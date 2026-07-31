Drift for valsebørste 500
Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.
Den hydrauliske driften for roterende valsebørster av høy kvalitet med lang levetid i rustfritt stål og PEEK, øker potensialet til våre profesjonelle høytrykksvaskere – selv de minste som leverer lavere vannmengder. Driften med integrert sprøytestang for perfekt vannutslipp gjør det mulig å bruke børstetilbehør med forskjellige hardheter, som er veldig enkle å bytte ved hjelp av systemet for hurtigbytte og trygt kan kobles til driften. Driften kan eventuelt monteres rett på lansen eller på en teleskoplanse. Avhengig av versjon er tilbehørene egnet for krevende rengjøringsarbeid på solenergiinstallasjoner, glassoverflater, ømfintlige og røffe fasader, samt for terrasser med overflater av stein eller tre. For rengjøring av fasader vender børstene automatisk oppover, og dermed reduseres behovet for fysisk innsats fra brukeren. I tillegg kan en sprutbeskyttelse (4.762-621.0) og et Vario-ledd (4.481-042.0) kjøpes som tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Roterende hydraulisk valsebørstedriftKrever ikke ekstra motor for drift av børste. Kompakt konstruksjon som veier lite. Design av høy kvalitet i rustfritt stål og PEEK.
Utskiftbare børstetilbehørGaranterer den optimale børsten for alle overflater. Børstetilbehøret går hørbart i inngrep for å sikre trygg bruk. Fargekoding gjør det enklere å velge riktig børstetilbehør.
Integrert sprøytestangJevnt fordelt vannutslipp langs hele børstens lengde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|350 / 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,1
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
Utgåtte produkter
Bruksområder
- For rengjøring av solenergiinstallasjoner, overflater laget av (Plexi-)glass og vinterhager
- For rengjøring av fasader, rullesjalusier og persienner
- For rengjøring av tekstiler og membranfolier
- For rengjøring av terrasser med overflater av stein eller tre
Tilbehør
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