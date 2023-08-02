Rengjøringsmaskiner til forskjellige gulv i drivhus

Teksturen på drivhusgulvet kan variere avhengig av plassering og hva som dyrkes på det. For et drivhus som fokuserer på blomster, brukes ofte et teksturert betonggulv. For planting av grønnsaker brukes enten plantesubstrat eller jordgulv.

Feiemaskin eller feiestøvsuger

I et middels stort drivhus med et teksturert betonggulv, anbefales en feiemaskin eller feiestøvsuger for å rengjøre. Når du bruker feiemaskin, rengjøres det tørt ved hjelp av en feievalse. Bruker du feiestøvsugere, plukkes støvet som produseres under rengjøringen opp og filtreres av en sugevifte. Det er derfor denne rengjøringsmetoden er nyttig i drivhus.

Høytrykkvasker (med overflatevasker)

Hvis gulvet er svært skittent, kan det også anbefales å bruke en overflatevasker (ekstrautstyr til en høytrykksvasker med roterende børster). Det samme gjelder drivhus på jord eller drivhus som plasseres direkte på åkeren, der asfalterte stier kan rengjøres med en feiestøvsuger eller en overflatevasker for harde overflater.

Hvis høytrykksvaskere benyttes i drivhus, bør du velge mobilt utstyr, siden rengjøringen skal skje på forskjellige steder. Stasjonære enheter monteres av og til i svært store drivhus, og drives vanligvis med flere lanser samtidig på forskjellige steder. Om du vil bruke en vaskeenhet med kaldt eller varmt vann til høytrykksvaskingen, kommer an på hva du foretrekker. Ved bruk av enheter med varmt vann, varmes vannstrålen opp til 155 °C – dette reduserer ikke bare smusset vesentlig, men reduserer også antall bakterier – i de fleste tilfeller trenger du da ikke rengjøringsmidler.

Hvis det derimot benyttes kaldt vann under høyt trykk, anbefales det å bruke et egnet rengjøringsmiddel, avhengig av smussnivået. I drivhus er det organiske midler som er det beste valget, siden overflatene senere vil komme i kontakt med planter.

Gulvvaskemaskiner

Bruk av gulvvaskemaskiner er mindre vanlig, men egner seg for rengjøring i svært store drivhus med jevne, harde gulv. I slike drivhus kan du bruke logistikkutstyr som palletrucker, gaffeltrucker eller sekketraller. Siden stabiliteten til paller på jevne gulv er bedre, vil det da også være mulig å stable paller.