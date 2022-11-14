Rengjøring av melkefjøset
Kyrne passerer mest sannsynlig gjennom melkefjøset hver dag. Da etterlates det mye skitt, avføring, rester av både proteiner, fett og melk i tillegg til kalk og urin. Det er derfor svært viktig at melkefjøset rengjøres regelmessig. Riktig rengjøringsutstyr er også vesentlig for rense melketanker og oppbevaring av melk. Dette sikrer de nødvendige hygienebetingelser i hele produksjonskjeden.
Et sensitivt område: Rengjøring av melkeområdet
Melkeområdet er det mest sensitive området i et fjøs med melkekyr. Dette er nemlig grensen mellom dyrehold og matproduksjon. Siden alle melkekyrne passerer gjennom dette området flere ganger hver dag, enten de er syke eller friske, er hygienen svært viktig.
Rengjøring av melkefjøset: Hyppighet og verktøy
Rengjøringsplan
For å hindre at bakterier spres fra ett dyr til det neste er det anbefalt å vaske ned hele melkefjøset og melkeområdet etter hver melkerunde.
Bruk en høytrykksvasker til å rengjøre melkefjøset, venteområdet og veiene. Flislagte vegger og gulv samt utstyr og verktøy av rustfritt stål, skaper de beste forutsetningene for en rask og grundig rengjøring. Under rengjøringen må du passe spesielt på melkeutstyr og andre deler av melkesystemet som kommer i kontakt med smuss.
Flere ganger hver uke bør et egnet rengjøringsmiddel påføres med en skumlegger for å bryte infeksjonskjeder og fjerne alle rester. Det finnes flere forskjellige rengjøringsmidler for melkefjøs. Alkaliske rengjøringsmidler fjerner effektivt rester av avføring, protein, melk og fett. Sure rengjøringsmidler egner seg for kalkbelegg rust og urinavleiringer.
Riktig utstyr for rengjøring av melkefjøs
Høytrykksvaskere med en høy vanngjennomstrømning på minst 800 liter per time og høy spylekapasitet hjelper til med å vaske bort store mengder skitt ved rengjøring av melkefjøset. Dette er akkurat det som trengs for å rengjøre melkefjøset, der avføring og urin kan samle seg opp under melkingen.
En høytrykkslanse med sprøytepistol kan være til god hjelp. Med denne kan vannmengden og -trykket justeres med en glidebryter. På denne måten kan redskapet enkelt brukes for skånsom rengjøring av sensitive deler eller for å spyle bort grov smuss.
En lang høytrykksslange sikrer tilstrekkelig arbeidsradius for å nå alle kroker av melkefjøset. For å unngå snublefarer bør helst høytrykksslangen være kveilet på en trommel med automatisk retur.
Rengjøring av melkefjøset – trinn for trinn
1. Bløtlegg melkefjøset med høytrykksvaskeren
Sensitivt elektrisk utstyr, som sylindere og lasere på melkemaskiner, skal vaskes separat med annet utstyr, Du kan grovvaske svært skitne gulv med en høytrykksvasker.
2. Benytt et skumrengjøringsmiddel
Bruk en skumlegger og spray rengjøringsmiddel på alle overflater, himlingen og melkeutstyr, fra bunnen til toppen. Bruk et alkalisk rengjøringsmiddel til dette formålet for å effektivt fjerne rester av avføring, proteiner og fett.
Fordeler ved å bruke et skumrengjøringsmiddel:
Det er stabilt og fester seg til overflatene. Både virketiden og rengjøringseffekten øker.
3. Skyll
Etter den anbefalte virketiden for rengjøringsmiddelet skyller du av skummet fra toppen til bunnen.
Tips: Vannet som brukes til spylingen bør holde høy kvalitet for å unngå rekontaminering. Hvis gulvet ikke tørker av seg selv til neste melkerunde, kan du bruke en våt- og tørrstøvsuger for å få et tørt og sklisikkert gulv.
Tips – Rengjør visse områder med et surt rengjøringsmiddel
Bruk et surt rengjøringsmiddel for områder som ofte kommer i kontakt med urin og melk. Dette gir en mer effektiv rengjøring. Skyll av skummet fra toppen til bunnen etter den anbefalte virketiden.
Rengjøring av melkefjøset: rengjøre melkemaskiner, slanger og utstyr
Utvendig rengjøring
Høytrykksvaskere kan også brukes til å rengjøre utsiden av melkeutstyr som melkemaskiner, slanger og tilbehør. Det er lurt å rengjøre dette utstyret etter hver melking også. Høytrykkslanser med pistol der mengden vann og trykket kan justeres med en glidebryter, gjør det enklere å rengjøre sensitive komponenter. Et alkalisk rengjøringsmiddel fjerner effektivt rester av avføring, protein, melk og fett.
Innvending rengjøring
Uansett hvilket melkesystem du benytter sikrer automatiske rengjørings- og desinfiseringssystemer at melkemaskinene er rene og uten mikrobiologisk kontaminering etter hver melkerunde.
Rengjøring av melketanker: varmtvannsvaskere, våt- og tørrstøvsugere og rengjøringsmidler
Lagerområdene for melken er underlagt de samme kravene som selve melkeområdet. Høytrykksvaskere og varmt vann samt rengjøringsmidler sikrer at skitten fjernes så effektivt som mulig. Våt- og tørrstøvsugere kan også brukes for å forebygge muggdannelse på grunn av gjenværende fuktighet, og dermed også forebygge risikoen for sklifarer.
Fordelene med varmtvannsvaskere
Med varmt vannet rengjør høytrykksvaskere enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater kan vi oppnå raskere rengjørings- og tørketider, og det er mulig å redusere konsentrasjonen av bakterier ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved hjelp av dampinnstillingen er det mulig å rengjøre ømfintlige overflater med temperatur opp til 155 °C. Varmtvannsvaskere gjør det mulig å redusere arbeidsbelastningen, tiden som kreves for å utføre jobben og mengden med rengjøringsmidler. Rengjøring av melkefjøset med varmtvannsvaskere har mange fordeler og gjør det mulig å optimalisere rengjøringsprosessen.