Silorengjøring i landbruket
Plansiloer eller mobile siloer, høye siloer, silosekker laget av trevira – ensilasje og tørket fôr samt andre fôringredienser og slam kan lagres på mange måter. Hvis hygienen på gården ikke er god nok, vil kontaminasjon føre til redusert ytelse og helseproblemer for dyrene. For å forebygge dette er det nødvendig med grundig rengjøring av siloen etter hver lagringsperiode. Lær mer om hvordan siloen skal rengjøres i denne artikkelen.
Hvorfor må siloene rengjøres? Lovpålagte krav og økonomisk nødvendighet
Stabil tarmflora er viktig for immunsystemet og helsen til dyrene. Derfor trenger de fôr som er rent fermentert og melkesyrebakteriene som er svært viktig for tarmfloraen. For å oppfylle forskriftene og hygienekravene som gjelder for fôr, må bøndene som produserer, bearbeider og lagrer fôr, følge alle spesifikasjonene og kravene knyttet til renslighet og hygiene. Regelmessig inspeksjon og rengjøring av fôrsiloene er derfor like obligatorisk som å dokumentere tiltakene som blir utført. Men lovverket er ikke den eneste grunnen til at bøndene kontrollerer rensligheten og hygienen i fôrsyklusen og utfører det nødvendige renholdsarbeidet – det dreier seg også om økonomisk lønnsomhet.
Slik påvirker mangelfull hygiene fôrsyklusen
Hvis fuktighet trenger inn i en silosekk med tørt fôr, vil fôret absorbere fuktigheten og det vil utvikle seg sopp. Om dette ikke blir oppdaget, vil det finnes soppsporer i fôret, og disse kan gi dyrene helseproblemer. Hvis gamle fôrrester og mugg kommer inn i fôret i utendørs siloer, vil dette ha store negative konsekvenser for dyrenes ytelse. Søyene kan slutte å produsere melk, antallet drektigheter og fødsler går ned og parringshyppigheten går opp. Det kontaminerte fôret kan gi dyrene diaré, og det reduserte næringsopptaket gjør at dyrene ikke legger på seg så raskt som det er forventet, og fôringsperioden må forlenges. De økonomiske tapene kan være store dersom man ikke finner årsaken og eliminerer denne. Regelmessige kontroller og silorengjøring sikrer at denne typen problemer ikke oppstår i første omgang, og bidrar til å opprettholde dyrenes helse.
Rengjøring av bunker og plansiloer: Masse trykk, masse vann
Bunker eller plansiloer er bygget av betong og overflatebehandlet med enten tjære eller en bitumenholdig silosmøring. Dette beskytter gulvet og veggene mot aggressiv inntrengning og påkjenningene som maskinene påfører siloen. Men vind, vær og andre eksterne faktorer vil likevel gjøre overflatene mer porøse over tid, og da vil fôrrester og smuss lettere feste seg – og skape ideelle vekstforhold for smittestoffer og mugg. Hver gang siloen tømmes, må den rengjøres grundig slik at det nye fôret ikke blir ødelagt.
En høytrykksvasker med høyt trykk på opptil 250 bar og høyt vannvolum på opptil 2 500 liter samt høy spylekapasitet, er godt egnet for dette arbeidet. Dette er den eneste metoden for å løsne og fjerne fastgrodd smuss med vannkraft. En rotojetdyse som produserer en roterende rund stråle, vil være et nyttig tilbehør for å forbedre ytelsen. Hvis siloen har høye vegger, kan en teleskoplanse gjøre det enklere å komme til alle overflatene. Rengjør veggene og deretter gulvene med en arbeidsavstand på omtrent 40 centimeter.
Personlig verneutstyr og mer: Verneutstyr for silorengjøring
Personlig verneutstyr (PVU) kreves for beskyttelse mot smuss og støvpartikler samt biter av betong som kan løsne under arbeidet. Utstyret inkluderer som regel en beskyttende drakt, hansker, støvler, vernebriller og hørselvern. For å beskytte deg selv mot eventuelle luftbårne smittestoffer bør du bruke en heldekkende vernedrakt, ansiktsmaske med filter og høye, tette støvler når du rengjør siloen. Det skitne vannet må håndteres i henhold til regionale utslippsforskrifter.
Tips 1: Ergonomi
Ergonomi er også et viktig tema i landbruket, spesielt siden silorengjøring er fysisk krevende. Ergonomisk tilbehør, for eksempel en EASY!Force høytrykkspistol, bruker tilbakeslagskraften fra høytrykksstrålen og reduserer dermed kraften som kreves for å holde utstyret, til et minimum.
Tips 2: Rengjøring av PE-filmen
En flat jetdyse er godt egnet for rengjøringen av PE-filmen som brukes for å dekke siloene. Reduser trykket og vannmengden for å unngå at filmen får skader.
Rengjøring av tårnsiloer fra utsiden og fra innsiden
Utendørs siloer eller høye siloer som er bygget inn i et tre- eller fire-beinssystem, er vanlig. Det er helt avgjørende for kvaliteten på de lagrede produktene at siloene er tette, og at det ikke kan trenge vann inn gjennom sømmene, servicelukene eller fôrinntaket. Fuktigheten utenfra og kondenseringen som foregår ved høye temperaturer, vil øke risikoen for at det dannes avsetninger i siloen. Derfor er det viktig å rengjøre siloen grundig hver gang den tømmes. Ellers vil det utvikle seg mugg og smittestoffer i avsetningene over tid, og disse kan trenge inn i fôret og gi dyrene helseproblemer. Utvendig rengjøring innebærer å fjerne alle fôrrestene fra veggene og selve siloen. Det er anbefalt å bruke en varmtvannsvasker for å fjerne fôrrester, mugg og andre urenheter.
Tørr silorengjøring via inspeksjonsluken
Hvis det er nødvendig med innvendig rengjøring, kan dette gjøres via inspeksjonsluken, som er plassert enten i silolokket eller ettermontert som en serviceluke. De tørre avsetningene kan fjernes med en teleskoplanse og en våt- og tørrstøvsuger via luken fra utsiden. Fjern alt løst smuss med støvsuger via luken. Avhengig av typen støv som skal fjernes, kan det være nødvendig å montere et filter i M- eller H-klassen. Et annet krav er eksplosjonsvern i henhold til spesifikasjonene i ATEX, det europeiske direktivet om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (Atmosphères Explosibles). Dette skal sikre at støvsugerne ikke utgjør noen fare når de benyttes for å håndtere brennbare substanser – pålagte sikkerhetstiltak varierer avhengig av ATEX-sone (20, 21 eller 22).
Støvklasser og hva de betyr
- Støvsugere i L-klassen er egnet for å suge opp støv fra myke tresorter, gips og murpuss og avfall. Støv i L-klassen utgjør en moderat risiko. Det finnes ingen spesielle forholdsregler for hvordan dette støvet skal kastes.
- Modeller med M-filter er egnet for å suge opp støv av følgende materialer: harde tresorter, panelmaterialer, keramikk, betong og murstein.
- Støvsugere i H-klassen er egnet for å suge opp store mengder med trygge så vel som farlige/svært kreftfremkallende substanser, som asbeststøv, bly, kull, nikkel, kobolt, kobber, kadmium og mugg.
Våt silorengjøring
Siloen kan også våtrengjøres med en høytrykksvasker på innsiden via inspeksjonsluken for å fjerne smuss som har satt seg fast. Bruk et spylehode som drives av vannstrålen. Spylehoder til innvendig rengjøring roterer på grunn av vannet som strømmer gjennom dem og når alle områdene i siloen. Vanngjennomstrømningen, trykket og hastigheten kan tilpasses mengden med smuss. For store eller spesielt skitne tanker vil sakte rotasjonshastighet og fint spraymønster være best. For mindre tanker eller tanker som ikke er så skitne, vil raskere rotasjonshastighet og grovere spraymønster være mer hensiktsmessig.
I de fleste tilfeller vil grundig silorengjøring kreve at vedkommende som utfører rengjøringen, oppholder seg inne i tanken med fullt verneutstyr, inkludert surstoffapparat. Dette arbeidet utføres som regel av eksperter fra spesialiserte bedrifter som har fått opplæring i klatring og bruk av nødvendig utstyr. Rengjøringen etterfølges av desinfisering.
Tørrengjøring av silosekker laget av trevira
Rengjøring av innendørs siloer er enkelt sammenlignet med rengjøring av plansiloer og høye siloer. Silosekkene er laget av trevira, som er et stabilt stoff som luften kan trenge gjennom, og som blir hengt opp i en jernramme med fire bein. Det ytre laget i det fine stoffet slipper luft ut av sekken når fôret blåses inn, men fôrstøvet forblir i trevira-siloen. Når siloen er tømt, kan sekken ristes og bankes slik at eventuelle fôrrester løsner og faller ned. Siden rengjøringsklaffene som regel er så små at de er vanskelige å nå for hånd, vil en kraftig våt- og tørrstøvsuger være nyttig for å rengjøre fôrsiloen helt for gamle fôrrester og smuss.
Hva skal man gjøre hvis trevira-siloen har blitt fuktig?
Det er viktig å oppbevare trevira-siloer i tørre rom. Hvis de plasseres i lukkede områder eller under plastdekker, vil kondensvannet forårsake problemer. Dette er fordi fôret raskt absorberer fuktigheten, og da kan det utvikle seg sopp som er skadelig for dyrene. Hvis en trevira-sekk har blitt fuktig eller våt på innsiden, vil det ikke være tilstrekkelig å riste den ren eller støvsuge den. I slike tilfeller bør en spesialisert bedrift utføre en profesjonell silorengjøring, siden høytrykksvasker og lufttørking ikke vil gi ønsket resultat. I tillegg vil det alltid være en fare for at rester av fuktigheten vil være igjen i sekken.
Et innblikk i fôrproduksjonen gjennom rengjøringen av stasjonære siloer
Et hygienekonsept som inkluderer dokumentasjon for fôrleverandører, er nødvendig for å sikre at det ikke finnes noen svake punkter i fôrsyklusen din. Dette innebærer omfattende rengjøring av de store, nedgravde tankene og siloene for lagring av fôr og tankene som benyttes for transport på vei eller med jernbane.
Når det gjelder de store, stasjonære tankene eller siloene, finnes det automatiske rengjøringsprosesser som er integrert i arbeidstrinnene. Kjernen i rengjøringssystemet består av en stasjonær høytrykksforsyning med en effektiv høytrykkspumpe og en varmtvanns- og dampgenerator. I tillegg finnes det en rekke tilbehør som selvroterende vaskehode og et betjeningssystem for anlegget som kan tilpasses ulike behov. Det er også mulig å tilsette alkaliske rengjøringsmidler for å bedre rengjøringsytelsen.
Rengjøring av mobile tanker
Siden midten av 2015 har EFTCO-standarden SQAS (Safety and Quality Assessment System) regulert rengjøringen av mobile tanker, beholdere og siloer. Implementeringen av strengere sikkerhets- og kvalitetskrav gjorde det nødvendig å kunne fremvise dokumentasjon på den kontinuerlige rengjøringskjeden fra produksjon til lagring og transport. For å sikre best mulig rengjøring av tanker og siloer, må samspillet mellom mekanikk, temperatur, rengjøringsmiddel og tid fungere som det skal. En tankrengjøringsstasjon er utstyrt med høytrykkspumper for innvendig rengjøring og høytrykkspumpe for utvendig rengjøring, vaskehoder, en høytrykks varmeveksler og en tørkeenhet for å sikre rask og effektiv rengjøring av mobile tanker i henhold til kravene i standarden.
Merk: Rengjøring av slambasseng fra innsiden
Slamsiloer eller slambasseng er som regel gravd ned i bakken, som en forhåndsprodusert betongkonstruksjon eller som en konstruksjon som støpes på stedet. Når slamtanken er helt tømt, må den rengjøres. Bruk en respirator og sikkerhetsseler på grunn av faren for dunster.
- Først må siloen vannes.
- Senk deretter en bøtte ned i siloen med et teleskophåndtak for å skuffe opp grovt smuss.
- Deretter er det på tide å utføre den grundige rengjøringen med en kaldtvannsvasker med høy spylekapasitet. Til denne oppgaven kreves det en avløpspumpe for å pumpe ut det skitne vannet. Etter rengjøringen av siloen må avløpsvannet håndteres på riktig måte i henhold til de regionale utslippsforskriftene.