LED-lys for strålerør

Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.

Effektiv vasking med høytrykkspylere er vanskelig under ugunstige lysforhold. På grunn av korte dager om vinteren, eller i ubelyste områder, kan rengjøringsresultatet bli skadelidende. Som en konsekvens kan våre kunder bli påvirket, spesielt innenfor bygg- og landbrukssektoren. Løsningen er vårt LED-arbeidslys som gir en lysmengde på 170 lumen. I minst fem hele arbeidstimer er arbeidsområdene optimalt opplyst, noe som forbedrer sikten og rengjøringsresultatet betydelig. Den direkte monteringen på spraylansen til vår EASY!Force høytrykkspistol er veldig enkel. LED-lampen er vanntett, og takket være den lave vekten merkes den knapt når du jobber. To CR123 litium-ion-batterier er inkludert. Flere batterier er tilgjengelige separat.

Egenskaper og fordeler
Vanntett versjon
  • Utviklet for bruk med høytrykksvaskere.
  • Enkel montering av strålerør på EASY!Force høytrykkspistol.
Kraftig LED-teknologi
  • Lettvektsdesign og lang driftstid.
  • Lysstyrke på over 170 lumen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2

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Bruksområder
  • For høytrykksspyling under dårlige lysforhold, spesielt egnet for landbruk og byggebransjen.
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