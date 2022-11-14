Grundig rengjøring av åkersprøyter

Åkersprøyteren har en automatisk intern rengjøringsprosedyre, Den interne rengjøringen av åkersprøyteren gjøres automatisk. Men brukeren må selv gjøre den utvendige rengjøringen. Når sprøyteprosessen er ferdig, må du finne et forvokst område der du kan rengjøre maskinen før du forlater jordet. Dette sørger for at det ikke drypper plantevernmiddel som kan komme over i avløpssystemet når du kjører til neste jorde eller et annet gårdsbruk. Hvis det ikke er mulig å rengjøre ute på jordet, bør åkersprøyteren rengjøres minst en gang hver dag.