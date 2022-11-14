Rengjøring og hygienetiltak for melke- og storfedrift

Hygiene er en viktig del av biosikkerheten i melke- og storfedrift. Korrekte rengjøringsprosesser spiller en viktig rolle ved kalving og oppdrett av kalver i fjøset, langs hele fôrkjeden samt i prosessene rundt melkingen. Lær de viktigste rengjøringsteknikkene og finn ut hvilke som er best egnet i hvert tilfelle.

kyr i fjøs som spiser høy

Hygiene i storfedrift: fra biosikkerhet til økonomisk effektivitet

Renslighet i melke- og storfedrift beskytter dyrenes velvære og øker overskuddet. For å sikre at kyrne oppnår sitt fulle potensial, må miljøet være renslig fra kalven fødes. Hygiene er også svært viktig i melkeområdet, da dette utgjør grensen mellom dyrehold og mat.

I tillegg vil god hygiene i fjøset redusere helsefarer og forbruket av medisiner. Dette er spesielt viktig for å hindre og stoppe spredning av den svært smittsomme munn- og klovsyken. Renslighet i fjøset og på gården spiller en viktig rolle for å unngå denne sykdommen. Profesjonelt rengjøringsutstyr og -rutiner hjelper deg med å bryte smittekjeder og redusere sannsynligheten for sykdomsutbrudd.


Rengjøringen bør imidlertid ikke bare fokusere på fjøset og kalvebingen. Rensligheten ved dyretransport og for siloer spiller også en viktig rolle for å sikre helsen til dyrene. En helhetlig tilnærming og konsekvent kontroll på hygienen på alle områder innen melke- og storfedrift, kan hindre redusert ytelse og helseproblemer hos dyrene.

Rengjøringsoppgaver i melke- og storfedrift

Rengjøring av fjøs ved melke- og storfedrift
Rengjøring av ent melkefjøs
Rengjøring av en kalvebinge med en høytrykksvasker fra Kärcher
Forebygging av munn- og klovsyke ved hjelp av rengjøring
Rengjøring av transportkjøretøy for gårdsdyr
Rengjøring av silo
Rengjøring av landbruksmaskiner og -redskaper
Rengjøring av landbrukslager
Rengjøring av biogassanlegg
Rengjøring av solcellepaneler
Hovedbilde digitalisering i landbruket

Produkter til ditt bruksområde:

Profesjonelt rengjøringsutstyr og -produkter samt korrekte prosedyrer hjelper deg med å rengjøre båsene ved melke- og storfedrift.

Regelmessig rengjøring av melkefjøset er viktig for å holde den nødvendig hygiene langs hele produksjonskjeden.

 

Korrekte rengjøringsprosedyrer rundt kalvingen og oppdrett av de sensitive kalvene, spiller en viktig rolle ved melke- og storfedrift.

Lastebiler for dyretransport bør rengjøres og desinfisering regelmessig for å hindre smittespredning.

Grundig og regelmessig silorengjøring med høytrykksvaskere og våt- og tørrstøvsugere hindrer at smitte når dyrene via fôret.

Grundig rengjøring er viktig for å bevare verdien og funksjonaliteten til landbruksmaskiner og -redskaper.

Renslighet i lagerbygg i landbruket sørger for at dyrene ikke utsettes for patogener som mugg og mykotoksiner.

For å nytte solenergien på en effektiv måte og sørge for så høy strømproduksjon som mulig, anbefales det å regelmessig rengjøre solcellesystemer.

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