Hvorfor bør jeg rengjøre solcellepanelene?

Jevnlig rengjøring av solcellepanelene er viktig, ikke bare for utseendets skyld. Skitt og forurensning kan redusere strømproduksjonen med opptil 30 %. For å opprettholde maksimal effekt er grundig og profesjonell rengjøring nødvendig, og det gjelder mer enn bare selve overflatene. Avleiringer kan samle seg langs overgangen mellom glasset og rammen, noe som over tid kan føre til vekst av mose og lav.

På grunn av kraftig tilsmussing krever korrekt rengjøring riktig teknikk. Modulene er ofte montert på tak med bratte vinkler på opptil 45°, så det er viktig å sikre trygg arbeidsutførelse for operatørene.