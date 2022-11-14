Bekjempe afrikansk svinepest med forebyggende rengjøring
Afrikansk svinepest finnes over hele verden. Det har blitt rapportert tilfeller fra Sentral-Europa, noen deler av Øst-Europa, Sardinia, deler av Afrika og Kina. Viruset introduseres vanligvis via infiserte villsvin, reiser, jaktturisme og frakt av varer eller dyr. Med gode hygienetiltak på gården kan dyrebestanden beskyttes og spredningen av viruset hindres.
Hva er afrikansk svinepest?
Afrikansk svinepest er en alvorlig virusinfeksjon som utelukkende rammer ville og tamme svin, og sykdommer er dødelig for dem. Symptomene på afrikansk svinepest er svært plagsomme for dyrene, og infeksjoner skaper ekstra arbeid. Viruset introduseres vanligvis i en flokk via infiserte villsvin, reiser, jaktturisme og frakt av varer eller dyr. Villsvin som vandrer fritt, er ofte kilden til spredningen av viruset, i tillegg til feilaktig avhending av kontaminerte matvarer. Den afrikanske svinepesten er ikke farlig for hunder eller hester.
Strenge hygienekrav beskytter mot den afrikanske svinepesten
Hygienetiltak uten kompromisser på gårdsbruket er en viktig del av effektiv beskyttelse mot virus. Slike tiltak er en naturlig del av høy biosikkerhet.
Riktige rengjøringsprosedyrer og -utstyr bidrar til å forebygge utbrudd av den afrikanske svinepesten på gårder.
I tillegg til organisatoriske tiltak som å gå gjennom gårdens utforming for å identifisere og fjerne mulige overføringsveier, vil grundig rengjøring med høytrykksvaskere også hjelpe til med å minimere risikoen for spredning av viruset.
For å hindre at sykdommen bryter ut i utgangspunktet, kan følgende forebyggende tiltak iverksettes:
Trinn 1: Kontroller at gården har en utforming som bidrar til å forebygge introduksjonen av afrikansk svinepest
Det er svært viktig å overholde de relevante kravene for biosikkerhet til punkt og prikke:
- Hygiene for fôringsområdet
- Fôrhygiene
- Fôrsikkerhet
- Regler for dyrevelferd
Sammen med gårdens veterinær må alle kjente overføringsveier for den afrikanske svinepesten stoppes. Dette inkluderer kontakt med mennesker, fôr, kontaminert fôr, avfall fra matproduksjon og slakting, men også avføring, utstyr eller kjøretøy (f.eks. transport av griser). Klær kan også være en potensiell kontamineringsvei.
Ved å gå gjennom gårdens utforming kan det være mulig å justere restriksjoner for tilgang til binger, planlegging og vedlikehold av inn- og utkjøringsruter, gjerder for å holde villsvin ute og fôrlagre.
Trinn 2: Kontroller tiltak for hygiene og rengjøring for å forebygge spredning av afrikansk svinepest
Hygienen på gården må også kontrolleres. Hvis det er nødvendig, kan ekstra rengjøring utføres i fjøs og tilhørende rom, for eksempel via streng oppdeling i områder, f.eks. svart og hvitt.
Kontrollområder for afrikansk svinepest hjelper til med å gjøre kravene for vedvarende hygienetiltak klare. Dette kan for eksempel bestå av påkrevd dusj og bytte av klær for alle som skal inn i fjøset, både besøkende og medarbeidere (samt familien til gårdeier), men også konsekvent rengjøring av de oppdelte områdene, f.eks. hvitt før svart. Bruk av våt- og tørrstøvsugere og dampvaskere kan øke effektiviteten ved rengjøring av vegger, gulv og våtområder betydelig. Dette gjelder også for garderober, skap og sko. I tillegg vil det redusere arbeidstiden for rengjøringen.>/p>
Trinn 3: Dokumentasjon av alle tiltak mot den afrikanske svinepesten
Dokumentasjonen av alle hygienetiltakene skaper transparens og sporbarhet. I tillegg gir det en oversikt som bidrar til å gjøre arbeidet håndterbart, selv med høye standarder for biosikkerhet. Og det sikrer den beste beskyttelsen for grisene på gården.
Rengjøring av kjøretøy for transport av dyr
Alle kjøretøy som benyttes til transport av dyr, skal rengjøres og desinfiseres på samme måte, uavhengig av størrelsen. De samme reglene gjelder enten du kjøre fire grisunger til slakteriet eller tjue griser til en annen gård. Det er bare god hygiene ved transport av kyr, griser og fjærfe som hindrer overføring av smittestoffer fra dyr til dyr eller til mennesker.
Bedre beskyttelse mot afrikansk svinepest med bruk av varmtvannsvaskere
Bruk av varmtvannsvaskere forbedrer resultatene med opptil 40 prosent og reduserer tørketiden for de rengjorte overflatene på grunn av varmen. Tiden som blir spart på denne måten, kan brukes til andre ting. For eksempel til å reparere små sprekker og hull i overflater for å forebygge oppblomstring av bakterier og virus. Gnagere og andre patogene bærere holdes også unna ved å gjøre dette. Overflater utenfor fjøset skal også kontrolleres rutinemessig som et forebyggende tiltak. Dette bidrar til å minimere risikoen for infeksjoner.
Fordeler med å bruke varmtvannsvaskere
Med varmt vannet rengjør høytrykksvaskere enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater kan vi oppnå raskere rengjørings- og tørketider, målbar reduksjon av bakterier, ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved hjelp av dampinnstillingen er det mulig å rengjøre ømfintlige overflater med temperatur opp til 155 °C. Varmtvannsvaskere gjør det mulig å redusere arbeidsbelastningen, tiden som kreves for å utføre jobben og mengden med rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvannsvaskere har mange fordeler og gjør det mulig å optimalisere rengjøringen.
Krav for bruk av mobil høytrykksvasker mot afrikansk svinepest
Stasjonære høytrykksvaskere har fordelen av at de er permanent montert og brukt på ett sted. Dette hindrer at maskinen sprer bakterier til andre områder av fjøset. For å holde høy biosikkerhet må mobile høytrykksvaskere alltid være utendørs eller ved inngangen til fjøset for å unngå kontakt med bakterier i fjøset. En egen slange og høytrykkspistol med lanse skal være tilgjengelig for hvert bygg. Hvis en slange er lenger enn 60 meter, må slangens diameter kontrolleres og justeres for å unngå trykktap.
Mer om PRRS
PRRS-viruset (porcine reproductive and respiratory syndrome) rammer reproduksjonen hos griser og påvirker luftveiene. Det finnes to typer virus – ett i Europa og ett i Amerika. På grunn av mutasjoner har vi nå en stort antall forskjellige virusvarianter.
Jo dårligere allmenntilstanden til dyret er, jo større er risikoen for å få PRRS. Det er også viktig å tenke på oppdrettsområdene, fôring og mulige stressfaktorer.
For å bekjempe viruset er det viktig å hindre at viruset spres innad på gården og spesielt mellom forskjellige gårdsbruk.
I tillegg til regelmessig vaksinering kan spredningen av viruset i en flokk stoppes med god administrasjon og forebyggende rengjøringstiltak:
- Arbeidsverktøy: Hygienetiltak skal være på plass for rengjøringsprosesser og arbeidsverktøy. Separate verktøy bør benyttes for hver bygning.
- Medarbeidere: For å hindre at medarbeidere overfører viruset er det anbefalt å installere hygienesluser med dusjer.
- Kjøretøy: Til transport av dyr på gården skal det også benyttes rene, desinfiserte og tørre transportkjøretøy.
- Binger: Før nye dyr kommer, skal bingene rengjøres og desinfiseres grundig. Når en binge skal rengjøres, skal du bruke tilstrekkelig vann og desinfisere med godkjent middel. La fjøset tørke tilstrekkelig før nye dyr slippes inn.
- Rengjøringstiltakene skal også omfatte utstyr til fôring, fôrautomater, behandlingsvogner, innkjøring og lasteområder.
Rengjøring og desinfisering av grisefjøset
Det medfører mye arbeid å rengjøre og desinfisere grisefjøset hver gang grisene skal tas inn i fjøset. Men det er verdt innsatsen for å sikre rene gulv, vegger, fôringssystemer og forskjellige inndelinger i fjøset – fra fødebinger, til varmebinger og oppfôringsbinger. Med riktig utstyr og rengjøringsmiddel, i tillegg til effektive rengjøringsprosedyrer, er kostnadene for rengjøring og desinfisering av grisefjøset relativt lave.