Grundig rengjøring av åkersprøyter
Enten det er snakk om gjødsel basert på brenneslevann og kobbersulfat i økologisk landbruk eller kjemiske substanser i tradisjonelle prosesser, bidrar slik beskyttelse av plantene, når det brukes ansvarlig, til å sikre god avling og bekjempe skadedyr, sopp og patogener på en målrettet måte. Når vi skal rengjøre sprøyteutstyr som brukes til plantevernmidler mellom hver bruk, er det svært viktig å hindre sprøytemidler fra å komme over i avløpssystemet og fjerne rester på korrekt måte.
Rengjøring av sprøyteredskaper i henhold til lovpålagte retningslinjer
Sprøytemidler er omstridte, og du bør vurdere nøye hvilke produkter og i hvilke mengder, du påfører jordene, og hvilke redskaper du skal bruke til dette. Som regel sprayes små mengder over et passe stort område. Moderne maskiner bidrar også til å redusere bruken av gjødsel. Skurtreskere lager kart over avlingen under arbeidet på jordene, og disse oversiktene gir informasjon om mengden gjødsel som er nødvendig. Avhengig av maskinens design kan også plantevernmiddel sprayes på enkeltplanter.
For å rengjøre utsiden av åkersprøyteren, skylles rester og aktive midler av og vannes ut. Det finnes lovpålagte krav for sprøyting av jorder, som varierer fra land til land. I Europa er disse kravene basert på forordning 2006/118/EF om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse. For detaljert informasjon om regelverket som gjelder i Norge, kan du se grunnvannsdirektivet. Lovverket skal hindre høye konsentrasjoner av plantevernmidler fra å komme inn i avløpssystemet eller grunnvannet, noe som kan få alvorlige konsekvenser.
Rengjøring av sprøyteredskaper brukt til plantevernmidler på jordet
Åkersprøyteren har en automatisk intern rengjøringsprosedyre, Den interne rengjøringen av åkersprøyteren gjøres automatisk. Men brukeren må selv gjøre den utvendige rengjøringen. Når sprøyteprosessen er ferdig, må du finne et forvokst område der du kan rengjøre maskinen før du forlater jordet. Dette sørger for at det ikke drypper plantevernmiddel som kan komme over i avløpssystemet når du kjører til neste jorde eller et annet gårdsbruk. Hvis det ikke er mulig å rengjøre ute på jordet, bør åkersprøyteren rengjøres minst en gang hver dag.
Det har blitt vanlig å bruke kaldtvannsvaskere uten rengjøringsmiddel til rengjøring. Siden det er viktig å ikke være avhengig av vann- eller strømtilførsel, er batteridrevne høytrykksvaskere eller modeller med forbrenningsmotor egnet til dette formålet. Batteridrevne enheter er mer bærekraftige fordi du unngår avgasser. I tillegg trengs en vanntank, for eksempel en vanntønne på en traktor med hydraulikk i fronten, eller vanntilførsel ute på jordet.
For å oppnå gode resultater og fjerne alle rester av plantevernmidler, bør monterte sprøyteredskaper vaskes grundig fra topp til bunn. Spesielt skitne deler, som områdene rundt påfyllingsåpningen eller sprøytebommer, må vaskes lenge og grundig og fra forskjellige vinkler på grunn av den komplekse strukturen. Glem heller ikke hjulene til åkersprøytere som trekkes etter traktoren. Områder med sensitiv elektronikk, hydraulikk og sensorer må rengjøres forsiktig med redusert vanntrykk og fra større avstand. Avfallsvannet med utvannede rester av plantevernmidler, kan renne ned på det forvoskte området.
Brukere må benytte korrekt verneutstyr for håndtering av plantevernmidler.Som et minimum består dette av et plastforkle, vernebriller og hansker som også dekker underarmene.
Tips 1: Ikke bruk ferskvannstilførselen for å rengjøre utsiden av sprøyteren.
Moderne åkersprøytere har ferskvannstilførel som brukes til den automatiske interne rengjøring av trykkfilteret til sprøyteren. Dette vannet skal ikke brukes til utvendig rengjøring.
Tips 2: Når du rengjør åkersprøyteren, bør du også rengjøre traktoren.
Hvis åkersprøyteren trekkes av en traktor, kan delene av traktoren som har blitt møkkete rengjøres samtidig.
Rengjøring av redskaper ved driftsbygningene
Hvis du rengjør åkerspøyteren ved driftsbygningene, er det presise spesifikasjoner for konstruksjonen av vaskeområdet. Væsker skal ikke kunne trenge gjennom underlaget, og skittenvannet skal bare fjernes via et egnet dreneringssystem med oppsamlingsbrønner og filtre. Det er viktig å rengjøre filtersystemet ved spesifiserte intervaller. En høytrykksvasker og en våt- og tørrstøvsuger kan brukes til dette. Jorden som fjernes og som inneholder plantevernmidler, oljer, fett og maling fra maskiner, må avhendes på riktig måte.
En annen måte å samle sammen avløpsvannet fra vaskestasjonen på er ved hjelp av en oppsamlingsbrønn. I dette tilfellet fordamper vannet, og restene brytes ned av bakterier som lever på en bæresubstans. De gjenværende restene må fjernes regelmessig. Dette kan også gjøres med en høytrykksvasker. Siden fordampingsbassenger rengjøres etter hverandre, kan skittenvannet som samler seg under rengjøring av ett basseng, samles i det neste.
For rengjøring av sprøyteredskaper gir vaskestasjoner deg større fleksibilitet enn rengjøring ute på jordene, når det kommer til utvalg av rengjøringsverktøy. Du kan bruke en mobil kaldtvannsvasker eller en høytrykksvasker med varmtvannstilførsel. Varmt vann gir deg bedre resultater raskere og reduserer tørketiden. Det er også mulig å påføre et biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel med en skumlegger. Siden renseskummet fester seg bedre enn vanlig rengjøringsmiddel, er skummet mer effektivt og gjør rengjøringsprosessen raskere.
Rengjøring av redskaper
Det er behov for mange forskjellige maskiner på et gårdsbruk, alt fra gjødselspredere til jordbearbeidingsmaskiner og såredskaper. Rengjøringsprosedyrene er ofte ganske like, men det er forskjeller du må ta hensyn til for å unngå skader og hindre spredning av bakterier.
Rengjøring av redskaper
Maskiner og redskaper for landbruket er designet for kontinuerlig drift og utsettes konstant for påvirkning fra været, og skitt og støv i arbeidsmiljøet. Regelmessig rengjøring er et viktig bidrag for å vedlikeholde funksjonsevnen og verdien. Samtidig kan det å rengjøre redskaper etter bruk på jordene, bryte infeksjonskjeder, slik at skadedyr ikke blir forflyttet fra ett jorde til neste.