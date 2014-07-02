iSolar fallsikring

Sertifisert personlig sikkerhetssystem for takarbeid. Innhold: Flyttbar fallsikringsanordning med støtdemper og 15 m kjernemanteltau, sele, forankringsslynge og stålkoffert.

Sertifisert og standardkompatibelt personlig sikkerhetssystem for trygt arbeid på taket. Fallsikringen inneholder en rullende fallsikringsanordning med støtdemper og 15 m kjernemanteltau, en sele, en forankringsslynge for feste av fallsikringsanordningen, samt en praktisk stålkoffert for oppbevaring og transport.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,4

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