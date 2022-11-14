Rengjøring av stallen for god hygiene og helse
Alle som eier en hestegård vet hvor viktig det er at stallen rengjøres regelmessig. Dette er fordi god hygiene i stallen og gode hygienebetingelser på hele gården, fremmer velværet og helsen til alle hestene på gården.
Desinfisering av stallen er også en del av god hygiene. Det forebygger sykdommer. Det er forskjellige rengjøringssykluser du må være oppmerksom på, som øker effektiviteten betydelig ved bruk av riktig utstyr.
God stallhygiene er avgjørende for hesten sin helse
Hvis en hest på hestegården blir syk, kan hele flokken raskt bli infisert. Alle som har opplevd dette vet hvor viktig det er å rengjøre og desinfisere hele anlegget, inkludert stallen.
Selv om disse oppgavene ofte utføres av hesteeiere eller ansatte, må også gårdeieren vite hva som må gjøres. Gårdeieren er til syvende og sist ansvarlige for at gården er ren og at hestene har sunne forhold i stallen. En oversikt over hvem som utfører hvilke oppgaver er en del av dette.
God hygiene i hestestallen fremmer helsen og velværet til hestene. Jo renere hestestallen, ridebaner, rom til hesteutstyr og alle andre områder utendørs er, jo mindre egnet er de for oppblomstring av virus, bakterier og parasitter. Som et resultat av dette spres smittestoffer saktere og dyrene blir sjeldnere syke.
Fordelene ved regelmessig rengjøring av hestestallen:
- Ødelegge livsgrunnlaget for smittestoffer
- Redusere tilfeller av sykdom
- Mindre spredning av sykdommer
- Øke velværet og helsen til hestene
For å oppnå god hygiene i hestestallen trenger du ikke å rengjøre ned til det aller siste strået. Det viktigste er regelmessig fjerning av fibermaterialer, halm og ekskrementer. Midd, muggsporer eller andre smittestoffer og bakterier kan vokse her.
Hvis skitten halm og ekskrementer lagres i et fuktig miljø for lenge, begynner materialet å råtne. Dette avgir en kraftig lukt og giftig ammoniakkgass. På samme måten som mye støv irriterer også ammoniakk luftveiene og slimhinnene til hester. Dyrene kan oppleve kjemisk forbrenning i luftveiene og spiserøret, eller utvikle en kronisk hoste som fører til permanente skader i lungene.
Hvis ammoniakk kommer i kontakt med urin eller vannet fra drikkekaret, danner det ammoniakk. Denne sterke luten kan angripe hestenes hover og hud. Regelmessig rengjøring av hestestallen og god tilførsel av frisk luft, motvirker dannelsen av ammoniakk. Balansert ventilering holder luften i stallen tørr og kjølig. Men disse partiklene er alltid i bevegelse, selv de minste partiklene og støv bæres med ut av stallen.
Stallhygiene inkluderer også å gi hestene ormekur. Det kan være fornuftig å innføre en felles rutine for å gi alle dyrene ormekur. Du kan få råd fra veterinæren om hvorvidt strategisk ormekur til alle dyrene eller selektiv ormekur til utvalgte dyr er beste tilnærmingen for gården din.
God hestehygiene beskytter mot disse sykdommene
God hygiene på gården og i stallen forebygger sykdommer og epidemier som blant annet disse:
- Herpes
- Kverke
- Influensa
- Soppsykdommer
- Afrikansk hestepest
- Vestnilfeber
- Rabies
- Bornavirus
- Leptospirose
Hvis en hest blir syk med afrikansk hestepest, vestnilvirus eller rabies, må gårdeiere i Europa rapportere dette i henhold til EUs regelverk for dyrehelse. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 viser hvilke dyresykdommer som er meldepliktige i Europa.
Daglig, ukentlig og årlig rengjøringssyklus av stallen
Rengjøring av hestestallen deles inn i daglige, ukentlige og årlige rengjøringsoppgaver. Stallen kan også desinfiseres avhengig av graden av tilsmussing. Det er viktig å være tydelig i tildelingen av oppgaver, slik at det er klart hvilke oppgaver som utføres av hvem. Det er fornuftig å dokumentere daglige, ukentlige og årlige oppgaver for god sporbarhet.
Daglig rengjøring
Måke hestebokser daglig. Dette består av å fjerne ekskrementer og våt halm med en høygaffel og trillebåre. Dette må også gjøres for åpne områder og innhegningen. Fjern i tillegg avføring og urinrester fra midtganger og ridebaner daglig.
Tips: Bytt trillebåre
Bruk én trillebår til rengjøring av stallen og en annen til å frakte høy. Dette forhindrer at bakterier overføres til det ferske høyet.
I tillegg til å måke rent består også daglig rengjøring i stallen av følgende oppgaver:
- Sjekke vannkar
- Sjekke hestetrau
- Sjekke høyhekker
- Legge ut ny halm
- Strø avføringsmadrassen på nytt om aktuelt
Hvis der er inntørkede rester av fôr i hestetrau, drikketrau eller stativer, fjernes dette. Varmt vann og en svamp eller børste egner seg godt til rengjøring. For kraftig tilsmussing kan du bruke en våt- og tørrstøvsuger. Dette gjelder også for fôrings- og drikkeutstyr i åpne stallområder og innhegningen.
Desinfiser vanntrau og helstetrau hvis du finner døde smådyr i dem. Dette hindrer spredning av bakterier. Når ekskrementer er fjernet fra hesteboksene, strøs det ut ny halm, spon eller sagflis. Avføringsmadrasser må også strøs hver dag. Den nye halmen sikrer at det ikke dannes skadelig ammoniakk og at hestene ikke må stå i avføring.
Ukentlig rengjøring
I tillegg til de daglige oppgavene er det noen oppgaver som bør utføres omtrent en gang i uken i en hestestall. Disse består av:
- Rengjøre og desinfisere hestetrau
- Rengjøre og desinfisere trau
- Feie hestebokser og korridorer
Regelmessig feiing er nødvendig for å fjerne støv fra stallen. Dette er utgangspunktet for grunnleggende hygiene i stallen. For å ikke virvle opp ekstra støv når du feier med en kost, kan du først væte gulvet i stallen og korridorer.
Bruk en feiestøvsuger istedenfor en kost for raskere og mer effektiv rengjøring. Sugefunksjonen til maskinen sørger for at smuss ikke virvles opp. Det betyr at du ikke trenger å væte gulvet. Dermed kan du rengjøre hestestallen raskere og enklere.
En håndholdt feiestøvsuger er normalt sett tilstrekkelig for mindre gårder. En sitte-på feiemaskin er ideell for større gårder og gjør at du kan rengjøre større områder raskere. Både gå-bak og sitte-på feiemaskinene kan utrustes med en sidebørste for å nå hjørner godt.
Etter rengjøring av hestestallen må du sjekke at det ikke er noe fuktighet igjen på ru og ujevne områder på gulvet. Ellers kan bakterier raskt formere seg der. Gjenværende vaskevann kan for eksempel effektivt fjernes med en våt- og tørrstøvsuger. Rester av fuktighet må deretter tørke av seg selv. God ventilasjon hjelper.
Avhengig av graden av tilsmussing består også den ukentlige rengjøringen av å:
- Vaske hestetepper
- Vaske saltepper
- Vaske bandasjer
Årlig rengjøring
Hele stallen skal rengjøres minst en gang per år. Rengjøringen bør ideelt sett utføres på en varm dag om våren eller sommeren. Dette er fordi hestene må være ute av stallen i minst 24 til 48 timer.
Rengjøring av hestebokser og avlukker
Tøm hele stallen fullstendig. Rengjør og desinfisering deretter grundig stallen og stallmatter ved hjelp av en høytrykksvasker.
Rengjøring og desinfisering av hesteboksen er alltid en del av rengjøringsprosedyren etter at en hest har flyttet ut. Når en ny hest flytter inn i boksen, bør den tross alt være ren for dyrets velvære. Hvis det går flere uker før en ny hest flytter inn, bør du rengjøre og desinfisere igjen.
Det er viktig å rengjøre hestestallen en gang om året siden du da også får rengjort vegger, betonggulv og inndelinger. Dette fjerner parasitter som kan ha gjemt seg i treveggene eller overflatene.
Rengjøring av hestestallen: andre årlige oppgaver
I tillegg til hestestallen og innhegninger, bør du også rengjøre alle andre rom og områder på gården under den årlige rengjøringen
Bokser og innhegninger:
- Fjern steiner
- Fjern giftige planter om nødvendig
- Kontroller gjerder og reparer om nødvendig
Oppbevaring og utstyrsrom:
- Fei rent og rydd
- Sjekk hyller og utstyr
- Rengjør og desinfiser vintertepper og saler
- Rengjør rengjøringsutstyr og bokser
Fôrlager:
- Kast fôr som har gått ut på dato
- Tøm og vask fôrbokser
- Rengjør grundig med en kost eller feiemaskin
Fjern ugress fra rideområder. For et rent og ryddig utseende kan du også male vegger, gjerder, hopphindre og andre elementer.
Tips: Bruk riktig rengjøringsverktøy
Spindelvev kan fjernes raskt og effektivt med en våt- og tørrstøvsuger med et forlengelsesrør. En vindustøvsuger eller en valsebørste er ideell for speil. Valsebørster kan kobles til en slange eller høytrykksvasker.
Tips: Overvåk kvaliteten på vann fra brønnen regelmessig
Hvis hestene drikker brønnvann, bør vannet testes på et profesjonelt laboratorie en gang per år. Dette sørger for at vannet ikke inneholder salmonella, e.coli-bakterier eller andre patogener.
Detaljerte trinn for årlig rengjøring og desinfisering av hestestallen
Du bør gjøre den store årlige rengjøringen av hestestallen med riktig verneutstyr. I tillegg er det lurt å følge fordefinerte prosedyrer. Dette hindrer at du må gjøre det samme rengjøringsarbeidet to ganger og sørger også for at hestestallen blir grundig rengjort.
Bekledning for rengjøring og desinfisering
Du bør ha egnet bekledning under rengjøring av hestestallen. Under rengjøringen er det lurt å benytte følgende verneutstyr:
- Solide klær som beskytter mot støv og smuss
- Gummistøvler
- Vernehansker
- Vernebriller
- Åndedrettsmaske
- Hørselsvern (når du betjener en høytrykksvasker)
Ha på en vanntett, heldekkende dress over klærne dine under rengjøringen, inkludert hette. Gummistøvler, åndedrettsmaske, briller og vernehansker beskytter deg mot eksponering fra desinfeksjonsmidler.
Slik rengjør du hestestallen i 6 steg
Følgende prosedyre anbefales for effektiv rengjøring og desinfisering av hestestallen:
1. Ta hestene ut av stallen
For at du skal kunne rengjøre hestestallen, må alle hestene først tas ut i innhegningen. Sørg for at du har nok plass til alle hestene.
2. Måke og feie
Når hestene har forlatt stallen, fjerner du først ekskrementer og våt halm med en høygaffel og trillebåre, på samme måte som ved daglig rengjøring.
3. Rengjøring av hestetrau
Nå er det tid for å rengjøre hestetrau og drikkekar. Her bør du bruke en våt- og tørrstøvsuger, spesielt på større gårder.
Med en våt- og tørrstøvsuger er det enkelt å suge opp fôrrester fra trauene, uansett om det dreier seg om tørt kraftfôr eller våte fôrblandinger. Deretter feier du hestestallen og midtgangen grundig med en feiemaskin.
4. Våtrengjøring
Med hjelp av en høytrykksvasker kan hestestallen, åpne områder og korridorer rengjøres effektiv, raskt og enkelt.
Det er mulig å rengjøre hestestallen både med en kaldvanns- og en varmtvannsvasker. Varmt vann har fordelen av at det løser opp skitt raskere. Det reduserer også antall bakterier i hestestallen.
Det er viktig å rengjøre både gulv og vegger grundig med høytrykksvaskeren. Det er i tillegg anbefalt å spraye hestetrau og drikkekar. Bruk en overflatevasker til å rengjøre gulvene. Dette hindrer at skitt spretter opp på vegger og bokselementer som allerede er rengjort.
Bruk rengjøringsmidler for å fjerne kraftig tilsmussing. Alkaliske rengjøringsmidler eller skumrengjøringsmidler er spesielt effektive. De løser opp vannuløselig skitt og fjerner rester fra ekskrementer og fôr som består av protein og fettstoffer.
Tips: Gummimatter skal også rengjøres årlig. Spray dem grundig fra begge sider med en høytrykksvasker.
Fordeler med en varmtvannsvasker
Med varmt vannet rengjør høytrykksvaskere enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater og raskere rengjøringstider har også varmtvannsvaskere en målbar bakteriereduserende virkning. Ved hjelp av damptrinnet kan du også rengjøre sensitive områder skånsomt ved opptil 155 °C. I tillegg gjør maskinen at du kan redusere arbeidstrykket, den nødvendige arbeidstiden og mengden rengjøringsmiddel du må bruke. Rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
5. Desinfiser hestestallen og kalk om nødvendig
Etter våtrengjøringen er ferdig og gulv, vegger, trau osv har tørket, kan neste trinn begynne: desinfisere hestestallen. Benytt verneutstyret beskrevet ovenfor når du gjør dette.
Sørg også for at du bruker et desinfiseringsmiddel som er ufarlig for hestene. Dette kan for eksempel være et biologisk nedbrytbart middel som du finner i faghandelen.
Påfør desinfiseringsmiddelet over hele stallen med en høytrykksvasker i henhold til instruksjonene fra produsenten. Gulv, bokselementer, trau, vannkar, midtganger – alt skal desinfiseres.
Det er viktig å desinfisere hele stallen:
- Hjørnene lengst borte
- Begge sider av gummimatter
- Verktøy som høygaffel, kost og trillebåre
Når alle overflater i hestestallen har blitt desinfisert, skal de skylles grundig med vann. Har stallen pussede murvegger, kan du påføre en kalkløsning om nødvendig. Dette har også en desinfiserende virkning.
6. Tørketid
Veggene må være fullstendig tørre før hestene kan tas inn i stallen igjen. Hvis vaskevann for eksempel har samlet seg i drikkekarene, kan du fjerne dette med en våt- og tørrstøvsuger. Sørg for at stallen er godt ventilert for å redusere tørketiden. Tørketiden er avhengig av lufttemperaturen og -fuktigheten. Normalt sett tar det en til to dager for stallen å tørke.