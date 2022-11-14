Rengjøring av landbrukslager

Fjerning av støv etter lagrede grønnsaker fra lagerbygninger

Store mengder støv blir virvlet opp i prosessene etter høsting av poteter og løk. Dette støvet fra jorden spres over alt med forflyttingen av avlingen og av kjøretøyene som benyttes. Noe av støvet kan fjernes med en kost, men mye av det bare virvles opp i luften. Slik ender de små støvpartiklene på arbeidsbord, transportbelter, hyller, høytliggende bjelker og oppe på takstolene i lagerbygninger. Her kan dette støvet bli en kilde til farer.

Rengjøring av lagerbygninger i landbruket: Fjerning av mugg og andre skadelige organismer

Ved høy luftfuktighet kan mugg og mykotoksiner, de giftige metabolske produktene fra muggsopp, utvikle seg på steder som er vanskelig å se. Skadedyr og patogener kan også dukke opp. Disse kan føre til at verdien av den lagrede avlingen blir redusert og tap av inntekt. Hvis du ikke fjerner forurensninger, kan de overføres til gårdsdyrene med fôret eller i verste fall, nå forbrukerne. Du trenger en effektiv og høytytende rengjøringsteknologi for rengjøring av lagerbygninger, for å unngå økonomiske tap og redusere helserisikoer og holde en høy hygienestandard.