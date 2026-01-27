PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat RM 81 er et alkalisk, silikonfritt og enkelt separerbart rengjøringsmiddel for høytrykksvasking av en rekke bruksområder. Det egner seg for oppgaver innen bilbransjen, som inkluderer vasking av kjøretøy og motorer, samt rengjøring av presenninger. I tillegg kan det brukes i landbruket for rengjøring av maskiner. Matindustrien drar også nytte av den svært konsentrerte, samtidig skånsomme formuleringen som enkelt fjerner kraftig olje, fett, sukker og proteinforurensning. Overflater, transportbånd, kasser, tanker, tønner og kjølerom i kommersielle kjøkken, slakterier og slakterier blir effektivt og hygienisk rene. Vårt PressurePro Aktive Rengjøringsmiddel, RM 81 Alkalisk, egner seg også for høytrykksrensing med varmt vann og kan brukes i dampfasen opptil 150°C.