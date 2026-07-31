iSolar 400 Advanced
iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700–1000 l/t. Den vanndrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.
Det vanndrevne iSolar 400-børstehodet er konstruert for høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på 700 til 1000 l/t. Børsten har en arbeidsbredde på 400 mm, og er spesielt godt egnet til rengjøring av mindre til mellomstore solcellesystemer. På grunn av den lette vekten og enkle håndteringen, er det bekvemt å rengjøre selv høytmonterte systemer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 / 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,6
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
- HDS 10/21-4 Classic
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Rengjøring av solcellepanelsystemer
Tilbehør
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