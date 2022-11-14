Rengjøring av biogassanlegg

Biogassanlegg: En kort oversikt over utformingen og miljøet

Biogassreaktoren eller råtnetanken er en sentral del av biogassanlegget. Substrat av landbruksprodukter som flytende gjødsel, mais, korn og gressensilasje fermenteres av bakteriekulturene inne i biogassreaktoren. Biogassen som produseres i denne prosessen, består hovedsakelig av metan (50–65 %) og karbondioksid (35–50 %). Én eller flere generatorer produserer elektrisitet av gassen, som deretter føres inn i strømnettet eller brukes til oppvarming av gården.

Alternativt kan bøndene raffinere gassen gjennom et oppgraderingsanlegg og føre den direkte inn i naturgassnettet. Dette er imidlertid bare lønnsomt for store anlegg. Substratet som er igjen etter fermenteringen går videre til etter-kokereaktoren eller den sekundære råtnetanken, der det reintroduseres i landbrukssyklusen som gjødsel.