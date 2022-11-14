I noen land krever lovverket at hele fjøset skal være tomt før det rengjøres og desinfiseres for hver ny flokk som skal inn i fjøset. Men rengjøring og desinfisering av grisefjøs bør ikke bare skje på grunn av lovpålagte krav.

I tillegg til tiltak som karanteneperioder for nye dyr, er også rengjøring og desinfisering av grisefjøs en viktig bidrag til biosikkerheten. Med andre ord så skaper du et miljø for dyrene som reduserer sannsynligheten for infeksjonssykdommer. Høye standarder for hygienen i grisefjøset er dermed en integrert del av dyrevennlig og økonomisk grisehold.