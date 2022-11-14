Rengjøring av landbrukslager
Biosikkerhet, medarbeidernes helse og bevaring av verdier. Mange tonn støv blir generert under høsting og behandling av poteter og løk, spesielt under lagring, transport og pakking. Det er heller ikke mulig å unngå støv ved dyrking og produksjon av korn. Støv oppstår ved alle trinnene i prosessen. Avlingens kvalitet, medarbeidernes helse og maskinenes verdi kan bare ivaretas hvis landbrukslagrene rengjøres regelmessig, og små partikler og tilhørende skadedyr fjernes grundig fra fôrlagre.
Fjerning av støv etter lagrede grønnsaker fra lagerbygninger
Store mengder støv blir virvlet opp i prosessene etter høsting av poteter og løk. Dette støvet fra jorden spres over alt med forflyttingen av avlingen og av kjøretøyene som benyttes. Noe av støvet kan fjernes med en kost, men mye av det bare virvles opp i luften. Slik ender de små støvpartiklene på arbeidsbord, transportbelter, hyller, høytliggende bjelker og oppe på takstolene i lagerbygninger. Her kan dette støvet bli en kilde til farer.
Rengjøring av lagerbygninger i landbruket: Fjerning av mugg og andre skadelige organismer
Ved høy luftfuktighet kan mugg og mykotoksiner, de giftige metabolske produktene fra muggsopp, utvikle seg på steder som er vanskelig å se. Skadedyr og patogener kan også dukke opp. Disse kan føre til at verdien av den lagrede avlingen blir redusert og tap av inntekt. Hvis du ikke fjerner forurensninger, kan de overføres til gårdsdyrene med fôret eller i verste fall, nå forbrukerne. Du trenger en effektiv og høytytende rengjøringsteknologi for rengjøring av lagerbygninger, for å unngå økonomiske tap og redusere helserisikoer og holde en høy hygienestandard.
Regelmessig rengjøring av gulv i landbrukslagre
Regelmessig feiing
Hvis du rengjør jord daglig under innhøstingen etter lagring, kan små støvpartikler samles raskt og returneres til jordene eller på annen måte kastes. Kraftige feiemaskiner er viktige verktøy for å oppnå dette på en rask og effektiv måte.
For å velge riktig maskin er det viktig å se på evnen til å håndtere store mengder fint støv. Et egnet filter med tilhørende rengjøring har stor innvirkning på dette. Du bør velge størrelse på beholder i henhold til mengden støv du ønsker å samle opp, og arbeidsbredden bør stemme overens med størrelsen på arealet. Avhengig av størrelsen på arealet må du også bestemme om du trenger en håndholdt maskin eller om en sitte-på maskin gir mer mening.
Tips 1: Sidebørster
Det er bare anbefalt å feie hjørner og kanter med sidebørsten. Når du rengjør overflater, kan sidebørsten løftes for å ikke virvle opp mer støv.
Tips 2: Klaff for grov smuss
Det er en fordel om feiemaskinen har en klaff for å plukke opp grov smuss, slik som steiner eller avling som har falt på gulvet.
Våt- og tørrstøvsugere for spesielle bruksområder
Våt- og tørrstøvsugere fjerner store mengder støv effektivt og uten avbrudd. Et nalmunnstykke gjør dem også egnet for rengjøring av store områder. De er også den riktige løsningen for områder som er vanskelig tilgjengelige, der en feiemaskin ikke kan brukes.
Riktig filter fjerner støvet fra avtrekksluften, noe som er viktig for brukersikkerheten. Automatisk filterrengjøring og, for tilfeller av svært store mengder med støv, en forutskiller for å beskytte hovedfilteret, kan forlenge levetiden til enheten.
Tips: Filteret
Støvklassen vil avgjøre ytelsen til filteret. I henhold til DIN EN 60335-2-69 er grenseverdien for eksponering for støvklasse L større enn 1 mg/m3. Det er ingen spesielle krav til filtrering og avhending. For støvklasse M (eksponeringsgrenseverdi mellom 0,1 og 1 mg/m3) må filteret ha en permeabilitet på under 0,1 prosent. Støvklasse H (eksponeringsgrenseverdi under 0,1 mg/m3) krever en permeabilitet for filteret på 0,005 prosent og avhending uten tap.
Grundig rengjøring av overflater før lagring av den nye avlingen
Før du lagrer en ny avling, bør du utføre en grundig rengjøring av alle overflater og gulv i lageret. De multifunksjonelle våt- og tørrstøvsugerne kan suge opp tørr og fuktig smuss, slik at hyller, bjelker og andre gjenstander enkelt kan rengjøres for støv eller fuktig smuss.
Hvis oppgaven er å rengjøre bjelker og rør lenger oppe i lageret eller på himlingen i bygningen, kan du koble sammen flere sugerør eller bruke en lift. Børster med eller uten radiale adaptere sikrer at du også når områder som kan være vanskelig tilgjengelig. For gjenstridig smuss kan mekaniske hjelpemidler som børster eller skraper, øke effektiviteten til støvsugeren.
Tips 1: Transportbokser
Ikke glem transportboksene i lageret. Den komplekse rombeformen er enklest å rengjøre for jord og støv på vaskestasjonen med en høytrykksvasker. La boksene tørke helt før du setter dem til oppbevaring.
Tips 2: Fjerne klorprofam
Klorprofam (CIPS) som hemmer spiring hos poteter, er ikke lenger godkjent i Europa. Uansett skal potetlagre rengjøres grundig før hver ny lagring av poteter – fra kanalene, både over bingene og under gulvene, til lagringsutstyret og maskineriet. Bare feiing alene er ikke nok til å overholde CIPS-grenseverdier, og du må utføre regelmessig og grundig rengjøring.
Støv fra kornproduksjon i landbruket: rengjøre lagre, fremme helse og sikkerhet
Støv er til stede overalt ved dyrking av korn, fra innhøsting til transport og lagring til levering til møllen. Konsekvent fjerning av små partikler gjennom hele produksjonsprosessen er viktig for å beskytte medarbeidernes helse og unngå lungelidelser. Dette er også den eneste måten å sørge for at den innhøstede avlingen holder høy kvalitet. Grundig rengjøring av landbrukslagre før og under lagring hindrer skadedyr fra å bli overført fra den gamle avlingen til den nye. Slik er det også mulig å fjerne mugg og andre tilløp til urenheter.
Trykkluftkompressorer brukes ofte til rengjøring av kornlagre. Selv om trykkluft fjerner støv pålitelig fra overflater, spres partiklene i miljøet og utgjør en fare for brukeren. En våt- og tørrstøvsuger sikrer at støvet ikke bare virvles opp, men fjernes fra vegger og overflater. En forlengelsesslange sørger for effektivt arbeide. Feiemaskiner eller våt- og tørrstøvsugere med et nalmunnstykke egner seg godt til å fjerne støv fra gulv på en rask og effektiv måte.
Tips: Feiemaskiner
For å minimere risikoen for kontaminering fra firbeinte skadedyr som mus og rotter, bør en feiemaskin benyttes for å rengjøre området rundt lagerbygningene.
Bevar verdien og unngå skader: rengjør maskiner før vinterlagring
Avhengig av størrelsen på maskinparken og driften kan det være verdt å investere i en stasjonær høytrykksenhet som et alternativ til den mobile høytrykksvaskeren. Enheten med en høytrykkspumpe monteres permanent innendørs slik at den er beskyttet mot frost. Den kobles til flere uttakspunkter via rørledninger.
Brukeren kan starte systemet ved å trykke på en knapp på fjernkontrollen, slik at rengjøringen kan begynne uten omfattende forberedelser. Den stasjonære enheten kan brukes til rengjøring i rengjøringsstasjoner, i stallen, i melkeområdet og andre områder. Siden hvert uttakspunkt er utstyrt med eget tilbehør, føres ikke smuss og bakterier videre inn i bygningene. Det betyr at det er mulig å holde høye hygienestandarder.
Rengjøring av solcellepaneler:
Vi finner ofte solcellesystemer på taket av landbrukslagre. Hvis du allerede har investert i en høytrykksvasker for rengjøringsarbeidet på gårdsbruket, kan du også rengjøre solcellesystemet effektivt med det rette tilbehøret. Hvis de ikke rengjøres regelmessig for luftforurensning og annet smuss, kan strømproduksjonen falle med opp til 30 prosent.
Rengjøring av solcellepaneler
Tidligere ble det sagt at det ikke var nødvendig å rengjøre solcellepaneler. Det har imidlertid nå blitt klart at både været og luftforurensning setter sine spor. Du bør utføre regelmessig profesjonell rengjøring med riktig utstyr for å kunne nytte solenergien så effektivt som mulig og sørge for så høy strømproduksjon som mulig.
Hygienisk rengjøring av fôrlagre
Hygienisk fôr er grunnlaget for vellykket dyrehold. Renslighet sørger for at dyrenes helse ikke blir negativt påvirket av gnagere, andre skadedyr, mugg eller mykotoksiner. Du bør derfor fjerne forurensninger som støv fra siloer regelmessig. For siloer som er utendørs bør du passe ekstra på at innholdet ikke blir utsatt for daglige temperatursvingninger og tilhørende kondensdannelse. Du bør utføre minst en inspeksjon før påfylling og grunnleggende rengjøring minst en gang om året.
Rengjøring av silo
Det er mange måter å lagre fermentert og tørket fôr på samt andre fôrkomponenter og andre fôrvarer, for eksempel i flate eller mobile siloer, høye siloer eller rundballer. Hvis det er dårlige hygienestandarder på gårdsbruket, fører forurensninger til lavere ytelse og helseproblemer for dyrene. For å unngå dette bør du rengjøre hver silo grundig etter hver lagringsperiode.