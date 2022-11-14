Hygiene er svært viktig i kyllingoppdrett
Rengjøring og desinfisering er en viktig del av fjørfeoppdrett for å beskytte fuglene mot sykdommer som fugleinfluensa. Det er derfor viktig å rengjøre hønsegården og alle nærliggende områder, på en effektiv og grundig måte. Hygiene er del av biosikkerheten og bidrar til både velværet og helsen til kyllingene.
Omfattende hygiene som en del av kyllingoppdrett
Innen kommersiell fjærfeoppdrett er omfattende hygiene svært viktig, både for dyrenes velferd og for lønnsomheten på gården. Rengjøring er et vesentlig aspekt av god hygiene. Det er viktig å kjenne til og benytte de mest effektive metodene for hvert bruksområde. Innen fjærfeoppdrett inkluderer dette rengjøringsrutiner som utføres ofte og ved gitte hendelser. En profesjonell tilnærming og effektivt utstyr er også viktig for god ledelse av bedriften.
Forebygge sykdommer i kyllingoppdrett
Ved å regelmessig rengjøre hønsegården reduseres mengden med virus, soppsporer, bakterier og parasitter, og immunsystemet til fuglene må ikke jobbe mer enn nødvendig. Men rengjøring og desinfisering er ikke begrenset til hønsegården:
Inngangen til hønsegården, vinterhager, asfalterte veier, tilgangspunkter og utstyr må også inkluderes i rengjøringsrutinen.
Det er like viktig å rengjøre området rundt huset. En ren gårdsplass reduserer risikoen for infeksjoner i fjærfeoppdrettet betydelig. Hvis hygienen på gården er dårlig, fører kontaminering og støv til redusert ytelse og helseproblemer.
Konsekvent inspisering og rengjøring av siloer vil i tillegg bidra til å unngå økonomiske tap, og helsen til dyrene settes ikke i fare av gnagere, skadedyr eller mugg. Transportkjøretøy for dyrene er også en viktig del av kjeden. Disse bør derfor rengjøres og desinfiseres regelmessig for å hindre overføring av smittestoffer.
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