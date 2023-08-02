Melke- og storfedrift: Rengjøring og desinfisering av fjøs
Med profesjonelt rengjøringsutstyr, egnede rengjøringsmidler og den rette tilnærmingen kan du oppnå hygieniske resultater ved storfe- og melkedrift – uten at du bruker for mye tid eller at arbeidskostnadene blir for høye.
Beskytte helsen og velværet til dyrene og samtidig øke fortjenesten. Dette er målene for rengjøring av fjøs ved melke- og storfedrift. I tillegg til god hygiene i selve melkefjøset og kalvebingene er det viktig å rengjøre hele fjøset effektivt. Det vil si de områdene der dyrene tilbringer mesteparten av livet sitt. Dette inkluderer båser og uteområder for både unge og voksne dyr.
Hvorfor er rengjøring av fjøset så viktig ved melke- og storfedrift?
Effektiv rengjøring av fjøs reduserer antall smittestoffer og senker risikoen for sykdommer. Rengjøring er avgjørende for dyrevelferden, men også for gårdens fortjeneste. Tross alt gir sunne dyr bedre produkter. Når renholdet er godt vil vil dyrene dessuten trenge færre veterinærbesøk og mindre medisiner.
Når er det på tide å rengjøre et fjøs?
Enkelte rengjøringsoppgaver i fjøset bør gjøres flere ganger om dagen, andre kun etter behov eller når anledningen byr seg.
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Fôringsutstyret rengjøres to ganger om dagen før fôring.
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Gangveier feies daglig.
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I eldre fjøs og ofte også på uteområdene må skitten halm fjernes regelmessig dersom kyrne har halm som underlag.
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Grundig rengjøring (dyptgående rengjøring) ved storfe- og melkedrift pleier å skje når dyrene flyttes fra en bås til en annen:
Når dyrene er fra to til åtte uker gamle, holdes de i grupper i fjøset. Størrelsen på disse båsene er tilpasset plassbehovet, som igjen avhenger av alderen til dyrene i gruppen.
Når den eldste gruppen flyttes ut og båsen deres blir ledig, flyttes også de andre kalvegruppene til båser som er et hakk større. Denne omhusingen gir muligheten til å vaske båsene.
Mellom flyttingene kan en bås rengjøres helt eller delvis etter behov, for eksempel for å gjøre reparasjoner. For å gjøre dette må båsen imidlertid være helt tom.
Utstyr og rengjøringsprodukter for god hygiene i fjøset
Selv i dag brukes koster og spader til å rengjøre fjøs ved storfe- og melkedrift. Hvis en feiemaskin og en høytrykksvasker også er tilgjengelige, er gården fullt utstyrt til alle rengjøringsoppgaver.
Høytrykksvasker: enten kaldt eller varmt vann
Trykkvaskere øker effektiviteten ved rengjøringen betydelig og reduserer derfor arbeidskostnadene. De fleste gårder bruker mobile høytrykksvaskere i fjøset og en stasjonær høytrykksvasker i melkeområdet.
Varmtvannsvaskere er de mest effektive. Dette er fordi det varme vannet har en høy smussoppløsende kraft. Det fjerner effektivt bakterier og forkorter både rengjørings- og tørketiden.
Fordeler ved varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere leverer forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning.
Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Rengjørings- og bløtleggingsmidler
Alkaliske løsninger er de bedre egnede rengjøringsmidlene for rengjøring av fjøs ved melke- og storfedrift. Dette er fordi de effektivt løser opp avføring, protein og fett. Spesielt ved rengjøring med kaldtvannsvaskere reduserer de rette rengjøringsmidlene arbeidstiden betraktelig.
Bruken av bløtleggingsmidler er også en mulighet her. De kan brukes før rengjøring med høytrykksvasker, og er spesielt utviklet for å løsne inntørket smuss – som for eksempel avføringsrester i båsene eller på skilleveggene. Bløtleggingen reduserer rengjøringstiden og vannforbruket.
Rengjøringsmidlene bør ideelt sett tilpasses utstyret som brukes, for å oppnå et optimalt rengjøringsresultat.
Feiemaskiner
På moderne gårder bidrar også feiemaskiner til en rask og grundig rengjøring av fjøset, inkludert uteområder. Grunnen til dette er at feiemaskiner virvler opp mindre støv enn koster og dekker et større område på kortere tid, noe som fører til mindre fysisk belastning for brukeren. En enda mer effektiv løsning her er en gå-bak feiemaskin med sidebørste, siden denne maskinen i tillegg kan feie hjørner.
Våt-/tørrstøvsugere
En våt- og tørrstøvsuger er et nyttig tilleggsprodukt som bidrar til en god hygiene i fjøset ved storfe- og melkedrift. Disse støvsugere fjerner støv og smuss fra overflater som er vanskelige å nå med en kost. En ekstra fordel er at de ikke virvler opp støv, noe som er bedre for lungene.
Hvordan rengjøre et fjøs
Daglig rengjøring
Før hver fôring må eventuelle fôrrester fjernes fordi disse kan begynne å råtne (spesielt i varme temperaturer). Rester av fôr kan også tiltrekke fluer. I dette tilfellet støtter og fremskynder feiemaskiner den manuelle rengjøringen med kosten. Dersom dyr har gjort fra seg på fôringsplassene, brukes en spade og kost til å fjerne dette.
Fôrrester og avføring kan også samle seg i drikkekarene. Disse bør derfor kontrolleres ved hver fôring og, om nødvendig, skylles og rengjøres med vann fra vannforsyningen.
For å fjerne potensielle ynglesteder for fluer, skal møkk fjernes regelmessig med en spade.
Gangveier skal feies med en kost eller feiemaskin.
Utendørs rengjøres bakken der fôret lå, med en kost eller feiemaskin etter fôring.
Dyptgående rengjøring ved behov
Før hver dyptgående rengjøring av kufjøset, inkludert båsene, skal dyrene forlate området. Ellers kan arbeidet bli for farlig for de ansatte. Dette gjelder også utvendige avlukker.
Ved storfe- og melkedrift utføres dyptgående rengjøring – med unntak av kalvebinger – vanligvis ikke ved å rydde ut hele fjøset, men ved å rydde bås etter bås, mens det fortsatt er dyr i de andre avlukkene.
Her er det viktig å være forsiktig og vise omtanke for dyrene som er i fjøset under rengjøringen. For å ikke skape et kaotisk miljø for dyrene bør ikke trykkvaskeren plasseres direkte i fjøset. Her er det bedre å bruke en lang trykkslange. Dette minimerer støyen i fjøset.
Det anbefales også å bruke en høytrykksslange på en slangetrommel med automatisk retur. Dette reduserer snublerisikoen. En overflatevasker anbefales til rengjøring av større gulvområder. Dette hindrer sprut – noe som igjen betyr mindre forstyrrelser for dyrene.
Rekkefølgen for rengjøringsoppgavene ved dyptgående rengjøring av fjøset
- Feie vegger og faste konstruksjoner
Støv skaper grobunn for bakterier og sopp og kan ikke bare føre til sykdommer hos dyrene i fjøset, men også forårsake luftveissykdommer hos mennesker. Derfor feier man først av spindelvev og støv på vegger og tak samt fra vinduer.
- Grovrengjøring av båsene
Når båsene er tomme, er det første steget å fjerne det grove rusket med en kost og spade, det vil si alt som ikke har blitt tråkket ned i sprekkene i gulvet.
I fjøs med halm som underlag, måkes halmen ut. Det er mest effektivt å bruke en traktor til dette.
- Fukt fjøset
Fukt nå smusset grundig, også på veggene om nødvendig. En trykkvasker er perfekt til denne oppgaven. Du kan også tilsette et bløtleggingsmiddel til vannet. Det løser opp tørkede ekskrementer og reduserer rengjøringstiden og vannforbruket.
Smusset bør absorbere så mye vann som mulig. Det er ikke lurt å påføre vannet med for høyt trykk, og heller ikke for mye på en gang. Dette vil føre til at store dråper renner av smusset istedenfor å bløtlegge det. Prosessen bør om nødvendig gjentas til smusset er gjennomvåt.
- Rengjøring med trykkvaskeren
Deretter brukes en trykkvasker til grundig rengjøring av skilleveggene, veggene og gulvet. Alkaliske rengjøringsmidler kan påføres med en ryggsprøyter eller en skumlegger. Skumleggeren har den fordelen at den enkelt kan kobles til lansen på trykkvaskeren. Den gir et spesielt tykt, selvklebende skum med en kraftig renseeffekt. Skummet skylles deretter av igjen og vannet renner av gjennom rillene.
I fjøs uten spaltegulv anbefales det å bruke en overflatevasker med automatisk sug, som samler opp det skitne vannet og fjerner det på en kontrollert måte. Den er koblet til høytrykksvaskeren.
For å rengjøre sensitive komponenter må du redusere trykket på trykkvaskeren. Dette er enklest å gjøre hvis du kan stille inn trykket direkte på høytrykkspistolen. Svært sensitive deler må rengjøres med en fuktig klut.
Rengjøringen er fullført når overflaten på gulvet, veggene og de faste elementene er rene igjen og avløpsvannet er klart.
- Desinfiser etter behov
Båsene til unge kalver som kommer rett fra kalvehytten til en gruppebås, bør desinfiseres etter å ha blitt rengjort med en høytrykksvasker. For å gjøre dette må båsene imidlertid være helt tørre.
Spesifikke krav til rengjøringen: kalvebinger og isolasjonsbåser samt kalvehytter og melkefjøs
Noen områder innen storfe- og melkedrift krever spesiell rengjøringstiltak for å beskytte helsen til både mennesker og dyr på best mulig måte.
Slike områder kan for eksempel være kalvebinger og isolasjonsbåser for syke dyr. Disse bør være så sterile som mulig før en kalv eller et sykt dyr ankommer. Nyfødte kalver er svært sensitive, og det stiller høye krav til biosikkerheten. Etter grovrengjøring med en kost bør derfor kalvebåsene ideelt sett rengjøres med en varmtvannsvasker. Under visse omstendigheter anbefales bruk av desinfeksjonsmidler også ved denne formen for dyrehold.
Rengjøring av kalvehytter
Hygiene er en vesentlig del av biosikkerheten på melke- og kveggårder. De riktige rengjøringsprosessene spiller en viktig rolle rundt kalving og kalvehold – fra kalvebinger til kalvehytter og deretter kalvebåser.
Ved melke- og storfedrift krever også melkeområdet spesiell hensyn når det gjelder rengjøring. Dette er fordi sikkerhetsstandardene for produksjon av næringsmidler til mennesker påvirkes i dette området.
Rengjøring av melkefjøset
Kuflokken går gjennom melkefjøset hver dag. Det er mye smuss som blir liggende igjen etter kyrne – avføring, protein- og fettrester samt melkerester, kalk- og urinavleiringer. Regelmessig rengjøring er derfor viktig. Riktig rengjøringsutstyr er også avgjøremde for rense melketanker og oppbevaring av melk. Dette sikrer de nødvendige hygienebetingelser i hele produksjonskjeden.
Ikke glem å rengjøre rundt fjøset
Miljøet rundt fjøset har også innvirkning på biosikkerheten. Området rundt fjøset, gangveiene, gårdsplassen og spesielt områdene foran siloer og fôrlagre bør derfor feies regelmessig. På denne måten kan du unngå at gnagere og andre sykdomsbærere ikke finner maten der.
Fôrvogner bør tømmes helt etter hver fôring, for å hindre at det dannes mugg og at fluer slår seg ned der. I tillegg bør fôrvogner rengjøres med en høytrykksvasker med noen ukers mellomrom.
Vannkar og fôrtrau ute på beitene skal også holdes rene. En batteridrevet trykkvasker er perfekt til dette.
Hvis utstyr og maskiner brukes i mange forskjellige fjøs, bør disse også rengjøres for å hindre krysskontaminering. Småredskaper som koster og spader, bør bare brukes til ett fjøs. Siloer og maskiner som brukes på gården, skal også rengjøres regelmessig. Til slutt i rengjøringsprosessen ved melke- og storfedrift, rengjøres utearealer og utstyr.
Rengjøring av landbruksmaskiner
Å bevare verdien er et viktig tema når det gjelder store investeringer i landbruksmaskiner. Driftsberedskapen til traktoren, gjødselsprederen eller maskiner til høsting står også sentralt, fordi maskinene må fungere problemfritt for spesifikke arbeidsoppgaver i et kort tidsvindu som bestemmes av sesongen og lovgivningen. I tillegg er det også like viktig å sørge for god arbeidssikkerhet og et godt arbeidsmiljø for ansatte. De som rengjør landbruksmaskiner profesjonelt sørger for at maskinene kan brukes i lang tid og at kostnader til reparasjoner og ved nedetid kan reduseres.