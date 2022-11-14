Teknologi og drift

Når arbeidet på ett jorde er ferdig, er det viktig å se etter et forvokst område hvor du kan utføre grovrengjøring før du forlater jordet. Hvis dette ikke er mulig, bør redskapen tas med tilbake til driftsbygningen en gang om dagen for å fjerne skitten.

Det er nå vanlig å bruke kaldtvannsvaskere uten rengjøringsmiddel ute på jordene. Modeller med forbrenningsmotorer egnet seg godt til dette formålet. Dette er på grunn av behovet for å kunne bruke maskinen uten tilkobling til strømnettet, og den høye rengjøringsytelsen som er nødvendig for å fjerne store biter med skitt. Du trenger også en vanntank, som en vanntønne på en traktor med hydraulikk i fronten, eller vanntilførsel på stedet.

Når du bruker høytrykksapparater for å fjerne skitt og jord fra jordbearbeidingsmaskiner skal du ha en avstand til maskinen på 20–30 cm. Siden ploger, rotorharvere og andre slike redskaper er svært robuste, tåler de høyt trykk fra korte avstander.