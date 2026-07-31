PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri, 10l

Bløtleggingsmiddelet løser opp inntørket gjødsel for redusert rengjøringstid og vannforbruk. Korrosjonshemmere beskytter fjøsanlegget. Ideelt for fjøs og melkestaller.

PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri er et alkalisk forbehandlingsmiddel som er spesielt utviklet for å brukes sammen med PressurePro Skumrems RM 91 Agri. Dette rengjøringsmiddelet anbefales av Kärcher for å fjerne spesielt vanskelig organisk smuss i fjørfe- og grisehus, fjøs og melkestaller. Skummet fester seg til vertikale flater og løser opp skitten før den fjernes helt, noe som gir økonomiske og økologiske fordeler ved å redusere rengjøringstiden og mengden vann som kreves. I tillegg inneholder formuleringen korrosjonshemmere som beskytter overflater og fjøsanlegg.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 13
Vekt inkludert emballasje (kg) 13,2
Produkt
  • har utmerkede fettoppløsende egenskaper og fjerner lett organisk materiale, som gjødsel, støv og matrester.
  • Fjerner selv tørket møkk
  • 100 % biologisk nedbrytbart
  • Skader ikke noen stabile anlegg
  • Ingen negative effekter på avløpssystemer og biogassanlegg
PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri, 10l
PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri, 10l
PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri, 10l
PressurePro Bløtgjøringsmiddel RM 92 Agri, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Stallinnretninger, melkestaller
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