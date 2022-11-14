Forebygge munn- og klovsyke med gode hygienetiltak

Rengjøring bidrar til å forebygge munn- og klovsyke

Oppgaven med å forebygge og kontrollere munn- og klovsyke opptar bønder og veterinærer verden over. Dette er en farlig infeksjonssykdom som hovedsaklig opptrer hos kveg, griser, sauer og geiter. Ville dyr som rådyr og hjort samt villsvin, kan også få munn- og klovsyke.

Munn- og klovsyke er svært smittsomt og en av dyresykdommene som har størst økonomiske konsekvenser på verdensbasis. Derfor er det svært viktig å ta alle mulige forholdsregler for å forebygge munn- og klovsyke – og å kontrollere sykdommen på en effektiv måte når den bryter ut. For å forebygge og i sluttfasen av et utbrudd, spiller hygienen i fjøset, på gårdsbruket og under transport av dyrene, en viktig rolle.

Mennesker kan ikke få munn- og klovsyke, men ansatte på gårdsbruket og transportpersonell kan bidra til å spre viruset og må også overholde strenge hygieneregler.