheten.

Rengjøring ved svineoppdrett

Svineavl: beskyttelse mot sykdommer

Regelmessig rengjøring og desinfisering av grisefjøset reduserer antallet bakterier og hindrer sykdommer i å spre seg fra grisefjøs til grisefjøs. Hygiene ved oppdrett av svin er et viktig tiltak for å hindre dyresykdommer som afrikansk svinepest. Den påvirker både ville bestander og husdyr, og er dødelig.

Munn- og klovsyke er også en svært smittsom sykdom. Et utbrudd av sykdommen har enorme økonomiske konsekvenser. For å unngå utbrudd i grisefjøset må utstyr og maskiner som kommer i kontakt med dyrene, rengjøres og desinfiseres grundig.

Det er også viktig å ta hygienen i betraktning når griser transporteres. Ved å sørge for renslighet på hele reisen hindres spredning av smitte mellom dyr og mennesker. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner gjør i tillegg arbeidet lettere. Ved å holde en høy standard for renslighet reduserer du sannsynligheten for et utbrudd.

Svineoppdrett: fra et økonomisk ståsted

Forebygging av sykdom bidrar til økonomisk vellykket svineoppdrett. Bruk av færre medisiner vil for eksempel redusere veterinærkostnadene og øke inntektene. Glem heller ikke grundig og regelmessig rengjøring av siloen. Hvis matrester og mugg kommer inn i fôrkjedent, kan dette føre til at dyrene får helseproblemer.

Det økonomiske tapet kan bli stort hvis du ikke greier å isoleres og eliminere risikofaktorer som bidrar til at sykdommer spres. Konsekvent kontroll og rengjøring sikre at slike problemer ikke oppstår ved svineoppdrett og sørger dermed for at dyrene holder seg friske. Når alt kommer til alt, vil bedre dyrehelse øke dyrevelferden og bidra til ønsket vektøkning.

Rengjøringsoppgaver ved svineoppdrett

Kärcher: Rengjøring og desinfisering av grisefjøs
Kärcher: Forebygging av afrikansk svinepest
Kärcher: Forebygging av munn- og klovsyke
Kärcher: Rengjøring av en husdyrtilhenger
Kärcher: Silorengjøring i landbruket
Kärcher: Rengjøring av biogassanlegg
Kärcher: Rengjøring av landbrukslager
Kärcher: Rengjøring av solcellesystemer
Kärcher: Rengjøring av landbruksmaskiner og -redskaper
Kärcher: Digitalisering i landbruket

Produkter som egner seg for ditt bruksområde

For å holde kostnadene ved rengjøring og desinfisering av grisefjøset under kontroll, er egnet utstyr, rengjøringsmidler og effektive rengjøringsprosedyrer viktig.

Storfehengere bør rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre smittespredning.

Grundig og regelmessig rengjøring av siloer med høytrykksvaskere og våt- og tørrstøvsugere hindrer smitte i å komme inn i dyrefôret.

Rene lagre sikrer at helsen til husdyrene ikke settes i fare på grunn av smitte som mugg eller mykotoksiner.

Grundig rengjøring er viktig for å bevare verdien og funksjonaliteten til landbruksmaskiner og -redskaper.

Regelmessig rengjøring av solcellepaneler og -anlegg anbefales for å nytte solenergien på en effektiv måte og sørge for så høyt strømproduksjon som mulig.

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