Rengjøring av hønsegården

Hvor ofte skal hønsegården rengjøres – en rengjøringsplan for renhold i hønsegården

For å unngå spredning av sykdommer er det nødvendig å rengjøre og desinfisere etter hver fugleflokk. Grundig rengjøring og desinfisering av hønsegården hjelper til med å hindre at virus, bakterier og andre smittestoffer overføres til neste flokk.

Det er ikke bare hønsegården som må rengjøres og desinfiseres. Lobbyer, glasshus, uteområder til hønene, innganger og utganger samt alt utstyret må også rengjøres og desinfiseres.

Produksjonssyklusene på hver gård bestemmer altså hvor ofte hønsegårdene blir rengjort og desinfisert. Utstyret som brukes, må også rengjøres og desinfiseres hver gang anlegget tømmes.

I tillegg er det også noen rengjøringsoppgaver som skal utføres daglig og ukentlig. Glem heller ikke toaletthygienen.