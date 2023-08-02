Rengjøring av drivhus: Tips til vask og vedlikehold
Det finnes utrolig mange forskjellige drivhus, og de kommer i mange typer, størrelser og plasseringer. Oppgavene som er involvert ved vasking av drivhus er like varierte. Du må være nøyaktig på alle måter og med alle områdene, fra gulvet til glasstaket til det mobile utstyret. Bare slik kan du hindre at bakterier og skadelige organismer sprer seg, og samtidig skape de best mulige levekårene for plantene.
Her får du flere gode tips du må tenke på, i det du skal rengjøre drivhuset ditt.
Drivhuset er et komfortabelt hjem for blomster, grønnsaker, fruktbusker og stauder fordi det alltid er lyst, varmt og tilstrekkelig med næring. For å sørge for at lys, temperatur og lufttilførsel holdes konstant for plantene, kreves det tiltak – og disse inkluderer grundig rengjøring og desinfisering av drivhuset. Dessverre er det ikke bare planter som føler seg hjemme i drivhusmiljøet. Bakterier og skadedyr liker også varmen og den høye fuktigheten i drivhuset.
Dyptgående rengjøring inne i drivhuset: vask og desinfisering
Drivhus finnes i ulike størrelser og kan plasseres mange steder – fra små glasshus i hagen til store veksthus for dyrking av agurker og tomater på åkrer. De tilhørende rengjøringsoppgavene i planteproduksjon, er avhengig av plasseringen av drivhuset, størrelse, samt hva som dyrkes.
I enkelte glasshus er det blomsterjord som danner underlaget, mens i andre brukes plantesubstrat. I Europa benyttes drivhus for å dyrke grønnsaker hovedsakelig i Tyskland, Spania og Nederland. I disse kommersielle drivhusene kreves et spesielt høyt nivå av rengjøring slik at andre tiltak for å beskytte plantene kan reduseres eller elimineres fullstendig.
Tømming av drivhus som forberedelse for dyptgående rengjøring
For å effektivt eliminere bakterier og skadelige organismer, må drivhus rengjøres grundig innvendig gjennomsnittlig 1 til 2 ganger i året. For å gjøre dette må alle planter, potter, planterammer og annet utstyr fjernes fra drivhuset. Ofte kan du utføre rengjøringen i deler, og da kan du begynne med å tømme de individuelle områdene.
Vaske drivhuset innvendig: vinduer, planterammer og forsyningssystemer
Et drivhus består stort sett av ruter av glass, polykarbonat eller tolags plastplater. For tunneldrivhus på åkre brukes ofte gjennomsiktig plastfilm. Alle disse tiltakene holder lyset og varmen inne samtidig som det holder UV-strålingen borte fra plantene.
Avhengig av størrelsen på drivhuset anbefales en kombinasjon av en høytrykksvasker og et regjøringssett for fasader til å rengjøre vinduene fra innsiden. Settet består av en teleskopstang (med lengde på 7–14 m) og en børste. Avhengig av smussgraden kan du også velge å bruke den sammen med en valsebørste som drives av høyt trykk (krever bruk av en høytrykksvasker).
Ved rengjøring av drivhuset kan du bruke vanlig vann fra springen, men osmosevann (filtrert vann fra springen nesten uten forurensende elementer) kan også benyttes. Trykket fra en vanlig kran er tilstrekkelig for å bruke børsten.
Skitt på plantestativer og rørgater som leverer vann og næringsstoffer til plantene er lett å fjerne med en varmtvanns- eller kaldtvannsvasker. Det samme gjelder for skinnesystemer for innhøstingsvogner.
Rengjøringsmaskiner til forskjellige gulv i drivhus
Teksturen på drivhusgulvet kan variere avhengig av plassering og hva som dyrkes på det. For et drivhus som fokuserer på blomster, brukes ofte et teksturert betonggulv. For planting av grønnsaker brukes enten plantesubstrat eller jordgulv.
Feiemaskin eller feiestøvsuger
I et middels stort drivhus med et teksturert betonggulv, anbefales en feiemaskin eller feiestøvsuger for å rengjøre. Når du bruker feiemaskin, rengjøres det tørt ved hjelp av en feievalse. Bruker du feiestøvsugere, plukkes støvet som produseres under rengjøringen opp og filtreres av en sugevifte. Det er derfor denne rengjøringsmetoden er nyttig i drivhus.
Høytrykkvasker (med overflatevasker)
Hvis gulvet er svært skittent, kan det også anbefales å bruke en overflatevasker (ekstrautstyr til en høytrykksvasker med roterende børster). Det samme gjelder drivhus på jord eller drivhus som plasseres direkte på åkeren, der asfalterte stier kan rengjøres med en feiestøvsuger eller en overflatevasker for harde overflater.
Hvis høytrykksvaskere benyttes i drivhus, bør du velge mobilt utstyr, siden rengjøringen skal skje på forskjellige steder. Stasjonære enheter monteres av og til i svært store drivhus, og drives vanligvis med flere lanser samtidig på forskjellige steder. Om du vil bruke en vaskeenhet med kaldt eller varmt vann til høytrykksvaskingen, kommer an på hva du foretrekker. Ved bruk av enheter med varmt vann, varmes vannstrålen opp til 155 °C – dette reduserer ikke bare smusset vesentlig, men reduserer også antall bakterier – i de fleste tilfeller trenger du da ikke rengjøringsmidler.
Hvis det derimot benyttes kaldt vann under høyt trykk, anbefales det å bruke et egnet rengjøringsmiddel, avhengig av smussnivået. I drivhus er det organiske midler som er det beste valget, siden overflatene senere vil komme i kontakt med planter.
Gulvvaskemaskiner
Bruk av gulvvaskemaskiner er mindre vanlig, men egner seg for rengjøring i svært store drivhus med jevne, harde gulv. I slike drivhus kan du bruke logistikkutstyr som palletrucker, gaffeltrucker eller sekketraller. Siden stabiliteten til paller på jevne gulv er bedre, vil det da også være mulig å stable paller.
Klikk her for å lese om fordelene ved varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. Varmtvannsvaskere leverer forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider. I tillegg har de også en bakteriereduserende virkning.
Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann har mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.
Desinfisering av drivhus
For å eliminere potensielle patogener, som for eksempel veksthusspinnmidd, må innsiden av drivhuset desinfiseres etter hver dyprengjøring. I små drivhus kan dette gjøres ved hjelp av organiske rengjøringsmidler, for eksempel vaske drivhuset med eddiksyre eller sitronsyre.
Men for å få kontroll på skadedyr i store drivhus, utføres det som regel kjemisk desinfisering ved hjelp av gassing. Hydrogenperoksid benyttes ofte til dette formålet. Dette er en forbindelse av hydrogen og oksygen med desinfiserende, antibakterielle og luktfjernende egenskaper. Fordelen med gassing er at desinfiseringsdråpene legger seg på gulvet i drivhuset, selv i de minste sprekkene, slik at selv steder som er vanskelige å nå blir desinfisert. Hvis størrelsen på drivhuset gjør det egnet til å bruke en gulvvaskemaskin.
Vedlikeholdsrengjøring i drivhuset: fei gulvet jevnlig
Hverdagslig smuss som støv, blader eller sandkorn samler seg også på gulvet i drivhuset. Slikt smuss bør fjernes som del av vedlikeholdsrengjøringen av drivhuset. Dette kan du gjøre med en feiestøvsuger. I tillegg kan du bruke en feiekost for spesielt smale områder der maskinen ikke kommer til. Manuell feiing skaper imidlertid mer støv enn en feiestøvsuger. Rene gulv hjelper også til med å vedlikeholde arbeidssikkerheten i drivhuset.
Verktøy som feiekoster, spader, bøtter osv. må også regelmessig rengjøres. Til dette kan du bruke en klut. Hvis verktøyet er mer tilsmusset, er en høytrykksvasker best.
Rengjør grundig utvendig for best lysforhold
Sørg for at plantene alltid får nok lys ved å regelmessig rengjøre plast- eller glassrutene i drivhuset fra utsiden og fjern slik skitt og smuss. Spesielt i drivhus der det dyrkes planter som tomater, paprika og auberginer, er lys en avgjørende faktor for plantenes vekst. Hvis dette er tilfellet, anbefales det å rengjøre utsiden flere ganger i året.
I andre drivhus, for eksempel for blomster, utføres utvendig rengjøring vanligvis én gang i året, samtidig med innvendig rengjøring. Det anbefales en høytrykksvasker til utsiden av drivhuset. Avhengig av nivået av smuss kan det brukes et egnet rengjøringsmiddel. Dette bør være miljøvennlig og ikke forårsake skade på jordsmonn eller grunnvann. Lette syrer som eddik- eller sitronsyre egner seg til utvendig vask av drivhuset.
I noen land, slik som i Nederland, er det også vanlig praksis å bruke kritt på utsiden av drivhusene – for å få bedre kontroll over klimaet i drivhuset. Det er fordi det blir for varmt inne hvis sollyset er for sterkt, noe som kan skade plantene. Skyggemidlene må være uten krom slik at de ikke forurenser jordsmonnet og grunnvannet. Et annet alternativ er å installere skyggemekanismer.
Rengjøring av andre områder i gartneriet
Når kundene kommer inn i en butikk, er det ofte førsteinntrykket som teller. Folk som besøker gartneriet vil føle seg komfortable. Det består også av å få inntrykk av at alt er rent. For å skape både dette inntrykket og et trygt miljø for planter og ansatte, er det (daglige) rengjøringsoppgaver som må gjøres i gartneriet. Og det inkluderer også drivhus som brukes som produksjonsanlegg. På parkeringsplassen og ved inngangen til utsalgsområdene, kan det raskt og enkelt rengjøres med en feiemaskin. Ved inngangen er det lurt å plassere en smussfelle, som en matte eller en rist. Dette holder allerede grove partikler, som grus, sand eller søle borte fra gulvet i butikken.
Rene parkeringsplasser, gangveier og utendørsområder
Enten du besøker en restaurant, er på et supermarked, et gartneri eller et kjøpesenter, eller hos legen – begynner ofte opplevelsen med å parkere bilen etterfulgt av en kort spasertur til dit du skal.
For å skape et positivt inntrykk på dette tidspunktet og for å redusere faren for ulykker, kan du sørge for at smuss ikke kommer inn fra utsiden ved hjelp av mange forskjellige tiltak.
Manuelt utstyr og maskiner for daglig rengjøring av drivhus og gartneri
Inne i utsalgsområdene i drivhuset, vil det være daglige støvrester, jordbiter og annen smuss. Små vanndammer er også vanlig i et gartneri. Avhengig av størrelsen på gulvområdet kan en feiemaskin eller en våt- og tørrstøvsuger være ideell til disse typene smuss. For svært store gartneri kan en gulvvaskemaskin også være nyttig hvis gulvet er egnet til dette.
Området bak salgsdisken vil vanligvis ha grønt avfall, små papirbiter eller plastrester som et resultat av å knytte og pakke inn blomster og grønne planter. Disse kan enkelt fjernes med en feiekost og et støvbrett, eller med en praktisk våt- og tørrstøvsuger. Selve salgsdisken kan holdes ren og tørr med en klut.
Rengjøre butikker i næringsmiddelindustrien
Sunn mat for en sunn livsstil – stadig flere mennesker blir oppmerksom på hvor viktig kostholdet er. Enten du kjøper ferske varer fra bondens marked for å lage middag eller tar med et smørbrød fra kiosken i farten, er det en ting som er viktig – og det er at hygienen er upåklagelig. Renhold og høye hygienestandarder for utsalgssteder er nøkkelen her, og det skal alltid utføres dyptgående rengjøring.
Rengjøring av logistikkområdet i gartneriet: gulv, hyller og pakkemaskiner
Store gartneri har tilsvarende store lager- og logistikkområder. Avhengig av hva som dyrkes utføres det forskjellige oppgaver i disse områdene. Her sorteres og pakkes snittblomster eller grønnsaker klassifiseres i henhold til størrelse og kvalitet, og alt pakkes deretter i kurver eller på paller.
Gulv og hyller
I tillegg til støv og papirsøppel har gulv i lagre ofte folierester og pakketape eller trefliser fra paller. Grov smuss bør fjernes manuelt. Ellers er det en fare for at den vil blokkere maskiner eller at materiale setter seg fast i valsene til feiemaskinen. Grovrengjøring kan gjøres med en feiekost. Avhengig av hvor store lager- og logistikkområdene er, kan det beste alternativet deretter være å jobbe med en våt- og tørrstøvsuger, en feiestøvsuger eller en gulvvaskemaskin. En våt- og tørrstøvsuger egner seg også til bruk på hyller og i lagerområder.
Transportvogner
Til forskjellige traller som brukes til transport, anbefales det regelmessig rengjøring med varmtvanns- eller kaldtvannsvaskere. Avhengig av smussnivå kan du også velge å bruke et egnet rengjøringsmiddel.
Pakkemaskiner
Spesielt området rundt scannere og deler av rustfritt stål på pakkemaskinene, må rengjøres regelmessig. Dette kan enten gjøres på den konvensjonelle måten med en vannslange, eller med en høytrykksvasker eller en dampstøvsuger. Både størrelsen på maskinen og hvor ofte den skal rengjøres er med på å bestemme hvilken maskin du bør velge.
Drivhuset er derfor bare et komfortabelt hjem for blomster, grønnsaker, fruktbusker osv. hvis alle områdene i drivhuset rengjøres regelmessig og grundig (og desinfiseres). Bare da kan plantene utvikle seg riktig og skape ønsket avkastning.
Rengjøring av lager
Det er en stor fordel at lageret ser rent og pent ut. Dette gjelder ikke bare for små lagerrom i verksteder, men også for svært store lagerhaller. Det er alltid viktig å ta hensyn til helsen og sikkerheten til medarbeiderne samt å beskytte materialet i lageret.
Det er spesielt viktig at gulvene er rene og trygge å gå på for å hindre uhell som følge av utilstrekkelig renhold. Slikt renhold kan utføres på en effektiv måte med individuelt justerbare (feie)støvsugere og gulvvaskemaskiner.