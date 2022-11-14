Silorengjøring i landbruket

Våt silorengjøring

Siloen kan også våtrengjøres med en høytrykksvasker på innsiden via inspeksjonsluken for å fjerne smuss som har satt seg fast. Bruk et spylehode som drives av vannstrålen. Spylehoder til innvendig rengjøring roterer på grunn av vannet som strømmer gjennom dem og når alle områdene i siloen. Vanngjennomstrømningen, trykket og hastigheten kan tilpasses mengden med smuss. For store eller spesielt skitne tanker vil sakte rotasjonshastighet og fint spraymønster være best. For mindre tanker eller tanker som ikke er så skitne, vil raskere rotasjonshastighet og grovere spraymønster være mer hensiktsmessig.

I de fleste tilfeller vil grundig silorengjøring kreve at vedkommende som utfører rengjøringen, oppholder seg inne i tanken med fullt verneutstyr, inkludert surstoffapparat. Dette arbeidet utføres som regel av eksperter fra spesialiserte bedrifter som har fått opplæring i klatring og bruk av nødvendig utstyr. Rengjøringen etterfølges av desinfisering.