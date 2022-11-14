Omfattende rengjøring i kalvehytter for høy biosikkerhet
Hygiene er en vesentlig del av biosikkerheten på melke- og kveggårder. Korrekt rengjøring rundt kalving og de små kalvene spiller en vesentlig rolle – fra binger til kalving til kalveigloer og kalvehytter.
En god start på livet: rengjøring av kalvehytter, kalveigloer eller kalvebinger
For at kyrne skal fungere godt gjennom hele livet, og for å sikre høy biosikkerhet på gården, må miljøet til kyrne være hygienisk og rent fra det øyeblikket kalven blir født.
Rengjøre binger til kalving
Fjerne grov smuss
Før våtrengjøring bør grov smuss, som ekskrementer og fôrrester fjernes. Feiemaskiner, koster eller spader egner seg til dette formålet.
Rengjøre, desinfisere og legge ny halm i en binge til kalving
Som alle nyfødte er også kalver svært sensitive og må beskyttes mot alle slags bakterier. Bingen til kalving bør måkes rene før hver ny kalving og rengjøres med en varmtvannsvasker. Vi oppnår en målbar reduksjon i antall bakterier med grundig arbeid og en vanntemperatur på minst 85 °C. Fullfør arbeidet med fersk halm etter rengjøring og påfølgende desinfisering.
Tips: Bruke varmt vann
For å oppnå bærekraftig drift kan varmtvannet fra melkesystemet også brukes i enheter for kaldt vann. Mange høytrykksvaskere tåler inngående vann på opptil 85 °C.
Rengjøring og desinfisering av kalvehytter
De individuelle bingene til nyfødte kalver skal også behandles med varmt vann og et egnet alkalisk rengjøringsmiddel. Dette reduserer tap av kalver og holder kostnadene til nye dyr nede, når eldre eller syke dyr tas ut av flokken. Følg så opp med desinfisering uavhengig av om det dreier seg om en kalveiglo, kalvehytte eller kalvebinge.
Trinn-for-trinn
- Bløt boksen eller kalveigloen med vann
- Påfør et alkalisk rengjøringsmiddel med skumleggeren
- Rengjør og skyll godt med varmt vann
- La alt tørke
- Desinfiser overflatene
Tips – Rengjøre gulvet rundt kalveigloen
Rengjør også gulvet rundt kalvehyttene med en varmtvannsvasker. Forskning viser at disse tiltakene er vel verdt innsatsen. De første uke etter fødselen har innvirkning på melkeproduksjonen og ytelsen til de fremtidige melkekyrne. Hvis arealet er stort nok, kan du bruke en overflatevasker med automatisk oppsamling av skittent vann, som er koblet til høytrykksvaskeren. Dette sikrer sprutfri rengjøring og fjerner vannet på en kontrollert måte.
Rengjøring av binger med varmt vann og desinfisering
Når kalven flytter fra en individuell binge til et kalvehus, er det nye miljøet en utfordring for kalvens immunsystem. Dette er spesielt viktig hvis kalvene kommer fra forskjellige gårdsbruk. Hygienen spiller en vesentlig rolle for å minimere antall bakterier. Kalvehuset skal rengjøres grundig med varmtvann og desinfiseres før kalvene slippes inn. En våt- og tørrstøvsuger kan brukes sammen med en høytrykksvasker for å fjerne smuss og gjenværende vann.
Fordeler med en varmtvannsvasker
Høytrykksvaskere rengjør enda bedre med varmt vann og når de har et konstant trykk. I tillegg til bedre resultater og raskere rengjørings- og tørketider kan du oppnå en målbar reduksjon i bakterienivået når du bruker varmtvannsvaskere. Med damptrinnet kan du rengjøre sensitive områder skånsomt ved opptil 155 °C. I tillegg gjør maskinen at du kan redusere arbeidstrykket, den nødvendige arbeidstiden og mengden rengjøringsmiddel du må bruke. Rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Rengjøringsutstyr
I tillegg til hele kalvehuset er det også viktig å rengjøre vanntilførselen til kalvene og verktøyene, som koster og spader. Ved å bruke en feiemaskin regelmessig kan du redusere mengden med materiale fra utsiden som dras med inn i fjøset.
Tre maskiner dekker alle behov
Et grunnleggende sett med trykkvaskere, feiemaskiner og våt- og tørrvaskere er fleksible i bruken og dekker alle rengjøringsbehovene til kalveigloer, binger, båser og redskaper. Dette sørger for at hygienetiltakene holder høy biosikkerhet, samtidig som det sikrer helsen og velferden til kalvene.