Forebygge sykdommer i kyllingoppdrett

Ved å regelmessig rengjøre hønsegården reduseres mengden med virus, soppsporer, bakterier og parasitter, og immunsystemet til fuglene må ikke jobbe mer enn nødvendig. Men rengjøring og desinfisering er ikke begrenset til hønsegården:

Inngangen til hønsegården, vinterhager, asfalterte veier, tilgangspunkter og utstyr må også inkluderes i rengjøringsrutinen.

Det er like viktig å rengjøre området rundt huset. En ren gårdsplass reduserer risikoen for infeksjoner i fjærfeoppdrettet betydelig. Hvis hygienen på gården er dårlig, fører kontaminering og støv til redusert ytelse og helseproblemer.

Konsekvent inspisering og rengjøring av siloer vil i tillegg bidra til å unngå økonomiske tap, og helsen til dyrene settes ikke i fare av gnagere, skadedyr eller mugg. Transportkjøretøy for dyrene er også en viktig del av kjeden. Disse bør derfor rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre overføring av smittestoffer.

Les våre tips til rengjøringsprosedyrer i landbruk nedenfor.