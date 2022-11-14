Hygiene er svært viktig i kyllingoppdrett

Rengjøring og desinfisering er en viktig del av fjørfeoppdrett for å beskytte fuglene mot sykdommer som fugleinfluensa. Det er derfor viktig å rengjøre hønsegården og alle nærliggende områder, på en effektiv og grundig måte. Hygiene er del av biosikkerheten og bidrar til både velværet og helsen til kyllingene.

kyllinger ute i hønsegård

Omfattende hygiene som en del av kyllingoppdrett

Innen kommersiell fjærfeoppdrett er omfattende hygiene svært viktig, både for dyrenes velferd og for lønnsomheten på gården. Rengjøring er et vesentlig aspekt av god hygiene. Det er viktig å kjenne til og benytte de mest effektive metodene for hvert bruksområde. Innen fjærfeoppdrett inkluderer dette rengjøringsrutiner som utføres ofte og ved gitte hendelser. En profesjonell tilnærming og effektivt utstyr er også viktig for god ledelse av bedriften.

Forebygge sykdommer i kyllingoppdrett

Ved å regelmessig rengjøre hønsegården reduseres mengden med virus, soppsporer, bakterier og parasitter, og immunsystemet til fuglene må ikke jobbe mer enn nødvendig. Men rengjøring og desinfisering er ikke begrenset til hønsegården:

Inngangen til hønsegården, vinterhager, asfalterte veier, tilgangspunkter og utstyr må også inkluderes i rengjøringsrutinen.

Det er like viktig å rengjøre området rundt huset. En ren gårdsplass reduserer risikoen for infeksjoner i fjærfeoppdrettet betydelig. Hvis hygienen på gården er dårlig, fører kontaminering og støv til redusert ytelse og helseproblemer.

Konsekvent inspisering og rengjøring av siloer vil i tillegg bidra til å unngå økonomiske tap, og helsen til dyrene settes ikke i fare av gnagere, skadedyr eller mugg. Transportkjøretøy for dyrene er også en viktig del av kjeden. Disse bør derfor rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre overføring av smittestoffer.

Les våre tips til rengjøringsprosedyrer i landbruk nedenfor.

Rengjøringsoppgaver i kyllingoppdrett og fjørfehold

Rengjøring av hønsegården

Rengjøring av hønsegården

Forebygging av fugleinfluensa med rengjøring
Rengjøring av siloer
Rengjøring av transportkjøretøy for gårdsdyr
Rengjøring av landbruksmaskiner og -verktøy
Rengjøring av landbrukslager
Rengjøring av biogassanlegg
Rengjøring av solcellepaneler
Hovedbilde digitalisering i landbruket

Produkter til rengjøring i landbruk

Lastebiler som transporterer dyr må rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre at smittestoffer blir overført.

Grundig og regelmessig rengjøring av siloer med høytrykksvaskere og våt- og tørrstøvsugere hindrer at fôret fører med seg smittestoffer.

Renslighet i lagerbygg i landbruket sørger for at dyrene ikke utsettes for patogener som mugg og mykotoksiner.

For å bevare verdien og funksjonen til landbruksmaskiner av høy kvalitet, er omfattende rengjøring nødvendig.

For å nytte solenergien effektivt og få høyest mulig strømproduksjon, er det anbefalt å rengjøre solcellesystemer regelmessig.

Når rengjøringsarbeid utføres på gården, er fokuset først og fremst på å beskytte helsen til dyr og mennesker.

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