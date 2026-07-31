PressurePro Syrevask RM 93 Agri, 10l

Syrevask for renere melkestaller, melkerom og staller. Fjerner selv de mest gjenstridige avleiringer, som kalk, mineraler og rust. Korrosjonsinhibitorer bevarer fast inventar.

Den tykke konsistensen til vår PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri er spesielt tilpasset rengjøringskravene til melkestall og meierier på gårder. Rengjøringsmiddelet er tyktflytende og fester seg til melkeutstyret, rammer, skjøter og sprekker. Uorganiske avleiringer som kalk, rust, melkestein og urinbelegg fjernes uanstrengt, samt reduserer risikoen for at dyr sklir på gå- og ståflater. RM 93 Agri er trygt for bruk på rustfritt stål, fliser og plast – ideelt sett, og for å redusere potensielle patogener, veksle med Kärchers alkaliske PressurePro-skumrens RM 91 Agri.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,4
Produkt
  • Fjerner de mest gjenstridige, uorganiske avleiringene av kalkavleiringer, rust, mineraler og melkestein
  • 100 % biologisk nedbrytbart
  • Svært god materialkompatibilitet, skader ikke stål, plast, rustfritt stål eller flislagte overflater.
  • Ingen negative effekter på avløpssystemer og biogassanlegg
PressurePro Syrevask RM 93 Agri, 10l
PressurePro Syrevask RM 93 Agri, 10l
PressurePro Syrevask RM 93 Agri, 10l
PressurePro Syrevask RM 93 Agri, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Staller, melkerom, melkestaller
  • Gulv- og overflaterengjøring
  • Sanitære fasiliteter
Tilbehør