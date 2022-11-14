Dyrking av frukt og grønnsaker: Høy kvalitet med omfattende hygienetiltak

Hygiene ved dyrking av frukt og grønnsaker – fra innhøsting til kunde

Etter innhøsting transporteres frukt og grønnsaker til lagre og logistikkområder. Her klassifiseres avlingen i henhold til størrelse og kvalitet før varene pakkes i poser, transportkasser eller på paller. I denne prosessen er også grundig rengjøring viktig for å hindre skadedyr og patogener fra å kontaminere frukten og grønnsakene. Effektive og høyteknologiske rengjøringsløsninger er nødvendige for å unngå økonomiske tap samt helse- og hygienerisikoer.

Bruk av kjemiske midler ved dyrking av frukt og grønnsaker, som klorprofam som hemmer spiring av poteter, er regulert og ikke tillat i Norge og EU-landene. For å fjerne eventuelle rester og overholde grenseverdiene er det nødvendig å rengjøre alle kritiske områder grundig og systematisk, fra drivhus til lagre og maskiner.

Hvis du har en gårdsbutikk, er også fremtoningen til hele gården viktig for å gi kundene et bra inntrykk. For å gjøre et godt førsteinntrykk er det anbefalt å vedlikeholde gårdens uteområder og grønne områder regelmessig. For kunder i gårdsbutikken er et rent miljø viktig for at de skal føle seg trygge og ivaretatt.