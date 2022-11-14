Rengjøring av landbruksmaskiner
Å bevare verdien er et viktig tema når det gjelder store investeringer i landbruksmaskiner. Driftsberedskapen til traktoren, gjødselsprederen eller maskiner til høsting står også sentralt, fordi maskinene må fungere problemfritt for spesifikke arbeidsoppgaver i et kort tidsvindu som bestemmes av sesongen og lovgivningen.
I tillegg er det også like viktig å sørge for god arbeidssikkerhet og et godt arbeidsmiljø for ansatte. De som rengjør landbruksmaskiner profesjonelt sørger for at maskinene kan brukes i lang tid og at kostnader til reparasjoner og ved nedetid kan reduseres.
Tips til rengjøring av landbruksmaskiner for både bønder og entreprenører
Traktorer har en sentral rolle på gårdsbruk og er nøkkelmaskiner i driften. Ved å rengjøre traktoren ved behov sikrer du at den er driftsklar, og du kan samtidig oppdage skader og skjult smuss og skitt.
Regelmessig rengjøring er også viktig for selvgående maskiner som potethøstere, fôrhøstere og andre landbruksmaskiner. Dette er spesielt viktig for de svært kostbare høyttyende maskinene som ofte deles av flere gårdsbruk via et samvirke. Når slike maskiner returneres, er det viktig at de overholder de avtalte standardene for maskinens tilstand. Entreprenører som reiser fra gårdsbruk til gårdsbruk, må også sørge for at de ikke tar med seg bakterier eller resistente planter mellom gårdsbrukene.
Utvendig rengjøring av landbruksmaskiner med høytrykk
Trykkvaskere har blitt vanlige for utvendig rengjøring. De fjerner all skitt raskt og effektivt.
Ved bruk av kaldsvannsvaskere må du bruke et rengjøringsmiddel for å raskt oppnå et godt resultat.
Varmtvannsvaskere er spesielt effektive. De høye temperaturene øker rengjøringsytelsen. Du oppnår bedre resultater på kortere tid, noe som reduserer vannforbruket sammenlignet med kaldtvannsvaskere. Kombinert med raskere tørketider reduseres arbeidsbelastningen med opptil 40 prosent. Rester av olje og fett løses også opp mye bedre.
Fordeler med å bruke en varmtvannsvasker
Varmtvannsvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater og raskere rengjørings- og tørketider kan du oppnå en målbar reduksjon i bakterienivået når du bruker varmtvannsvaskere. Ved hjelp av damptrinnet kan du også rengjøre sensitive overflater skånsomt ved opptil 155 °C. I tillegg kan du redusere arbeidstrykket, den nødvendige arbeidstiden og mengden rengjøringsmiddel du må bruke. Rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Rengjøring av landbruksmaskiner i 5 trinn
1. Forberedelse og rengjøring av førerhuset:
Når du har valgt et egnet rengjøringssted, begynner du med å tørrvaske førerhuset inkludert vinduer og luftfiltre, siler og forfiltre. Det kan hjelpe å bruke våt- og tørrstøvsugere, rengjøringsmidler og kluter.
2. Løs opp smuss og bruk rengjøringsmiddel:
Når du har valgt et egnet rengjøringssted, begynner du med å tørrvaske førerhuset inkludert vinduer og luftfiltre, siler og forfiltre. Det kan hjelpe å bruke våt- og tørrstøvsugere, rengjøringsmidler og kluter.
Fjern grov smuss mekanisk eller med trykkluft, åpne så alle klaffer til stasjoner og radiatorpakker. Alle komponenter må bløtgjøres intensivt med høytrykksvaskeren og tilstrekkelig vann til å løse opp skitten.
Bruk så skumleggeren til å dekke alle eksterne overflate med et rengjøringsmiddel som er egnet til landbruksmaskiner og la skummet virke.
3. Rengjøring med varmtvannsvasker
Bruk verneutstyr og fjern den oppbløtte skitten med varmtvannsvaskeren. Arbeid fra bunnen og oppover og vask passende områder av gangen.
Rengjør sensitive komponenter forsiktig eller indirekte, og sjekk alle deksler og vedlikeholdsklaffer. Skyll der det er behov for det.
4. Tørketid
Når du tørker, blåser eller støvsuger du bort gjenværende vann ved behov. Se over den rene maskinen etter skader, og reparer hvis nødvendig. Sjekk lamper og armaturer, og rengjør vinduer i førerhuset fra utsiden.
5. Vedlikehold og pleie
Bruk produsentens vedlikeholdsplan, og behandle vedlikeholdspunkter i henhold til driftsinstruksjoner, f.eks. smøring. Sett alle radiatorpakker og vedlikeholdsklaffer tilbake i riktig posisjon. Påfør konserveringsmidler der dette er nødvendig. Gjennomfør funksjonstester som anvist for å kontrollere driftsdyktighet.
Tips: Rengjøring av landbruksmaskiner med høytrykk:
- Trykket og mengden vann som er nødvendig, avhenger av maskinen som skal rengjøres og nivået av tilsmussing.
- Avstanden skal være rundt 20 til 30 centimeter fra overflaten for å oppnå maksimal rengjøringseffekt og unngå skader.
- Forskjellig tilbehør gjør arbeidet enklere. Det finnes for eksempel en LED-lampe til hjelp ved dårlig belysning og lengre lanser eller leddforbindelser for å rengjøre store og høye maskiner.
Innvendig rengjøring av landbruksmaskiner: Førerhus og vinduer
Enten det dreier seg om høstemaskiner eller traktoren blir ofte førerhuset oversett, spesielt i den mest hektiske sesongen. Du kan imidlertid oppnå mange fordeler med systematisk, innvendig rengjøring. Dette gagner både brukere og teknologien.
Førerhus
Du bør først og fremst bruke en støvsuger i førerhuset for å regelmessig fjerne rusk og små smusspartikler på en grundig måte. Dette bidrar til å unngå skader på elektronikken og hydraulikken samt dyre reparasjonen forårsaket av støv, smuss og fuktighet. I tillegg vil den rene luften uten støvforurensning i førerhuset, komme de ansatte til gode, slik at de er mindre utsatt for å utvikle lungelidelser. Det lønner seg også å rengjøre luftfilteret i førerhuset for å hindre spredning av muggsporer eller mykotoksiner.
Frontruter
Rene ruter sørger for høy arbeidskvalitet og effektivt arbeide. Hvis vinduene ikke er rene, kan dette ha alvorlige konsekvenser fordi arbeidsbredden til utstyret ikke benyttes i sin helhet på grunn av dårlig sikt. Ved behandling av jorden eller under innhøsting kan dette føre til at du bruker mer tid, og det kan gi høyere kostnader til diesel og slitasjedeler, fordi arbeidsbredden overlappes, og du gjør flere runder enn nødvendig. Ved bruk av gylletanker kan feil vurdering av arbeidsbredden føre til at det påføres for mange næringsstoffer på et området. Det er strenge regler for påføring av gylle, så dette må for enhver pris unngås. I mange situasjoner kan også dårlig sikt øke sannsynligheten for skader eller uhell.
Når og hvordan skal jeg rengjøre landbruksmaskiner?
Så ofte som nødvendig, men så lite som mulig
Du tjener ikke penger på rengjøringsarbeid i landbruket, spesielt ikke i høysesongen. Men du kan unngå kostnader og unødvendige reparasjonen, samtidig som du sørger for trygge og effektive arbeidsforhold. Det er derfor viktig å sette en fornuftig rengjøringssyklus for de forskjellige landbruksmaskinene.
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Etter intense bruksperioder eller endret bruksområde:
Du bør alltid rengjøre maskiner utvendig etter intense bruksperioder, som etter såing eller innhøsting, eller når en maskin skal brukes på en annen gård.
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Det avhenger av maskinen – en gang om året eller etter hver bruk:
Riktig rengjøringsintervall kan være avhengig av maskintypen. Maskiner til jordbehandling og utstyr til såing er svært tunge og robuste, så rengjøring en gang per år kan være tilstrekkelig, helst om høsten.
Utstyr til sprøyting av plantevernsmidler og gjødselspredere, på den andre siden, er i kontakt med svært etsende stoffer, det samme gjelder for gylletanker. Slikt utstyr bør derfor rengjøres etter hver bruksperiode.
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Hyppig rengjøring for bedre arbeidssikkerhet:
Du bør imidlertid utføre alle tiltak som har med arbeidssikkerhet og arbeidsmiljø å gjøre, mye oftere. Det gir derfor mening å rengjøre førerhuset, inkludert vinduene, så ofte som mulig i sesongen, gjerne daglig.