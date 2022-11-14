Rengjøring av hønsegården
De som driver med fjærfe vet at det er viktig å desinfisere hønsegården regelmessig. Dette er fordi rengjøringen av hønsegården er en del av god gårdshygiene og bidrar til velværet og helsen til fuglene. Dette gjelder på lik linje for rene oppdrett, klekkeri og i egg- og kjøttproduksjonen. Her forklarer vi hvorfor god hygiene i hønsegården er viktig og hvilke verktøy som er nyttige. Vi går også gjennom hvordan effektive prosedyrer kan beskytte fjærfe som kyllinger, kalkun, ender og gjess fra infeksjonssykdommer.
Hvorfor rengjøring av hønsegården er så viktig
Det er viktig å holde hønsegården ren, både for dyrevelferden og for gårdens profitt. Dette reduserer risikoen for infeksjoner med virus, sopp, bakterier og parasitter. Det er dermed ikke noen ekstra belastning på dyrenes immunsystem. God hygiene i hønsegården med regelmessig rengjøring reduserer risikoen for salmonellainfeksjoner. Det samme gjør vaksinering av dyrene. Salmonella er farlig både for dyr og mennesker. I tillegg bør kyllinger, kalkuner og andre fjærkre beskyttes mot følgende sykdommer:
Fugleinfluensa
Det finnes foreløpig ingen vaksine mot fugleinfluensaen. Det er derfor spesielt viktig å beskytte fuglene mot denne sykdommen. Dette kan vi oppnå ved å regelmessig desinfisere hønsegården og andre områder fuglene benytter, og slik bryte mulige infeksjonskjeder på gården.
Koksidiose
Kyllinger infiseres hovedsaklig med koksidiose hvis de spiser fôr som er kontaminert med ekskrementer. Infeksjonsrisikoen er spesielt stor hvis det er for mange fugler tett på hverandre i hønsegården. Dette er fordi patogenene som overføres med denne parasittsykdommen, trives i de fuktige, varme og oksygenrike forholdene i halmen på gulvet.
Fugletyfus
Fugletyfus er svært smittsomt, og unge kyllinger er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av denne sykdommen. Bakterien som forårsaker denne sykdommen, også kjent som salmonella pullorum, kan overleve i jord, støv og møkk i flere måneder. For å unngå kontaminering og infeksjoner i flokken er det svært viktig å rengjøre og desinfisere hønsegården.
Mareks sykdom
Makers sykdom er en svært smittsom virussykdom. Du kan hindre tap av fugler ved å vaksinere kyllingene når de er én dag gamle, og regelmessig rengjøre hønsegården for god hygiene. På samme måten som ved fugletyfus kan smittestoffene overleve i opptil ett år på egg som klekker, i ekskrementer, i jorden og den skitne halmen.
Hvor ofte skal hønsegården rengjøres – en rengjøringsplan for renhold i hønsegården
For å unngå spredning av sykdommer er det nødvendig å rengjøre og desinfisere etter hver fugleflokk. Grundig rengjøring og desinfisering av hønsegården hjelper til med å hindre at virus, bakterier og andre smittestoffer overføres til neste flokk.
Det er ikke bare hønsegården som må rengjøres og desinfiseres. Lobbyer, glasshus, uteområder til hønene, innganger og utganger samt alt utstyret må også rengjøres og desinfiseres.
Produksjonssyklusene på hver gård bestemmer altså hvor ofte hønsegårdene blir rengjort og desinfisert. Utstyret som brukes, må også rengjøres og desinfiseres hver gang anlegget tømmes.
I tillegg er det også noen rengjøringsoppgaver som skal utføres daglig og ukentlig. Glem heller ikke toaletthygienen.
Daglige rengjøringsoppgaver i hønsegården.
Fôringsstasjoner og drikkefat skal sjekkes hver dag og rengjøres om det er behov for det. Dette forebygger sykdommer dyrene kan bli infisert med via fôr og drikke.
Ideelt sett bør det være en sluse mellom lobbyen og hønsegårder som driver kommersiell produksjon. I denne slusen kan medarbeidere bytte klær og sko samt vaske hender før de går inn og ut av hønsegården. Sko kan for eksempel desinfiseres i et kar med desinfiseringsløsning.
For å kontrollere mengden smittestoffer og bakterier bør slusen sjekkes hver dag og rengjøres ved behov. En dampvasker eller en våt- og tørrstøvsuger er godt egnet til å vaske vegger, gulv og dusjer i slusen.
Det er viktig at arbeidsklær ikke forlater hønsegården og at de vaskes regelmessig. Ideelt sett bør arbeidsklær som brukes i hønsegården kunne vaskes direkte i slusen i en egen vaskemaskin. Hvis vaskemaskinen er plassert i en annen bygning, bør arbeidsklærne transporteres frem og tilbake i lukkede beholdere.
Arbeidssko eller -støvler kan rengjøres med børster eller en støvelvasker. For gummistøvler kan du bruke et desinfiseringskar.
Rengjør utsiden av hønsegården hver uke.
Området rundt hønsegården bør rengjøres minst én gang per uke. Dette reduserer antall bakterier på gården, og dermed også risikoen for at smittestoffer føres inn til dyrene. Dette kan gjøres raskt og effektivt med en industriell feiemaskin eller en feiestøvsuger.
I perioder med lite regn når det er spesielt mye støv, kan det være nødvendig å rengjøre utendørsområdene mer enn én gang per uke. Dette gjelder også når det leveres fôr eller når hønene flyttes inn eller ut av hønsegården. I disse tilfellene må medarbeiderne rengjøre området rundt hønsehuset med én gang etterpå.
Når du rengjør utendørs, må du passe spesielt på å fjerne planter og ugress og andre mulige gjemmesteder der gnagere og ville fugler kan finne ly. Dette vil gjøre at ville fugler, gnagere og andre uønskede dyr ikke finner passende steder å slå seg ned rundt hønsegården.
Hvis overflatene utendørs vedlikeholdes godt så det ikke dannes dammer, vil dette bidra ytterligere til å hindre ville dyr fra å slå seg ned. Jo færre ville dyr det er på gården, jo lavere er risikoen for at de overfører salmonella eller andre smittestoffer som kan infisere gårdsdyrene.
Tips – Sjekkliste for utendørsområder
- Ikke ha for mange planter rundt hønsegården.
- Beskjær plantene som vokser der, for å redusere antall gjemmesteder for ville dyr.
- Vurder å sette opp feller for skadedyr, og kontroller dem regelmessig.
Beholderen der døde dyr oppbevares trygt, er en uunnværlig del av gårdslivet. Denne beholderen skal rengjøres med en høytrykksvasker hver gang den tømmes og deretter desinfiseres. Hvis du bruker kaldt vann til rengjøringen, må du bruke et rengjøringsmiddel også.
Tips – God administrasjon av utendørs innhegninger
En god styring av innhegningene utendørs reduserer risikoen for sykdommer. Dette betyr at fjærfeet bare har tilgang til en del av det åpne området. Resten av beiteområdet kan dermed vedlikeholdes etter behov.
I tillegg til å rengjøre hønsehus og innhegninger utendørs, bør også resten av gården rengjøres grundig minst én gang per år, og hver gang flokken byttes ut:
- Lobbyer
- Utendørs innhegninger (glasshus)
- Gangerveier og innganger til gården
- Utstyr, redskaper og maskiner
- Fôrsiloer
- Veier
- Lagerrom
- Kjøleskap for medisiner og vaksiner
Toaletthygiene i hønsegården
Både ved eggproduksjon og oppdrett blir ekskrementene normalt sett værende i hønsehuset like lenge som dyrene selv. Men siden fuktigheten til ekskrementene skaper et miljø der bakterier og patogener vokser raskt, er grunnleggende hygiene i hønsehuset svært viktig.
Ved kyllingoppdrett bør det tilføres nok halm for hele produksjonsprosessen. For enkelte oppdrett kan det også være nødvendig å tilføre halm under vekstprosessen.
Ved eggproduksjon – spesielt for frittgående systemer – må det legges halm i hønsegården. Mesteparten av ekskrementene bør også fjernes fra hønsegården ved hjelp av et transportbelte. Disse kan plasseres i områdene med verpekassene. Hvis fjærfeet holdes i volieret, er det normalt sett nok å fjerne avføringen med transportbelter. Halmunderlag er vanligvis ikke nødvendig i disse tilfellene.
Dette er de beste verktøyene for å rengjøre hønsegården
Med det rette utstyret kan medarbeiderne raskt og effektiv rengjøre hønsegården.
Høytrykksvasker
En høytrykksvasker er riktig verktøy for å sikre god biosikkerhet i hønsegården. For å rengjøre gulv, vegger, himling og vaglepinner er det beste valget en varmtvannsvasker:
- Fettete, oljete og klissete smuss er enklere å fjerne.
- De rengjorte områdene tørker raskere.
- Ventetiden til neste trinn i prosessen, som er desinfisering, blir kortere.
- Ved 85 °C kan vann drepe virus, bakterier og andre smittestoffer.
Permanent monterte stasjonære høytrykksvaskere er bedre egnet enn mobile enheter. Hvis utstyret må fraktes fra ett hønsehus til neste, er det en økt risiko for at utstyret kan føre med seg og spre smittestoffer underveis. Å bruke separate slanger, spraypistoler og lanser med høytrykksvaskeren, for hvert hønsehus, bidrar til å hindre spredning av smittestoffer.
Fordeler ved varmtvannsvaskere
Varmtvannsvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater kan vi oppnå raskere rengjørings- og tørketider, og det er mulig å redusere konsentrasjonen av bakterier ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved å bruke dampinnstillingen er det mulig å rengjøre selv ømfintlige overflater med temperatur opp til 155 °C. Varmtvannsvaskere gjør det mulig å redusere tiden som kreves for å utføre jobben, og mengden med rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvannsvaskere har mange fordeler og gjør det mulig å optimalisere rengjøringsprosessen.
Feiemaskiner og våt- og tørrstøvsugere
Gå-bak og sitte-på feiemaskiner er effektive løsninger for rask fjerning av støv og annet løst smuss fra store områder. Dette gjelder både for gulvet i hønsegårder og områdene utendørs på gården. På jevne gulv kan du også bruke en våt- og tørrstøvsuger for å rengjøre hønsehuset.
Tips – Bare bruk utstyret i én hønsegård
Utstyr bør bare brukes i én hønsegård. Dette hindrer at smittestoffer tas med fra en hønsegård til neste. Hvis den samme maskinen brukes for flere hønsehus, må den rengjøres og desinfiseres mellom hver bruk.
Rengjøringsmiddel for hønsegårder
Proteiner og fettstoffer er generelt sett hydrofobe. Det vil si at de ikke kan blandes med vann og derfor er vanskelige å fjerne. For å gjøre rengjøringsprosessen enklere kan du bruke et fettløselig rengjøringsmiddel. Det er viktig å velge et rengjøringsmiddel som er trygt for dyrene. Veterinæren kan gi deg råd om dette.
Tips – Påfør rengjøringsmiddel med en skumlegger
Med en skumlegger er det enkelt å påføre rengjøringsmiddel. Skumleggere er også enkle å feste på pistolen til en høytrykksvasker.
Verneklær ved rengjøring av hønsegårder
For å beskytte medarbeiderne når de rengjør hønsegårder bør de benytte personlig verneutstyr (PVU) mens de utfører rengjøringen. Verneutstyret bør bestå av:
- Verneklær
- Vernebriller
- Gummistøvler
- Gummihansker
Vernebriller er nødvendig for å beskytte øynene. En maske som dekker nese og munn bør brukes for å beskytte luftveiene. Dette er spesielt viktig ved desinfisering av hønsegården.
Verneutstyret bør også kastes eller rengjøres regelmessig. Det er anbefalt å ta verneutstyret direkte til vaskemaskinen i en lukket beholder. Dette hindrer at bakterier fra hønsegården spres over hele gården.
Hvordan en hønsegård skal rengjøres – den beste måten å rengjøre og desinfisere en hønsegård på
Uansett hvilke type fjærfe du har – ender, gjess, kyllinger, kalkuner – er det helt nødvendig rengjøre når flokkene endres. Og det må gjøres så grundig som mulig. Etter at fjærfeet har blitt flyttet, er følgende prosedyre anbefalt for rengjøring av hønsegården:
1. Fjerne fluer
Det kan utvikle seg store mengder fluer i en fjærfegård. Omtrent 85 % av fluebestanden består av egg, larver og pupper. For å bryte infeksjonskjeden er det derfor viktig å kontrollere fluene mens de fremdeles er under utvikling. Et godt rengjøringsmiddel sørger for at fluene ikke utvikler seg lenger enn til larvestadiet.
2. Måke rent
Ekskrementer, underlag, fôrrester og støv må fjernes. Til den første grovrengjøringen kan du bruke en traktor med en skuffe, en hjullaster eller annet teknisk utstyr istedenfor en høygaffel, spesielt for store hønsegårder.
Deretter kan det gjenværende støvet og smusset enkelt fjernes med en gå-bak eller sitte-på feiemaskin. Når hønsegården deretter er tørr, skal den rengjøres grundig.
Tips – Fjern ekskrementer og underlag
Halmunderlag, avføring og annet avfall bør oppbevares minst 100 meter unna fjøset. På denne måten unngår du at disse materialene kommer tilbake i kontakt med fjøset, og det hindrer ny smitte fra patogener i dette materialet. Det kan være et godt alternativ i fermentere dette materialet i et biogassanlegg.
3. Bløtlegge
For gårder som driver med eggproduksjon, opplever vi ofte at tørket halmunderlag og smuss bli igjen, selv etter at hønsegården er måket ren. For å kunne fjerne dette smusset fullstendig bør hele hønsegården bløtlegges. Du kan bruke en høytrykksvasker til dette. Dette vil bidra til å spare tid i bløtleggingsprosessen. Hvis det er veldig mye smuss i hønsegården, kan det være lurt å benytte et bløtleggingsmiddel.
Områder som brukes til oppfetning av kyllinger, trenger normalt sett ikke å bløtlegges. Siden kyllingene bare oppholder seg i disse gårdene i noen uker, dannes det ikke store mengder smuss her.
4. Høytrykksvasker
Grundig rengjøring av hønsegården består også av våtrengjøring med en høytrykksvasker. Ved eggproduksjon gjennomføres våtrengjøring etter en passende bløtleggingstid, og for oppfetningsarelene gjøres dette rett etter måkingen. Gulvet, utstyret, himlingene og veggene må rengjøres med vann.
Som en hovedregel rengjøres hønsegården med kaldt vann. Dette sikrer at de komplekse strukturene og elementene i hønsegården forblir synlige. Men det er viktig å bruke et egnet rengjøringsmiddel. For hønsegårder som ikke er veldig komplekse, kan du også bruke varmt vann.
Ramper, drikkekar og vaglepinner må også rengjøres. Det samme gjelder for mobilt utstyr (som fôrautomater, verpebokser, fiberdispensere, leker, vifter) og ventilasjonsrør. Disse må rengjøres fra utsiden og deretter fra innsiden.
Du må passe spesielt på fôrtrau og individuelle fôrboller. Disse er nemlig spesielt utsatt for å bli tilsmusset. Et rengjøringsmiddel som er egnet for hønsegårder, hjelper til med å fjerne smuss og bakterier ordentlig. Rengjøringsmiddelet kan påføres med en skumlegger for best resultat. Det er viktig å skylle alt med rent vann etterpå.
Tips – Ikke glem å rengjøre de mobile vannrørene og kranene
De mobile vannkranene må også rengjøres, spesielt innvendig. For å gjøre dette på enklest måte er det vanlig praksis å tilsette et egnet rensemiddel i drikkevannet. På denne måten blir rørene rengjort regelmessig mens hønsegården er i bruk. Du kan også bruke et rensesett for rør når du utfører storrengjøring.
5. Desinfisering
Etter våtrengjøring skal det desinfiseres. Men hønsegården kan bare desinfiseres når alle overflatene er tørre. Ellers kan desinfiseringsløsningen bli vannet ut av gjenværende vann i hønsehuset, og da kan desinfiseringen bli mindre effektiv.
Det kan ta opptil to dager å tørke hønsegården avhengig av temperatur og luftsirkulasjon. Hvis hønsegården ble rengjort med varmt vann, er tørketiden noe kortere.
For å fordele desinfiseringsløsningen jevnt er det lurt å bruke sprayutstyr, som en trykksprayflaske og en skumlegger. Disse kan enkelt festes til høytrykksvaskere. For større områder kan du også bruke håndsprøytere eller sprøytere på en traktor.
Vær også oppmerksom på at slusen må rengjøres og desinfiseres til slutt i rengjøringssyklusen, slik at denne kan brukes som normalt.
Tips – Utføre reparasjoner før desinfisering
Hvis utstyr i hønsegården må repareres eller byttes ut, er det lurt å gjøre dette etter at gården har tørket og før desinfiseringen utføres.