Rengjøring av transportkjøretøy for dyr

Hvordan bør rengjøringsområdet rundt dyretransporten se ut?

Ideelt har vaskeområdet separate innganger og utganger slik at rengjorte tilhengere ikke kommer i kontakt med skitne tilhengere. Vaskeområdet bør være stort med tak over, og det bør være flere vaskestasjoner tilgjengelig. Vaskestasjonene skal være adskilt fra hverandre for å hindre forurensning. Gulvområdet må være lukket og vanntett. Det skitne vaskevannet må dreneres slik at det hindrer spredning av sykdommer.

Husdyrtilhengere tørker mye raskere i et lukket vaskeanlegg. Ved å bruke en varmtvannsvasker forkortes tørketiden enda mer siden varmt vann tørker raskere. Hvis store kjøretøy må vaskes ofte, kan det være verd å investere i stasjonære høytrykksvaskere med effektive høytrykkspumper og en varmtvannsdampgenerator.