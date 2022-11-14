Fokus på dyrehelse

Rengjøring og desinfisering av hele gårdsplassen, inkludert stallene, er viktige oppgaver ved hestehold. Dette ødelegger smittestoffer, forebygger sykdommer og øker det generelle velværet til hestene. Regelmessig rengjøring av hesteboksene bidrar også til god helse for dyrene. Dette er fordi både renslighet og hygiene under transport av hester, sørger for å forebygge overføring av smittestoffer.

Smittestoffer kan også introduseres via fôret. Hygienisk fôr er grunnlaget for vellykket hestehold. Renslighet rundt fôr og oppbevaring av fôr sørger for at dyrenes helse ikke blir negativt påvirket av gnagere, andre skadedyr, mugg eller mykotoksiner. Støv og forurensninger må derfor regelmessig fjernes fra siloene.