Rengjøring av landbruksmaskiner og -redskaper

Bryt infeksjonskjeder og beskytt grunnvannet

I tillegg kan det å rengjøre redskaper etter bruk på jordene, bryte infeksjonskjeder, slik at skadedyr ikke blir forflyttet fra ett jorde til neste. Kjøretøy til transport av dyr skal også rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre at smittestoffer overføres mellom dyr. For spesielle landbruksredskaper, som f.eks. åkerspøytere, er det i tillegg lovpålagte krav som må oppfylles for å beskytte grunnvannet.