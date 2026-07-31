iSolar 400 Advanced

iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700–1000 l/t. Den vanndrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.

Det vanndrevne iSolar 400-børstehodet er konstruert for høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på 700 til 1000 l/t. Børsten har en arbeidsbredde på 400 mm, og er spesielt godt egnet til rengjøring av mindre til mellomstore solcellesystemer. På grunn av den lette vekten og enkle håndteringen, er det bekvemt å rengjøre selv høytmonterte systemer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 700 / 1000
Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilslutningsgjenger M 18
Diameter (mm) 400
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
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Bruksområder
  • Rengjøring av solcellepanelsystemer
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