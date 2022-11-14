Omfattende rengjøring i kalvehytter for høy biosikkerhet

Et alkalisk skummende rengjøringsmiddel egner seg til rengjøring av kalvehytter. Denne typen rengjøringsmidler løser opp fett og fjerner lett organisk materiale som avføring og skitt.

Bruk i tillegg et bløtleggingsmiddel for spesielt skitne bokser. Dette løser opp tørket avføring og reduserer rengjøringstiden og vannforbruket. Korrosjonshemmere beskytter utstyret i fjøset.