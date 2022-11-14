Rengjøring av biogassanlegg
Landbrukssubstrater fra gress, korn eller maisensilasje, slam eller fast gjødsel. Biogassanlegg gir bøndene muligheten til å forbedre utnyttelsen av produktene fra gården. Dette er en god kilde til fornybar energi og utnyttes til og med av strømleverandørene, som en buffer for strømforsyningen ved å koble flere biogassanlegg sammen. Effektiv varmegjenvinning er også mulig. Grundig rengjøring av det anaerobe gjæringsanlegget er viktig for å sikre problemfri drift og bevare anleggets verdi. Dette omfatter rengjøring av mottaksgropene der substratet blir lagret, biogassreaktoren, etter-kokereaktoren og området rundt. Renholdet bidrar også til å holde den realiserte avkastningen mer stabil.
Biogassanlegg: En kort oversikt over utformingen og miljøet
Biogassreaktoren eller råtnetanken er en sentral del av biogassanlegget. Substrat av landbruksprodukter som flytende gjødsel, mais, korn og gressensilasje fermenteres av bakteriekulturene inne i biogassreaktoren. Biogassen som produseres i denne prosessen, består hovedsakelig av metan (50–65 %) og karbondioksid (35–50 %). Én eller flere generatorer produserer elektrisitet av gassen, som deretter føres inn i strømnettet eller brukes til oppvarming av gården.
Alternativt kan bøndene raffinere gassen gjennom et oppgraderingsanlegg og føre den direkte inn i naturgassnettet. Dette er imidlertid bare lønnsomt for store anlegg. Substratet som er igjen etter fermenteringen går videre til etter-kokereaktoren eller den sekundære råtnetanken, der det reintroduseres i landbrukssyklusen som gjødsel.
Kort om renholdet av et anaerobt gjæringsanlegg
For å kunne utføre det nødvendige renholdet på riktig måte må du ta hensyn til alle de ulike elementene i systemet. Dette inkluderer mottaksgropene der substratet blir lagret, biogassreaktoren, generatoren og kontrollrommene. Ekstrautstyret inkluderer de maskinene som er i bruk rundt på biogassanlegget og, avhengig av forholdene på anleggsplassen, systemene som bruker spillvarmen fra gassmotorene til oppvarming.
Rengjøring av mottaksgropene der substratet blir lagret
For å sikre kontinuerlig forsyning er det nødvendig å ha tilstrekkelig mengde med substrat tilgjengelig. Den nødvendige mengden avhenger av driftens størrelse og type samt størrelsen på biogassanlegget. Mottaksgropene for substratet er normalt konstruert på samme måte som mobile siloer eller plansiloer, og renholdskravene og -prosedyrene er også like. Overflatene på mottaksgropene er overflatebehandlet for å hindre at væsker siger gjennom og for å tåle mekanisk belastning. Over tid kan eksterne faktorer likevel føre til at det dannes porøse områder. Substratrester har en tendens til å klistre seg til disse områdene, og de blir ideelle miljøer for smittestoffer og mugg.
Rengjøringsprosessen
En høytrykksvasker med trykk på opptil 250 bar og vannmengde på opptil 2500 liter er godt egnet til å rengjøre et substratlager. Høy rengjørings- og skyllekapasitet fjerner fastgrodd smuss effektivt og transporterer det bort. En smussblåser, også kalt en rotojetdyse, er anbefalt tilbehør. Hvis mottaksgropa har høye vegger, er lange lanser med ledd eller teleskoplanser godt egnet, eller en overflatevasker hvis det er tilstrekkelig med plass. Best resultat oppnår du med en arbeidsavstand på omtrent 40 centimeter, og ved å rengjøre gulvet både før og etterpå.
Tips 1: Nødvendig personlig verneutstyr
Den anbefalte personlige verneutrustningen (PVU) for rengjøring av biogassanlegg er vernedrakt, hansker, støvler, vernebriller og hørselvern. For å beskytte andre mot mulige virvlende bakterier, bør man også bruke heldekkende vernedrakt, luftfiltermaske og høye, tettsittende støvler.
Tips 2: Riktig rengjøringsintervall
Rengjøringen skal utføres årlig for landbrukssubstrater som gress eller mais, like før etterfyllingen. Hvis slam eller fast gjødsel er del av substratet, skal rengjøringen utføres uten en fast syklus, når det er tid for vedlikehold eller reparasjoner. Generelt er det bare mulig å reparere skader eller inspisere overflatebehandlingen når mottaksgropa er rengjort.
Rengjøring av biogassreaktoren og etter-kokereaktoren i biogassanlegget for å øke avkastningen
Det finnes ulike anbefalinger for rengjøringssyklusen for biogassreaktoren i et biogassanlegg. Vanligvis skal tankene rengjøres hvert 5. til 8. år, siden det gradvis hoper seg opp bunnslam over tid. Disse avsetningene reduserer volumet i tanken og dermed også gassavkastningen fra råtnetanken, og det blir vanskeligere å bruke anlegget effektivt og økonomisk. En annen grunn til å rengjøre biogassreaktoren er behovet for å utføre reparasjoner på fasilitetene i den nedre delen av tanken eller for å rehabilitere betongen.
Med kraftig utstyr og høyt trykk
Først blir det gjenværende substratet pumpet ut så langt det lar seg gjøre, og beholderen skal deretter ventileres i minst 24 timer. Deretter kan avsetningene fjernes med kraftig utstyr. Dette arbeidet utføres som regel av spesialiserte tjenesteleverandører som benytter gravemaskiner eller lastebiler med utsugingssystemer. For personer som skal inn i beholderen, er det anbefalt med verneutstyr som inkluderer gassdetektor, gassmaske, tausikring og sikkerhetssele.
Den avsluttende rengjøringen utføres med en høytrykksvasker, som bør ha spylekapasitet på 2000–3000 liter. Det legges forlengelsesslanger fra høytrykksgeneratoren, som er plassert utenfor biogassreaktoren, til arbeidsstedet. En lengre lanse gir bedre beskyttelse mot smuss som spyles løs, og den gir også brukeren en mer komfortabel arbeidsavstand. Det skitne vannet som produseres under rengjøringen, kan føres inn i etter-kokereaktoren, som fremdeles er i drift.
Tips 1: Grundig rengjøring med en våt- og tørrstøvsuger
Når utstyret i biogassreaktoren skal repareres etter rengjøringen, anbefaler vi dessuten å gjennomføre en grundig rengjøring med en våt- og tørrstøvsuger.
Tips 2: Våtrengjøring av etter-kokereaktorene
Etter-kokereaktoren skal også rengjøres med vann ved behov. Dette arbeidet utføres som regel av spesialister som har fått opplæring i klatring og bruk av nødvendig utstyr.
Rengjøring av biogassanlegg: fjerning av smuss for å opprettholde funksjonaliteten til generatoren og kontrollrommene
Parameterne for biogassreaktoren, f.eks. fyllnivå, temperatur, gasskvalitet og andre aspekter, overvåkes i anleggets kontrollrom. Det er som regel plassert i samme bygning som generatorrommet. Rommene er lydisolert slik at støyen fra de store motorene med flere hundre kilowattimer, ikke når ut til omgivelsene.
Fjerning av støv, sot og avsetninger
Selv om alle systemene er testet for tetthet, vil det allikevel alltid forekomme litt gjennomtrenging. Over tid vil støv, sot og andre avsetninger hope seg opp overalt i generatorrommet. Avhengig av det aktuelle systemet er det anbefalt å utføre vedlikeholdsrengjøring og fjerne smuss regelmessig for å bevare funksjonaliteten. Til dette kan en våt- og tørrstøvsuger brukes. Den er også egnet for rengjøringen etter vedlikeholdsarbeid og kan, for eksempel, brukes til å fjerne olje som har dryppet. Smuss som sitter igjen, kan deretter vaskes bort med en høytrykksvasker eller tørkes bort med en fuktig klut.
Tips: Rengjøring av gulvet i kontrollrommet
Det er anbefalt å utføre regelmessig rengjøring også i kontrollrommet. Dette inkluderer støvsuging eller mopping for å fjerne støv, samt rengjøring av overflater og våtmopping ved behov.
Tilleggsinformasjon 1
Sekundære maskinene rundt i biogassanlegget
Profesjonell rengjøring dreier seg i stor grad om å bevare verdien på investeringene, dette gjelder ikke bare for landbruket. Både biogassanlegget og maskinene som brukes i transportkjeden, representerer store investeringer som må beskyttes. Det er enklere å oppdage skader på maskiner som blir regelmessig rengjort. Da er også maskinene alltid klare til bruk. Da kan du unngå store reparasjonskostnader som skyldes defekter som kunne vært unngått. Dessuten kan smuss hope seg opp i utsatte områder og forårsake skade. Følgende utstyr er egnet for rengjøring rundt på biogassanlegget:
- en kaldtvannvasker, som kan kombineres med et egnet rengjøringsmiddel ved behov,
- en varmtvannsvasker vil oppnå bedre resultat raskere, og vil dessuten redusere vannforbruket på grunn av den høye temperaturen. Tørkingen vil også gå raskere.
- Trykket og vannmengden vil avhenge av gjenstanden som skal rengjøres og hvor tilsmusset den er. Arbeidsavstanden skal være 20–30 centimeter fra overflaten.
Tilleggsinformasjon 2
Bruk spillvarmen til andre formål.
Generatorene produserer elektrisitet fra biogassen og spillvarme, som kan brukes produktivt. Varmen kan brukes til å tørke ved og varme opp staller og bolighus. I enkelte tilfeller kan spillvarmen også føres inn i det lokale varmenettet og sendes videre til bolig- eller industriområder i nærheten. Det finnes ingen spesielle renholdskrav for systemene til det lokale varmenettet, bare at de oppvarmede områdene må rengjøres ved behov. Avhengig av forholdene kan støvsugere og/eller høytrykksvaskere brukes til dette formålet.