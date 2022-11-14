Rengjøring ved hestehold
Regelmessig rengjøring ved hestehold fremmer velværet og helsen til alle hestene på gården. Jo renere stallen, innhegninger, rom til hesteutstyr og alle andre områder utendørs er, jo mindre egnet er de for oppblomstring av virus, bakterier og parasitter. God hygiene i hesteboksene og fôrlagrene spiller også en viktig rolle for å forebygge overføring av smittestoffer.
Fokus på dyrehelse
Rengjøring og desinfisering av hele gårdsplassen, inkludert stallene, er viktige oppgaver ved hestehold. Dette ødelegger smittestoffer, forebygger sykdommer og øker det generelle velværet til hestene. Regelmessig rengjøring av hesteboksene bidrar også til god helse for dyrene. Dette er fordi både renslighet og hygiene under transport av hester, sørger for å forebygge overføring av smittestoffer.
Smittestoffer kan også introduseres via fôret. Hygienisk fôr er grunnlaget for vellykket hestehold. Renslighet rundt fôr og oppbevaring av fôr sørger for at dyrenes helse ikke blir negativt påvirket av gnagere, andre skadedyr, mugg eller mykotoksiner. Støv og forurensninger må derfor regelmessig fjernes fra siloene.
Rundt om på gårdsbruket
Landbruksmaskiner og -redskaper som traktorer brukes ofte på gårder med hestehold. Slike maskiner er en stor investering på gården, og regelmessig rengjøring er svært viktig, spesielt siden dette bidrar til å bevare funksjonaliteten og verdien. Dette hjelper til med å redusere kostnader til reparasjoner, og sørger for at maskinene er klare når de skal brukes.
Solcellepaneler plasseres også ofte på taket av stallen eller lagerbygninger. Hvis du allerede har investert i en høytrykksvasker for rengjøringsarbeidet på gårdsbruket, kan du også rengjøre solcellesystemet effektivt med en høytrykksvasker og det rette tilbehøret. Hvis de ikke rengjøres regelmessig, kan effektiviteten synke med så mye som 30 prosent på grunn av rester etter luftforurensning og været.