Rengjøring av landbruksmaskiner i 5 trinn

1. Forberedelse og rengjøring av førerhuset:

Når du har valgt et egnet rengjøringssted, begynner du med å tørrvaske førerhuset inkludert vinduer og luftfiltre, siler og forfiltre. Det kan hjelpe å bruke våt- og tørrstøvsugere, rengjøringsmidler og kluter.

2. Løs opp smuss og bruk rengjøringsmiddel:

Når du har valgt et egnet rengjøringssted, begynner du med å tørrvaske førerhuset inkludert vinduer og luftfiltre, siler og forfiltre. Det kan hjelpe å bruke våt- og tørrstøvsugere, rengjøringsmidler og kluter.

Fjern grov smuss mekanisk eller med trykkluft, åpne så alle klaffer til stasjoner og radiatorpakker. Alle komponenter må bløtgjøres intensivt med høytrykksvaskeren og tilstrekkelig vann til å løse opp skitten.

Bruk så skumleggeren til å dekke alle eksterne overflate med et rengjøringsmiddel som er egnet til landbruksmaskiner og la skummet virke.



3. Rengjøring med varmtvannsvasker

Bruk verneutstyr og fjern den oppbløtte skitten med varmtvannsvaskeren. Arbeid fra bunnen og oppover og vask passende områder av gangen.

Rengjør sensitive komponenter forsiktig eller indirekte, og sjekk alle deksler og vedlikeholdsklaffer. Skyll der det er behov for det.



4. Tørketid

Når du tørker, blåser eller støvsuger du bort gjenværende vann ved behov. Se over den rene maskinen etter skader, og reparer hvis nødvendig. Sjekk lamper og armaturer, og rengjør vinduer i førerhuset fra utsiden.



5. Vedlikehold og pleie

Bruk produsentens vedlikeholdsplan, og behandle vedlikeholdspunkter i henhold til driftsinstruksjoner, f.eks. smøring. Sett alle radiatorpakker og vedlikeholdsklaffer tilbake i riktig posisjon. Påfør konserveringsmidler der dette er nødvendig. Gjennomfør funksjonstester som anvist for å kontrollere driftsdyktighet.