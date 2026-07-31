Valsebørste 500 myk

Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.

Egenskaper og fordeler
Rengjøring uten striper tett inntil kanten
  • Bust på siden som gir beskyttende demping og gjør det mulig å rengjøre tett inntil kanten.
  • Rengjøring uten striper, takket være diagonale børster midt i børsten.
Intuitiv fargekoding
  • Fargekoding gjør det enklere å velge riktig børstetilbehør.
Mekanisme for hurtigbytte
  • Hurtig bytte av børste for enkel tilpasning til rengjøringsoppgaven.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) 40
Farge Blå
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • For rengjøring av ømfintlige fasader med glass, PVC eller malte overflater
  • For rengjøring av solenergiinstallasjoner, overflater laget av (Plexi-)glass og vinterhager