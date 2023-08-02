Rengjøring av solcelle- og fotovoltaiske paneler
Tidligere mente man at rengjøring og vedlikehold av fotovoltaiske systemer ikke var nødvendig. Nå vet vi at værforhold og luftforurensning over tid påvirker panelene. For å utnytte solenergien maksimalt og sikre best mulig strømutbytte, er regelmessig profesjonell rengjøring med riktig utstyr avgjørende.
Rengjøring og vedlikehold av fotovoltaiske systemer
For at fotovoltaiske systemer skal utnytte sollyset optimalt, må de være i drift så mange timer som mulig og tåle ulike ytre påvirkninger. Dette inkluderer snøstormer, regn, vind og hagl, samt sot, pollen, støv fra trafikk, løv, barnåler og fugleskitt – avhengig av plasseringen. I landbruksområder oppstår det også skittlag av fett og olje som følge av partikkelutslipp fra ventilasjon av fjørfehus.
Hvorfor bør jeg rengjøre solcellepanelene?
Jevnlig rengjøring av solcellepanelene er viktig, ikke bare for utseendets skyld. Skitt og forurensning kan redusere strømproduksjonen med opptil 30 %. For å opprettholde maksimal effekt er grundig og profesjonell rengjøring nødvendig, og det gjelder mer enn bare selve overflatene. Avleiringer kan samle seg langs overgangen mellom glasset og rammen, noe som over tid kan føre til vekst av mose og lav.
På grunn av kraftig tilsmussing krever korrekt rengjøring riktig teknikk. Modulene er ofte montert på tak med bratte vinkler på opptil 45°, så det er viktig å sikre trygg arbeidsutførelse for operatørene.
Når bør jeg rengjøre fotovoltaiske paneler?
Du bør rengjøre solcelleanlegg med riktig teknologi, og avhengig av plasseringen, bruke profesjonelle tjenesteleverandører.
I landbrukssektoren anbefales det å rengjøre panelene to til fire ganger i året, for eksempel etter blomstring eller etter innhøsting, når forurensningen er spesielt høy.
Paneler som er mindre utsatt for miljøforurensning kan rengjøres én gang i året eller hvert andre til tredje år. Dette bidrar til å produsere grønn energi på en enda mer bærekraftig måte – et tema som vil bli stadig viktigere i fremtiden.
Rette verktøy for rengjøring av solcellepaneler
For effektiv og ergonomisk rengjøring av solcellepaneler er en profesjonell høytrykksvasker kombinert med et børstehode eller rullebørste og teleskoplanse, blant de beste alternativene. Denne kombinasjonen gjør det enkelt å fjerne smuss og forurensning uten unødvendig belastning på kroppen.
Med riktig rengjøringsteknikk kan du rengjøre solcellepaneler på et område på opptil 1 500 kvadratmeter per dag.
Børstehode
Vi anbefaler utstyr med to diskbørster som har en arbeidsbredde på 800 millimeter. Dette designet reduserer arbeidsinnsatsen ved å nøytralisere avdriftsbevegelsen gjennom motroterende bevegelser fra de to børstene. Den store arbeidsbredden sikrer høy arealproduksjon, noe som gjør rengjøringsprosessen for solcellepaneler både effektiv og rask. Diskbørstene har kulelagre og drives av vannet fra høytrykkspyleren, og lavtrykksdrift med kaldt vann og en vannmengde på 700 til 1000 liter per time er tilstrekkelig.
Nylonbustene gir en skånsom rengjøring uten riper, og beskytter de sensitive overflatene på solcellepanelene. I tillegg har modeller med hardere bust på utsiden av diskbørstene svært gode rengjøringsresultater på modulrammene.
Det skal være enkelt å regulere vannmengden via en spak på lanse mens diskbørstene føres over solmodulene. Ved å øke vannmengden litt i starten skapes et glidende lag som gjør det lettere å bevege børstene over overflaten. Et selvjusterende ledd som er festet til børstehode, bidrar til å kompensere for ulike arbeidsvinkler og gir en enda mer effektiv rengjøring.
Teleskoplanse
Velg lengden på teleskoplansen i henhold til størrelsen på systemet, eller benytt en uendelig forlengbar lanse. Lengre lanser laget av karbon eller karbonkompositt er lettere og dermed mer komfortable å håndtere.
Hvis du ønsker mer fleksibilitet og må rengjøre store fasader i tillegg til fotovoltaiske systemer, er et variabelt lansesystem et bedre valg. Stangsystemer som egner seg for både vertikale og horisontale flater er tilgjengelige, og de kan kombineres med ulike tilbehør. Bruk en høytrykksdyse for punktbehandling, et vedlegg med diskbørster for rengjøring av horisontale solcellepaneler, eller en roterende høytrykksrullebørste som også fungerer godt på vertikale fasader.
Rullebørster
Rullebørster har den fordelen at de drives av høytrykk og kan bevege seg oppover på egenhånd, noe som reduserer behovet for å bruke kraft når du holder dem. Disse børstene kan fungere med vannmengder fra 350 liter per time. Det finnes både myke og harde bustbørster for forskjellige overflater, men vi anbefaler myke børster for rengjøring av fotovoltaiske systemer for å skåne de sensitive overflatene.
Optimaliser rengjøringen med rengjøringsmidler og vannmykningssystemer
Rengjøringsmidler
Hvis du bruker rengjøringsmidler, bør de være effektive for å fjerne hardnakket, fet smuss og mineralavleiringer.
Når vannfilmen brytes ned raskt, kan du oppnå stripefri tørking uten kalkflekker. Dette eliminerer behovet for virketid og skylling, noe som forenkler rengjøringsprosessen. For en bærekraftig rengjøring av fotovoltaiske systemer anbefaler vi et rengjøringsmiddel som også motvirker videre forurensning.
Vannmykningssystem
Hvis vannhardhetsnivået overstiger middels, anbefaler vi å installere et vannmykningssystem. Dette forhindrer flekker til tross for høyt kalk- og mineralinnhold i springvannet. Vannmykningssystemet inneholder et harpiksfilter med en ionebytter som fanger opp kalk og mineraler.
Arbeid med solcellepaneler: Sikkerhetstiltak for rengjøring
Plasseringen av solcelleanlegget avgjør hvordan og med hvilke verktøy panelene best kan rengjøres, samtidig som sikkerheten til de ansatte ivaretas.
På tak som er vanskelige å nå, bør du bruke en lift. Hvis taket er lett tilgjengelig, kan du arbeide fra takryggen eller med fallbeskyttelse som er festet til taket. For dette er det nødvendig at de nødvendige sikkerhetskrokene er installert på takryggen.
Fallbeskyttelsessystemet består av et sele som går rundt hoftene og skuldrene, og som er festet til en hovedline. I en nødsituasjon aktiveres selen umiddelbart og fanger brukeren på en trygg måte. Noen sikkerhetssystemer inkluderer også en fallabsorberingsstropp for å redusere støtet ved fall.