Bekjempe afrikansk svinepest med forebyggende rengjøring

Trinn 1: Kontroller at gården har en utforming som bidrar til å forebygge introduksjonen av afrikansk svinepest

Det er svært viktig å overholde de relevante kravene for biosikkerhet til punkt og prikke:

Hygiene for fôringsområdet

Fôrhygiene

Fôrsikkerhet

Regler for dyrevelferd

Sammen med gårdens veterinær må alle kjente overføringsveier for den afrikanske svinepesten stoppes. Dette inkluderer kontakt med mennesker, fôr, kontaminert fôr, avfall fra matproduksjon og slakting, men også avføring, utstyr eller kjøretøy (f.eks. transport av griser). Klær kan også være en potensiell kontamineringsvei.

Ved å gå gjennom gårdens utforming kan det være mulig å justere restriksjoner for tilgang til binger, planlegging og vedlikehold av inn- og utkjøringsruter, gjerder for å holde villsvin ute og fôrlagre.