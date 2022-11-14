Dyrking av frukt og grønnsaker: Høy kvalitet med omfattende hygienetiltak
Når du dyrker frukt og grønnsaker, er støv en integrert del av prosessen. Det er støv til stede fra innhøsting og transport til lagring og salg i gårdsbutikken. Rengjøring av frukt og grønnsaker i tillegg til konsekvent fjerning av små støvpartikler gjennom alle produksjonstrinnene, bidrar til å fremme helsen til medarbeiderne og sørge for at avlingen har høy kvalitet.
Dyrking av frukt og grønnsaker: De beste vekstforholdene
Uansett hvordan plantene dyrkes er den viktigste oppgaven ved dyrking av frukt og grønnsaker å skape de best vekstforholdene for plantene. Dette oppnår vi med grundig rengjøring av gulv og glasstak i drivhuset, og maskinene som brukes ute på jordene.
I drivhuset er det viktig med tiltak for å sikre at lys, temperatur og luftsirkulasjon er konstant for de (små) plantene. Dette inkluderer grundig rengjøring og desinfisering. Det er tross alt ikke bare planter som trives i et drivhus. Bakterier, skadedyr og andre organismer vi ikke ønsker der, liker også det varme og fuktige miljøet. Ute på jordene kan det å rengjøre utstyr som potethøstere og graveutstyr bryte infeksjonskjeder, slik at skadedyr som smellerlarver, ikke overføres fra ett jorde til neste.
Hygiene ved dyrking av frukt og grønnsaker – fra innhøsting til kunde
Etter innhøsting transporteres frukt og grønnsaker til lagre og logistikkområder. Her klassifiseres avlingen i henhold til størrelse og kvalitet før varene pakkes i poser, transportkasser eller på paller. I denne prosessen er også grundig rengjøring viktig for å hindre skadedyr og patogener fra å kontaminere frukten og grønnsakene. Effektive og høyteknologiske rengjøringsløsninger er nødvendige for å unngå økonomiske tap samt helse- og hygienerisikoer.
Bruk av kjemiske midler ved dyrking av frukt og grønnsaker, som klorprofam som hemmer spiring av poteter, er regulert og ikke tillat i Norge og EU-landene. For å fjerne eventuelle rester og overholde grenseverdiene er det nødvendig å rengjøre alle kritiske områder grundig og systematisk, fra drivhus til lagre og maskiner.
Hvis du har en gårdsbutikk, er også fremtoningen til hele gården viktig for å gi kundene et bra inntrykk. For å gjøre et godt førsteinntrykk er det anbefalt å vedlikeholde gårdens uteområder og grønne områder regelmessig. For kunder i gårdsbutikken er et rent miljø viktig for at de skal føle seg trygge og ivaretatt.