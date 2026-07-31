PressurePro Skumrens RM 91 Agri, 10l

Skumrenseren har utmerkede fettløsende egenskaper og fjerner enkelt organisk materiale som gjødsel og smuss. Ideell for rengjøring av fjørfe-, grise- og storfestall samt melkestall.

PressurePro Skumrens RM 91 Agri er en alkalisk rengjøringsløsning med spesielle skumforsterkende egenskaper som gjør den perfekt egnet for grundig rengjøring av grisehus, fjørfehus, fjøs og melkestaller. Skummets unike klebeegenskaper gjør det mulig med lange kontakt- og eksponeringstider, selv på vertikale flater, noe som resulterer i enda bedre rengjøringsresultater. PressurePro Skumrens RM 91 Agri fjerner organisk tilsmussing som matrester, dyreekskrementer og andre typer skitt fullstendig og beskytter samtidig fjøsanlegg og flater. For å fjerne spesielt gjenstridige smussr anbefaler Kärcher å bruke PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri på forhånd.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 13
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2
Produkt
  • har utmerkede fettoppløsende egenskaper og fjerner lett organisk materiale, som gjødsel, støv og matrester.
  • 100 % biologisk nedbrytbart
  • Skader ikke noen stabile anlegg
  • Ingen negative effekter på avløpssystemer og biogassanlegg
PressurePro Skumrens RM 91 Agri, 10l
PressurePro Skumrens RM 91 Agri, 10l
PressurePro Skumrens RM 91 Agri, 10l
PressurePro Skumrens RM 91 Agri, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

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Bruksområder
  • Stallinnretninger, melkestaller
  • Gulv- og overflaterengjøring
  • Sanitære fasiliteter
Tilbehør