Utviklet for høytrykksspylere med en vannmengde på 1100 til 1300 l/t. iSolar 800 har en stor arbeidsbredde på 800 mm. Det vanndrevne børstehodet er utstyrt med to motroterende diskbørster. Disse balanserer tverrgående krefter og gjør rengjøringen enklere. Den fleksible vinkelforbindelsen på børstehodets tilkobling gjør også rengjøringen enklere og sikrer at bustene alltid har full overflatekontakt. Dette betyr at solcelleanlegg kan rengjøres til perfeksjon med jevne resultater. Selv svært store anlegg, som de som ofte finnes på låvetak, kan rengjøres på kort tid takket være den høye arealytelsen.