Rengjøring av landbruksmaskiner og -redskaper
Landbruksmaskiner og -redskaper er ofte en av de største investering for en landbruksvirksomhet. Dette gjør regelmessig rengjøring enda viktigere fordi det bidrar til å bevare funksjonaliteten og verdien til traktorer, harvemaskiner og andre lignende maskiner. Dette reduserer risikoen for at du må punge ut for reparasjonen og ineffektiv nedetid, og det forbedrer tilstanden til maskiner og redskaper.
Konkrete grunner for utmerket renslighet
Det er ikke renholdet du tjener penger på innen landbruket, spesielt ikke i høysesongen. Men det finnes uansett gode grunner for å rengjøre landbruksmaskiner og -redskaper regelmessig.
Bevare funksjonen og verdien til landbruksmaskiner og -redskaper med grundig rengjøring
Landbruksmaskiner og -redskaper er laget for konsekvent bruk og er konstant utsatt for elementene, inkludert været, skitt og støv. Regelmessig rengjøring er derfor nødvendig for å hindre fastsittende skitt fra å skade utstyret. I tillegg kan skader på utstyret som er gjemt under lag med skitt, oppdages tidlig og repareres. På denne måten er det mulig å redusere kostnadene til vedlikehold og service betydelig.
Bryt infeksjonskjeder og beskytt grunnvannet
I tillegg kan det å rengjøre redskaper etter bruk på jordene, bryte infeksjonskjeder, slik at skadedyr ikke blir forflyttet fra ett jorde til neste. Kjøretøy til transport av dyr skal også rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre at smittestoffer overføres mellom dyr. For spesielle landbruksredskaper, som f.eks. åkerspøytere, er det i tillegg lovpålagte krav som må oppfylles for å beskytte grunnvannet.
Arbeidssikkerhet og arbeidsmiljø
Det er også viktig å rengjøre inne i førerhuset til traktorer og skurtreskere regelmessig for å sikre et godt arbeidsmiljø. Ved å fjerne små støv- og skittpartikler forbedres luftkvaliteten for medarbeidere, og det forebygger skader på elektronikk og hydraulikk. Rene vinduer sørger også for høyere arbeidskvalitet og mer effektiv bruk av maskinen.