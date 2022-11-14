Rengjøring av melkefjøset

Rengjøringsplan

For å hindre at bakterier spres fra ett dyr til det neste er det anbefalt å vaske ned hele melkefjøset og melkeområdet etter hver melkerunde.

Bruk en høytrykksvasker til å rengjøre melkefjøset, venteområdet og veiene. Flislagte vegger og gulv samt utstyr og verktøy av rustfritt stål, skaper de beste forutsetningene for en rask og grundig rengjøring. Under rengjøringen må du passe spesielt på melkeutstyr og andre deler av melkesystemet som kommer i kontakt med smuss.

Flere ganger hver uke bør et egnet rengjøringsmiddel påføres med en skumlegger for å bryte infeksjonskjeder og fjerne alle rester. Det finnes flere forskjellige rengjøringsmidler for melkefjøs. Alkaliske rengjøringsmidler fjerner effektivt rester av avføring, protein, melk og fett. Sure rengjøringsmidler egner seg for kalkbelegg rust og urinavleiringer.