Sol i sikte! Det vanndrevne iSolar 800-børstehodet med en arbeidsbredde på 800 mm er egnet til høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på 700 til 1000 l/t. iSolar 800 har to kontraroterende diskbørster, og brukes til å rengjøre solcellesystemer. De kontraroterende børstene utbalanserer tverrgående krefter, noe som sikrer optimal håndtering. Det fleksible vinkelleddet ved børstehodets tilkobling gjør dessuten jobben enklere. Det sørger for at busten ligger flatt, slik at det hele tiden oppnås enhetlige rengjøringsresultater. Børstehodet er konstruert for ekstra høy arealytelse – perfekt for rengjøring av store systemer, for eksempel på hustak.