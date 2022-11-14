Forebygge munn- og klovsyke med gode hygienetiltak
Munn- og klovsyke er en svært smittsom sykdom som har store økonomiske konsekvenser på verdensbasis. De viktigste tiltakene for å forebygge og kontrollere sykdommen er renslighet og hygienetiltak i fjøset og på gårdsbruket. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner gjør at gårdsbruk med husdyrdrift kan holde høye renslighetsstandarder – og dermed redusere sannsynligheten for at sykdommen bryter ut.
Rengjøring bidrar til å forebygge munn- og klovsyke
Oppgaven med å forebygge og kontrollere munn- og klovsyke opptar bønder og veterinærer verden over. Dette er en farlig infeksjonssykdom som hovedsaklig opptrer hos kveg, griser, sauer og geiter. Ville dyr som rådyr og hjort samt villsvin, kan også få munn- og klovsyke.
Munn- og klovsyke er svært smittsomt og en av dyresykdommene som har størst økonomiske konsekvenser på verdensbasis. Derfor er det svært viktig å ta alle mulige forholdsregler for å forebygge munn- og klovsyke – og å kontrollere sykdommen på en effektiv måte når den bryter ut. For å forebygge og i sluttfasen av et utbrudd, spiller hygienen i fjøset, på gårdsbruket og under transport av dyrene, en viktig rolle.
Mennesker kan ikke få munn- og klovsyke, men ansatte på gårdsbruket og transportpersonell kan bidra til å spre viruset og må også overholde strenge hygieneregler.
Infeksjonsveier for munn- og klovsyke
Infeksjoner med munn- og klovsyke kan skje både direkte og indirekte. I inkubasjonstiden til viruset er dyrene svært smittsomme.
- Direkte infeksjoner skjer fra ett dyr til ett annet, for eksempel i fjøset eller under transport.
- Viruset kan også overføres indirekte via transportkjøretøy, mennesker, gnagere, melk og spermier.
Kveg blir vanligvis infisert via luftveiene, mens griser oftest smittes oralt, f.eks. når de drikker, spiser eller roter rundt i jorden. Viruset er stabilt i miljøet og kan også overføres over store avstander via luften.
Symptomer på munn- og klovsyke
Forskjellige dyrearter reagerer forskjellig på infeksjon med munn- og klovsyke.
Hos kveg dreper den godartede formen 2 til 5 prosent av dyrene, mens den ondartede typen dreper opptil 80 prosent. Skadene forårsaket av munn- og klovsyke er forferdelige – betennelser, endringer i hovene, muskelsvakhet, nedsatt allmenntilstand og gradvis reduksjon av funksjonsevnen.
Hos griser er sykdommen mindre dramatisk, men plutselige dødsfall opptrer hos grisunger. Hos sauer og geiter er symptomene mindre påfallende.
Områder hvor munn- og klovsyke opptrer
Munn- og klovsyke spres så og si over hele verden. Det er bare New Zealand som ikke har hatt noen rapporterte tilfeller. I noen land er det imidlertid lenge siden sykdommen sist ble sett.
Munn- og klovsyke er mest vanlig i Afrika, Asia og deler av Sør-Amerika. Sykdommen er mindre vanlig i Europa. På tross av streng veterinærkontroll blusser den stadig opp på nytt og utgjør en konstant trussel mot husdyrene på grunn av den høye infeksjonsraten.
Det siste store utbruddet i Storbritannia i 2001, spredde seg også til resten av Europa og førte til at rundt 4 millioner dyr dødde. Et annet utbrudd i 2007 ble heldigvis raskt kontrollert, og dette spredde seg ikke til andre regioner.
Kontroll og forebygging av munn- og klovsyke
Lovbestemmelser
I EU må selv mistanke om tilfeller av munn- og klovsyke rapporteres. Ved mistanke om munn- og klovsyke stenges det aktuelle gårdsbruket. Hvis sykdommen bekreftes, må alle dyrene på gården avlives. Det samme gjelder for husdyr innenfor en radius på 1 kilometer.
Innenfor en radius på 3 kilometer er det forbud mot å transportere dyr i 15 dager. Etter denne tidsperioden er det bare tillatt med transport til slakteri med spesialtillatelse. Melk behandles adskilt. Området innenfor en radius på 10 kilometer blir overvåket.
Tiltak blir ofte iverksatt når det oppdages munn- og klovsyke i naboland. Under store utbrudd blir for eksempel bilhjul desinfisert ved grensene.
Hvis det ikke oppstår nye tilfeller av munn- og klovsyke de neste 30 dagene, rengjøres og desinfiseres alle berørte gårdsbruk og transportkjøretøy, og rotter og mus blir undersøkt. Først på dette tidspunktet kan utbruddet erklæres avsluttet og transportbegrensinger kan oppheves.
Renslighet og hygienetiltak mot munn- og klovsyke
På grunn av de mange forskjellige infeksjonsveiene krever en effektiv forebygging av munn- og klovsyke mange tiltak. Renslighet og hygiene spiller viktige roller her.
For å oppnå høy biosikkerhet trengs det profesjonell rengjøring og desinfisering av fjøs og alle redskaper og maskiner som er i kontakt med dyrene. Som en generell regel skal grundig rengjøring utføres før desinfisering. Dette er fordi et desinfeksjonsmiddel bare er effektiv på rene overflater.
Det viktigste verktøyet for grundig og effektiv rengjøring av fjøset, i tillegg til spade og trillebåre, er en høytrykksvasker. En varmtvannsvasker er aller best. Alternativt kan også en kaldsvannsvasker brukes. Høytrykksvaskeren bør være utstyrt med en skumlegger – ikke bare til desinfiseringsmiddelet, men også for å påføre rengjøringsmiddel først. Kaldt vann alene er ikke nok til å oppnå renslighetsnivået som er nødvendig for å bekjempe munn- og klovsyke.
I tillegg er en overflatevasker og en gå-bak feiemaskin også viktige rengjøringsmaskiner. En våt- og tørrstøvsuger og, i større anlegg, en gulvvaskemaskin, er også anbefalt for å rengjøre garderober.
Rengjøringsrutinene er forskjellige fra art til art:
Omfattende hygienetiltak for kveg- og melkegårder
Hygienen er en vesentlig del av biosikkerheten for melke- og kveggårder. De riktige rengjøringsrutinene rundt selve kalvingen og områdene der de sårbare kalvene befinner seg, utgjør en stor forskjell. Det samme gjelder for fôrtilførselen og i prosessene rundt melkingen. Lær mer om hvilken rengjøringsteknikk som egner seg best i hvert tilfelle.
Rengjøring og desinfisering av grisefjøset
Rengjøring og desinfisering av grisefjøset hver gang grisene skal tas inn i fjøset, er krevende. Men det er verdt innsatsen for å sikre rene gulv, vegger, fôringssystemer og forskjellige inndelinger i fjøset – fra fødebinger, til varmebinger og oppfôringsbinger. Med riktig utstyr og gode rengjøringsmidler, i tillegg til effektive rengjøringsprosedyrer, er kostnadene for rengjøring og desinfisering av grisefjøs relativt lave. På denne måten vil det også være mulig å fylle fjøset med neste griseflokk rett etter at rengjøringsarbeidet er ferdig.
Forebyggende tiltak mot munn- og klovsyke
Enkelte forebyggende tiltak kan beskytte ved utbrudd av munn- og klovsyke, men kan også være generelle forebyggende tiltak uten bekreftede tilfeller av sykdommen. Dette reduserer sjansene for at gårdsbruket ditt blir rammet ved et nytt utbrudd av sykdommen:
Innkjøp
- Bare kjøp dyr fra få, velkjente og pålitelige flokker eller fra godkjente auksjoner.
- Sjekk av stedet du kjøper fra har desinfeksjonsområder for transportbiler som kommer og drar.
Transport
- Transporter dyr så sjelden som mulig.
- Ideelt sett bør du bruke dine egne transportkjøretøy, slik at du har full kontroll over at alle forebyggende tiltak mot munn- og klovsyke overholdes.
- Rengjør og desinfiser transportbiler etter hver tur.
Rengjøring av kjøretøy for transport av dyr
Alle kjøretøy som benyttes til transport av dyr, skal rengjøres og desinfiseres på samme måte, uavhengig av størrelsen. De samme reglene gjelder enten du kjøre fire grisunger til slakteriet eller tjue griser til en annen gård. Det er bare renslighet og god hygiene ved transport av kyr, griser og fjærfe som hindrer overføring av smittestoffer, som viruset som forårsaker munn- og klovsyke, fra dyr til dyr eller til mennesker.
Gnagere
- Kontroller bestanden av mus og rotter i og utenfor fjøset.
- Første trinn for å kontrollere skadedyr og gnagere er grundig rengjøring av fjøset og utearealene. Når fjøset og utearealene rengjøres kontinuerlig, ser du raskt om det dukker opp avføring fra gnagere. I tillegg finner mus og rotter mindre mat når uteområdene er feiet og fjøset rengjøres regelmessig. Den mest effektive måten å rengjøre utearealene på er med en sitte-på feiemaskin.
Arbeidsklær for medarbeidere
- Ikke la uvedkommende komme inn i fjøset.
- Ikke besøk nabogårder mens du har på deg arbeidsklær du benytter i eget fjøs.
- Medarbeidere skal ha desinfiserte støvler som er vasket ved minst 60 °C, rene arbeidsklær eller engangsklær.
- Garderoben ved inngangen til fjøset skal holdes ren og desinfiseres regelmessig. En overflatevasker eller en våt- og tørrstøvsuger egner seg, men har du større rom, kan en gulvvaskemaskin være nyttig for å rengjøre gulvarealer.
- Sett ut beholdere med desinfeksjonsmiddel ved inngangen til fjøset og legg ut desinfiserende matter på alle veiene inn til gårdsbruket. Skift ut desinfiseringsløsningen regelmessig i henhold til produsentens instruksjoner.
Maskiner
- Rengjør maskiner fra kooperativer med en varmtvannsvasker eller en kaldtvannsvasker med rengjøringsmiddel, og desinfiser før du leverer maskinen videre.
Rengjøring av landbruksmaskiner og redskaper
Landbruksmaskiner og redskaper er en stor investering for en landbruksvirksomhet. Regelmessig rengjøring av traktorer, harvemaskiner og lignende er viktig, fordi det bidrar til å vedlikeholde funksjonaliteten og verdien til maskinene. Dette hjelper til med å redusere kostnader ved nedetid og reparasjoner. Det betyr også at maskinene er klare til innsats når du trenger dem.
Andre tiltak på gårdsbruket:
- Ikke gi dyrene rester fra husholdningen.
- Hold fjærfe i avgrensede områder, og ikke la katter og hunder gå fritt rundt der dyrene oppholder seg.
- Ikke lever melk fra gården.
- Rengjør og desinfiser melkefjøset nøye.
- Ikke la kjøretøy som skal hente avdøde dyr komme inn på eiendommen.
Ideelt sett skal ikke kjøretøy som ikke hører til gårdsbruket komme inn på gården, og nye dyr og fôr skal overleveres utenfor gårdens grenser.
- Opprett et karanteneområde for nye dyr, som rengjøres og desinfiseres grundig etter hver bruk.
Dyrene i karantenen bør være de siste du steller og fôrer i den daglige rutinen. Dette hindrer at smittestoffer overføres fra karantenen til andre deler av fjøset.
Rengjøring av melkefjøset
Kyrne passerer mest sannsynlig gjennom melkefjøset hver dag. Da etterlates det mye skitt, avføring, rester av både proteiner, fett og melk i tillegg til kalkbelegg og urin. Det er derfor svært viktig at melkefjøset rengjøres regelmessig. Riktig rengjøringsutstyr er også vesentlig for rengjøring av melketanker og oppbevaring av melk, for å sikre nødvendige hygienebetingelser i hele produksjonskjeden.
Forebygge og kontrollere munn- og klovsyke ved bruk av desinfeksjonsmiddel
Viruset som forårsaker munn- og klovsyke er svært resistent. Det kan leve i flere måneder i jorden, i fjøset, i avfallet eller avføringen, og kan forårsake nye sykdomstilfeller om igjen og om igjen. Det kan bare uskadeliggjøres med syrebehandling eller høye temperaturer.
Generelt sett benyttes gjerne sitron- eller maursyre til desinfiseringen. Det er også mulig å desinfisere med formaldehyd eller varme. Desinfisering med varme krever en temperatur på minst 60 °C. Dette kan oppnås med en moderne varmtvannsvasker som har en bevist bakteriereduserende virkning.
Dyreeiere bør følge henvisningene fra veterinærene når det gjelder reglene for desinfisering i det aktuelle landet.