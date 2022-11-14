For å oppnå god hygiene i hestestallen trenger du ikke å rengjøre ned til det aller siste strået. Det viktigste er regelmessig fjerning av fibermaterialer, halm og ekskrementer. Midd, muggsporer eller andre smittestoffer og bakterier kan vokse her.

Hvis skitten halm og ekskrementer lagres i et fuktig miljø for lenge, begynner materialet å råtne. Dette avgir en kraftig lukt og giftig ammoniakkgass. På samme måten som mye støv irriterer også ammoniakk luftveiene og slimhinnene til hester. Dyrene kan oppleve kjemisk forbrenning i luftveiene og spiserøret, eller utvikle en kronisk hoste som fører til permanente skader i lungene.

Hvis ammoniakk kommer i kontakt med urin eller vannet fra drikkekaret, danner det ammoniakk. Denne sterke luten kan angripe hestenes hover og hud. Regelmessig rengjøring av hestestallen og god tilførsel av frisk luft, motvirker dannelsen av ammoniakk. Balansert ventilering holder luften i stallen tørr og kjølig. Men disse partiklene er alltid i bevegelse, selv de minste partiklene og støv bæres med ut av stallen.

Stallhygiene inkluderer også å gi hestene ormekur. Det kan være fornuftig å innføre en felles rutine for å gi alle dyrene ormekur. Du kan få råd fra veterinæren om hvorvidt strategisk ormekur til alle dyrene eller selektiv ormekur til utvalgte dyr er beste tilnærmingen for gården din.