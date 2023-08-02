Melke- og storfedrift: Rengjøring og desinfisering av fjøs

I eldre fjøs og ofte også på uteområdene må skitten halm fjernes regelmessig dersom kyrne har halm som underlag.

Grundig rengjøring (dyptgående rengjøring) ved storfe- og melkedrift pleier å skje når dyrene flyttes fra en bås til en annen:

Når dyrene er fra to til åtte uker gamle, holdes de i grupper i fjøset. Størrelsen på disse båsene er tilpasset plassbehovet, som igjen avhenger av alderen til dyrene i gruppen.

Når den eldste gruppen flyttes ut og båsen deres blir ledig, flyttes også de andre kalvegruppene til båser som er et hakk større. Denne omhusingen gir muligheten til å vaske båsene.

Mellom flyttingene kan en bås rengjøres helt eller delvis etter behov, for eksempel for å gjøre reparasjoner. For å gjøre dette må båsen imidlertid være helt tom.