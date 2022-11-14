Rengjøring av redskaper til landbruket
Landbruksmaskiner og -redskaper er designet for kontinuerlig drift og utsettes konstant for påvirkning fra været, og skitt og støv i arbeidsmiljøet. Regelmessig rengjøring av ploger, traktorer, rotorfresere, gjødselspredere og andre maskiner er viktig for å unngå verditap for maskinene og sikre at de fungerer riktig.
Ved å rengjøre redskaper etter at de er brukt på jordet, kan du bryte infeksjonskjeder ved å sikre at skadedyr ikke overføres fra ett jorde til neste.
Rengjøring av ploger og rotorfresere direkte på jordet
Maskiner til jordbearbeiding, gjødselspredere, potethøstere. Det er behov for mange forskjellige redskaper på en gård. Rengjøringsprosedyrene er ofte ganske like, men det er forskjeller du må ta hensyn til for å oppnå ønsket resultat for de forskjellige redskapene.
Bevare verdi og funksjonalitet
Utstyr til jordbearbeiding som ploger, rotorharvere eller jordfresere er kraftige og stabile maskiner som kommer i kontakt med store mengder jord og skitt. Regelmessig rengjøring er nødvendig for å unngå at fastsittende skitt skader utstyret.
Slik kan du også oppdage og reparere skader som er skjult under jorden tidligere. Dette vil redusere kostnader til vedlikehold og service betydelig. Det er også viktig å unngå jord på veiene når du kjører mellom forskjellige jorder, siden det kan være en fare for andre som bruker veien.
Teknologi og drift
Når arbeidet på ett jorde er ferdig, er det viktig å se etter et forvokst område hvor du kan utføre grovrengjøring før du forlater jordet. Hvis dette ikke er mulig, bør redskapen tas med tilbake til driftsbygningen en gang om dagen for å fjerne skitten.
Det er nå vanlig å bruke kaldtvannsvaskere uten rengjøringsmiddel ute på jordene. Modeller med forbrenningsmotorer egnet seg godt til dette formålet. Dette er på grunn av behovet for å kunne bruke maskinen uten tilkobling til strømnettet, og den høye rengjøringsytelsen som er nødvendig for å fjerne store biter med skitt. Du trenger også en vanntank, som en vanntønne på en traktor med hydraulikk i fronten, eller vanntilførsel på stedet.
Når du bruker høytrykksapparater for å fjerne skitt og jord fra jordbearbeidingsmaskiner skal du ha en avstand til maskinen på 20–30 cm. Siden ploger, rotorharvere og andre slike redskaper er svært robuste, tåler de høyt trykk fra korte avstander.
Rengjøring av sprøytemaskiner, potethøstere og gjødselspredere på jordet
Å rengjøre sprøytemaskiner, gjødselspredere og potethøstere er enda viktigere enn å rengjøre maskinene brukt til jordbearbeiding. Disse redskapene må være funksjonsdyktige og beholde verdien ved videresalg. Du må ta spesielt godt vare på gjødselspredere, fordi disse maskinene er svært utsatt for korrosjon fra aggressive mineralgjødsel.
Beskytte grunnvannet og bryte infeksjonskjeder
Det er også en annen viktig grunn til å rengjøre redskaper etter hver bruk. Det finnes lovpålagte krav for sprøyting av jorder, som varierer fra land til land. I Europa er disse kravene basert på forordning 2006/118/EF om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse. For detaljert informasjon om regelverket som gjelder i Norge, kan du se grunnvannsdirektivet. Lovverket skal hindre høye konsentrasjoner av plantevernmidler fra å komme inn i avløpssystemet eller grunnvannet, noe som kan få alvorlige konsekvenser.
På den andre siden er formålet med å rengjøre potethøstere og fresere å unngå å spre skadedyr som åkersmeller og lignende fra ett jorde til neste, og å bryte infeksjonskjeder.
Teknologi og drift
På samme måte som med jordfresere ser du etter et forvokst område der du kan utføre grovrengjøring med en kaldtvannsvasker uten bruk av rengjøringsmiddel. Du trenger en maskin med forbrenningsmotor eller en batteridrevet enhet. Sistnevnte er mest energieffektive. I tillegg trenger du også vanntilførsel.
For å oppnå gode resultater og fjerne jord, sprøytemidler og rester av gjødsel, må du følge en bestemt rengjøringsrekkefølge. Først må redskapen skylles grundig fra topp til bunn. Spesielt møkkete områder bør vaskes lengre og med mer nøyaktighet. Hvis redskapen har mange vinklede overflater, arbeider du fra forskjellige retninger.
Viktig: Ikke glem å vaske hjulene eller skitne deler på traktoren. Vaskevannet kan renne av på det forvokste området.
Tips 1: Rengjør raskt, men nøyaktig
For å kunne rengjøre gjødselsprederen ordentlig, er det viktig å vaske av rester av aggressiv mineralgjødsel. Vær forsiktig med sensitive komponenter som måleinstrumenter eller innebygde sensorer. Reduser trykket og øk avstanden for rengjøring av slike deler.
Tips 2: Rengjøring av åkersprøyter
Åkersprøytere har både elektronikk, hydraulikk og sensorer. Dette gjør det nødvendig å arbeide med lavere vanntrykk og med lengre avstander. Brukere må benytte korrekt verneutstyr for håndtering av plantevernmidler.
Rengjøring av redskaper ved driftsbygningene og gården
Det er nødvendig med en vaskestasjon for å rengjøre utstyr som ploger og fresere på gårdsbruket. Plantevernmidler, rester av gjødsel, olje, smurning og maling fjernes under rengjøring. Det betyr at det er nøyaktige spesifikasjoner for konstruksjonen av vaskeområdet. Væsker skal ikke kunne trenge gjennom underlaget, og skittenvannet skal bare fjernes via et egnet dreneringssystem med oppsamlingsbrønner og filtre.
Mer teknologi for rask rengjøring i vaskestasjonen
Vaskestasjonen gir deg mer fleksibilitet når det gjelder rengjøring, enn du får ved rengjøring ute på jordene. Du kan bruke en mobil høytrykksvasker, men fordelen er at du også kan bruke en stasjoner høytrykksvasker med varmtvannstilførsel. Varmt vann gir raskere resultater og kortere tørketider.
I tillegg er det mulig å bruke et biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel med en skumlegger i vaskestasjonen. Siden renseskummet fester seg bedre enn vanlig rengjøringsmiddel, er skummet mer effektivt og gjør rengjøringsprosessen raskere.
Vedlikeholde filtersystemer og fordampingsbasseng
Det er viktig å rengjøre filtersystemet i vaskestasjonen ved spesifiserte intervaller. En høytrykksvasker og en våt- og tørrstøvsuger egner seg til dette. Skitten som fjernes må avhendes korrekt.
En annen måte å samle avløpsvannet på er i et fordampingsbasseng. Vannet fordamper og restene brytes ned av bakterier som lever på en bæresubstans. De gjenværende restene må fjernes regelmessig. Dette kan også gjøres med en høytrykksvasker. Siden fordampingsbassenger rengjøres etter hverandre, kan skittenvannet som samler seg under rengjøring av ett basseng, samles i det neste.