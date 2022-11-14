Fugleinfluensa: God hygiene beskytter

Tips 1 – Forsyning og avhending på hønsegården

Ideelt sett bør alle forsyninger inn til gården og avfall ut fra gården, som unge fugler, fôr, henting av egg, dyr som skal til slakteri og døde dyr, gjøres fra utsiden av eiendommen med ramper og rørsystemer. Tilkoblinger for varmtvannsvaskere bør også finnes i nærheten av punktene for lossing/lasting.

Tips 2 – Inn- og utkjøring med kjøretøy

Hvis kjøretøy skal ha tilgang til utendørsområdene på gården, er det anbefalt å skille innkjøring og utkjøring. Vaskeplasser og desinfiseringsporter kan dermed benyttes mer effektivt.

Tips 3 – Vaskeplasser for kjøretøy

Vaskeplasser bør plasseres så langt unna fjøsene som mulig. Ta også hensyn til den vanligste vindretningen. Luftbårne vanndråper fra vaskeprosessen kan nemlig ta med seg fugleinfluensa inn på gården.

Tips 4 – Regelmessig rengjøring

Det er også viktig å regelmessig rengjøre utendørsområdene. Feiemaskiner kan fjerne støv og smuss fra områdene mellom bygninger på en mer effektiv måte enn en kost, og gjør også arbeidet mye enklere. Hvis underlaget er jevnt nok, er det i tillegg mulig å benytte en våt- og tørrstøvsuger. Et rent utenområde gir ikke fuglene noen grunn til å lande, og dette kan bidra til å redusere infeksjonsrisikoen.