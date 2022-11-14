Rengjøring og hygienetiltak for melke- og storfedrift

Hygiene i storfedrift: fra biosikkerhet til økonomisk effektivitet

Renslighet i melke- og storfedrift beskytter dyrenes velvære og øker overskuddet. For å sikre at kyrne oppnår sitt fulle potensial, må miljøet være renslig fra kalven fødes. Hygiene er også svært viktig i melkeområdet, da dette utgjør grensen mellom dyrehold og mat.

I tillegg vil god hygiene i fjøset redusere helsefarer og forbruket av medisiner. Dette er spesielt viktig for å hindre og stoppe spredning av den svært smittsomme munn- og klovsyken. Renslighet i fjøset og på gården spiller en viktig rolle for å unngå denne sykdommen. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner hjelper deg med å bryte smittekjeder og redusere sannsynligheten for sykdomsutbrudd.



Rengjøringen bør imidlertid ikke bare fokusere på fjøset og kalvebingen. Rensligheten ved dyretransport og for siloer spiller også en viktig rolle for å sikre helsen til dyrene. En helhetlig tilnærming og konsekvent kontroll på hygienen på alle områder innen melke- og storfedrift, kan hindre redusert ytelse og helseproblemer hos dyrene.