Rengjøring av transportkjøretøy for dyr
Enten du bruker en liten tilhenger for å kjøre fem griser til slakteriet eller en stor lastebil for å komme til beiteområdet: Alle husdyrtilhengere må rengjøres og desinfiseres på lignende måte, uansett størrelse. Når alt kommer til alt, er det bare renslighet og god hygiene under transport av kyr, svin og fjærfe som kan hindre spredning av smitte mellom dyr eller til mennesker.
Lovverk angående rengjøring av kjøretøy til dyretransport
Kjøretøy til dyretransporter er en viktig del av forsyningskjeden for matproduksjon. Renslighet og hygiene spiller en viktig rolle, og reguleres derfor i Norge av forskriften om næringsmessig transport av dyr. For eksempel forbyr forskriften transport av dyr i kjøretøy som ikke har blitt rengjort og desinfisert siden forrige tur. Den oppgir også nivået av renslighet som kreves og metodene som skal brukes ved desinfisering og rengjøring av kjøretøy til dyretransport.
Prosedyre for rengjøring av en husdyrtilhenger
Halm, sagspon eller andre typer strø må brukes i bunnen av en tilhenger ved transport av dyr. Strøet hindrer at dyrene sklir i kjøretøyet, og reduserer faren for at urin og avføring lekker ut under lengre reiser. Smussnivået vil avhenge av hvor lenge dyrene har vært i tilhengeren. Størrelsen på kjøretøyet spiller imidlertid ingen rolle.
Det er obligatorisk å rengjøre tilhengeren innvendig ved slakteriet. Utsiden trenger du bare å rengjøres ved utbrudd av dyresykdommer. Sjåføren bør i så liten grad som mulig gå inn på gårder, fjøs og lasteramper. Dette gjelder også uautoriserte personer, som ikke bør gå inn i førerhuset eller i lasteområdet til et kjøretøy for å hindre spredning av bakterier.
Løs smuss, som dyrefôr, strø, ekskrementer og søle må fjernes manuelt med vann, damp og, om nødvendig, kjemikalier. Dette kan gjøres ved hjelp av en spade, slange, bøtte og feiekost.
Smuss bør fjernes med en god del vann, uansett hvor lenge dyrene oppholdt seg i tilhengeren. Det kan brukes en vanlig vannslange, eller helst en høytrykksvasker.
I tillegg kan det benyttes egnet skumrengjøringsmiddel. Skum fester seg bedre enn rent vann, så det er mer effektivt til å løse opp smuss. Det oppløste smusset skylles av etterpå. Dette gjøres fortrinnsvis med en maskin med en strømningshastighet på minst 1000 liter i timen, for å sikre at skyllingen skjer med tilstrekkelig kraft.
Rengjøring av husdyrtraileren ved slakteriet
Slakteriet er et spesielt risikabelt miljø, siden kjøretøy fra forskjellig gårder som transporterer forskjellige typer dyr kan møtes der. Det er imidlertid ikke obligatorisk å rengjøre og desinfisere traileren før den forlater slakteriet. Hvis sjåføren ikke gjør dette, må skjemaet FMAW27 fylles ut. På dette skjemaet skriver sjåføren hvor de vil rengjøre og desinfisere kjøretøyet etter at det forlater området. Kjøretøyet må rengjøres innen 24 timer etter at det har forlatt slakteriet, eller før neste gang det brukes, avhengig av hva som finner sted først.
Tips 1 – Bruk varmt vann
Det anbefales å bruke en varmtvannsvasker med vanntemperatur på mellom 60 og 80 °C. Varmt vann løser opp smuss raskere og grundigere, slik at du kan oppnå bedre rengjøringsresultater selv uten rengjøringsmidler. Kjøretøyene vil også tørke raskere og kan fortere tas i bruk igjen. Et flatt munnstykke er det best egnede ekstrautstyret til vaskeren.
Tips 2 – Bruk verneklær
Bruk av personlig verneutstyr (PPE) vil beskytte medarbeideren mot bakterier og mulige rester som flyr i lufta. Personlig verneutstyr inkluderer vernedrakt, hansker, støvler, vernebriller og hørselvern. Støvlene må også rengjøres og desinfiseres før du forlater vaskeområdet.
Hvordan bør rengjøringsområdet rundt dyretransporten se ut?
Ideelt har vaskeområdet separate innganger og utganger slik at rengjorte tilhengere ikke kommer i kontakt med skitne tilhengere. Vaskeområdet bør være stort med tak over, og det bør være flere vaskestasjoner tilgjengelig. Vaskestasjonene skal være adskilt fra hverandre for å hindre forurensning. Gulvområdet må være lukket og vanntett. Det skitne vaskevannet må dreneres slik at det hindrer spredning av sykdommer.
Husdyrtilhengere tørker mye raskere i et lukket vaskeanlegg. Ved å bruke en varmtvannsvasker forkortes tørketiden enda mer siden varmt vann tørker raskere. Hvis store kjøretøy må vaskes ofte, kan det være verd å investere i stasjonære høytrykksvaskere med effektive høytrykkspumper og en varmtvannsdampgenerator.
Tips – Tørk før desinfisering
Når smusset er fullstendig fjernet, må kjøretøyet få tørke. Ellers vil desinfiseringsmiddelet løse seg opp i det resterende vannet, og virkningen vil ikke bli tilstrekkelig. Smuss som inneholder protein, har den samme negative påvirkningen. Desinfiseringsmiddelet vil fungere på proteinet heller enn å drepe virus eller bakterier og andre mikroorganismer, noe som betyr at effektiviteten til desinfiseringsmiddelet ikke lenger kan garanteres. Husdyrtilhengeren må derfor være helt tøff før desinfiseringen kan begynne.
Desinfisering og varmt vann
Når alle nødvendige deler av en husdyrtilhenger er rengjort og tørket, kan desinfiseringen starte. Sjåføren må føre en desinfiseringslogg for hvert kjøretøy, som angir hyppighet, rengjørings- og desinfiseringmetode, samt hvilket desinfiseringsmiddel som benyttes. Alle desinfiseringsmidler må være godkjent av Defra.
Defra har en liste med godkjente desinfiseringsmidler som kan veilede deg angående hvilket produkt som skal brukes til hvilken sykdom og i hvilke konsentrasjoner. Ved bruk av kjemikalier av en hvilken som helst type, er det viktig å passe på følgende aspekter:
- Bruk desinfiseringsmiddelet så lite som mulig for å sørge for at så få kjemikalier som mulig slippes ut i miljøet.
- Ingen rester bør registreres i mat eller skyllevann.
- Unngå potensielt allergifremkallende stoffer som aldehyder eller kresoler og CMR-stoffer (kreftfremkallende, mutagent og giftig for reproduksjon).
- De første indikasjonene på resistens mot stoffer som formaldehyd og kvaternære ammoniumforbindelser har allerede forekommet.
Tips – Bruk skum
Det anbefales å bruke et skum for å fremheve områder som allerede er behandlet, samt for å øke virkningen. Skum som ikke sprayes kan også påføres med en skumlegger fra inntil sju meters avstand, noe som øker brukerens sikkerhet.
På grunn av mange problemer knyttet til bruk av kjemikalier, er funnene fra nåværende studier om den desinfiserende effekten av varmtvannsvaskere interessante. Våren 2021 beviste et uavhengig laboratorium effektiviteten til Kärcher-enheter når det gjaldt å bekjempe virus. Varmtvannsvaskerne våre klarte å eliminere innkapslede virus selv ved vann på 65 °C og med mindre enn ett minutts kontaktid med den forurensede overflaten. Ved vann på over 75 °C var selv mengden ikke-innkapslede virus tydelig redusert.
Fordeler ved varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere leverer forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning. Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Rengjøring av kjøretøy til dyretransport i akvakultur
Forskriftene for å rengjøre kjøretøy til dyretransport i akvakultur ligner forskriftene for transport av andre typer dyr. I tillegg er anlegg for akvakultur høysikkerhetsområder da faren for spredning av smitte er mye høyere blant fiskebestanden. I verste fall kan spredning av bakterier til og med føre til at hele anlegget stenges. Derfor må kjøretøy til fisketransport rengjøres og desinfiseres grundig både innvendig og utvendig, for å sikre et godt nivå av renslighet og hygiene.
Rengjøring av en fisketilhenger
Forflytningen av fisk og skalldyr, fra klekkeanlegget til oppdrettstankene, er alltid forbundet med en viss risiko for å introdusere smittestoffer eller infeksjoner til det nye habitatet. Grundig rengjøring og desinfisering av transportcontainerne og -kjøretøyene som benyttes i fisketransporten, er helt avgjørende for å minimere risikoen for spredning av smittestoffer.