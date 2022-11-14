Fugleinfluensa: God hygiene beskytter
Fugleinfluensa forårsaket av influensavirus er svært smittsomt og fører til store økonomiske tap for bønder ved et utbrudd. Men med strenge tiltak for høy biosikkerhet og nøye rengjøring, kan sykdommen forebygges.
Fugleinfluensa er en svært smittsom virusinfeksjon
Fugleinfluensa forårsakes av det patogene influensaviruset. Fugleinfluensa er svært smittsom og vanligvis dødelig. Alvorlige utbrudd skjer fra tid til annen. På grunn av den høye mutasjonsraten finnes det ingen vaksine mot fugleinfluensa. Selv om fugleinfluensaen ikke har blitt oppdaget hos mennesker, er risikoen for at viruset smitter til mennesker en bekymring.
I henhold til lovverket er det nødvendig å slakte alle dyrene ved et utbrudd av fugleinfluensa. Dette gjelder for alle uansett om det dreier seg om egg- eller kjøttproduksjon, økologisk eller konvensjonell drift, stor eller små dyrebestander. Dette betyr økonomiske tap for bonden. I kampen mot sykdommen må derfor bøndene fokusere på å forebygge. Nøkkelen til dette er biosikkerhet, som er et sett med tiltak som omfatter alle prosesser på gården. Tiltakene består også av regler for medarbeidere og nøye rengjøring med egnet verktøy.
Kampen mot fugleinfluensaen – hindre smitte
Viruset kan komme inn i fjøset på mange forskjellige måter. Med grundig hygiene kan det forebygges på en effektiv måte. Bønder med fjærfedrift bør være oppmerksom på følgende måter fugleingluensaen kan overføres på:
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Kjøretøy
Kjøretøy kan utgjøre en fare, fordi det er uklart hvor kjøretøyet har vært tidligere. Det kan for eksempel bære med seg viruset i hjulene.
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Dyrebestander
På tross av alle forholdsregler kan også viruset befinne seg inne i hønsehusene. Selv om bare noen få dyr har vært syke av fugleinfluensa og symptomene ikke ble registrert fordi fuglene var klare for slakting, kan viruset spre seg raskt blant resten av bestanden. For å hindre slike tilfeller er det nødvendig med grundig rengjøring og desinfisering hver gang flokken endres.
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Villfugler
Villfugler er hovedvertene for viruset. Det er ikke mulig å hindre at villfugler som har fugleinfluensaviruset, flyr over gården, lander der eller legger fra seg avføring, matbiter og fjær som så blir ført inn i bygningene med mennesker, verktøy eller maskiner. Risikoen for infeksjoner fra villfugler blir redusert hvis gården er lite tiltalende for villfugler. Et viktig trinn i denne prosessen er å holde uteområdene rene og fri for fôr og smuss. Lagerområdene hvor fôr og forsyninger til gården oppbevares, samt selve hønsehuset, bør sikres mot villfugler. Dette kan gjøres ved å benytte forheng rundt åpne lagerområder og tette alle sprekker og hull. Dører og porter bør også til enhver tid være lukket for å hindre at ville fugler flyr inn i bygningene.
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Mennesker
En annen risikofaktor for overføringen av fugleinfluensaen er mennesker. Alle som går inn i hønsehuset kan bære med seg viruset, enten ved at viruset befinner seg på hud, hår, klær eller sko, eller ved å ta med kontaminerte redskaper, fôr eller verktøy inn i hønsehuset. Det er derfor viktig å ha et rent-rom som skiller indre og ytre områder av gårdsbruket. Dette overgangsområdet må ha alt det nødvendige rengjøringsutstyret for å sikre at viruset holdes ute.
Følg regelverket for biosikkerhet
Ved å følge regelverket for biosikkerhet er allerede mye tatt hånd om. Husk også på at veterinæren sitter på mye informasjon.
Mange tiltak for å beskytte mot fugleinfluensa har med måten gårdsbruket er organisert på: Hvem har tilgang til gården og hønsehusene? Hvor har biler lov til å kjøre, stoppe og laste/losse? Hvor og hvordan lagres fôr og annet driftsutstyr? Er det obligatorisk å holde fjærfeet innendørs ved første tegn til fugleinfluensa? Og hvordan sørger gårdsbruket for at reglene overholdes: skriftlige planer, introduksjon og kontroll med leverandører, gjerder, dører og porter, kameraer, sikkerhetspersonell? Her er noen ting å tenke på for å sikre at reglene for tilgang og hygiene overholdes.
Beste praksis for å hindre utbrudd av fugleinfluensa – hygiene
Rengjøring er et vesentlig aspekt av god hygiene. Det er viktig å kjenne til og benytte de mest effektive metodene for hvert bruksområde. Dette inkluderer hyppig rengjøring, profesjonelle rutiner og effektivt utstyr.
Forebygge og kontrollere fugleinfluensaen med hygienetiltak utendørs
Tips 1 – Forsyning og avhending på hønsegården
Ideelt sett bør alle forsyninger inn til gården og avfall ut fra gården, som unge fugler, fôr, henting av egg, dyr som skal til slakteri og døde dyr, gjøres fra utsiden av eiendommen med ramper og rørsystemer. Tilkoblinger for varmtvannsvaskere bør også finnes i nærheten av punktene for lossing/lasting.
Tips 2 – Inn- og utkjøring med kjøretøy
Hvis kjøretøy skal ha tilgang til utendørsområdene på gården, er det anbefalt å skille innkjøring og utkjøring. Vaskeplasser og desinfiseringsporter kan dermed benyttes mer effektivt.
Tips 3 – Vaskeplasser for kjøretøy
Vaskeplasser bør plasseres så langt unna fjøsene som mulig. Ta også hensyn til den vanligste vindretningen. Luftbårne vanndråper fra vaskeprosessen kan nemlig ta med seg fugleinfluensa inn på gården.
Tips 4 – Regelmessig rengjøring
Det er også viktig å regelmessig rengjøre utendørsområdene. Feiemaskiner kan fjerne støv og smuss fra områdene mellom bygninger på en mer effektiv måte enn en kost, og gjør også arbeidet mye enklere. Hvis underlaget er jevnt nok, er det i tillegg mulig å benytte en våt- og tørrstøvsuger. Et rent utenområde gir ikke fuglene noen grunn til å lande, og dette kan bidra til å redusere infeksjonsrisikoen.
Tiltak innendørs for å kontrollere fugleinfluensa: Forskjellig utstyr til forskjellige områder
Desinfiseringsmatter ved innganger
Det bør ligge desinfiserende matter foran alle innganger.
For å beskytte mot fugleinfluensa bør desinfiseringsmattene byttes regelmessig, og områdene rundt mattene må også rengjøres.
Hygienesluser mellom hønsehuset og utsiden
Moderne hønsehus er skjermet fra utsiden med en hygienesluse der alle besøkende dusjer og bytter klær før de går inn i selve hønsehuset. Disse slusene kan bare oppfylle formålet hvis det innvendige områdene holdes rene.
Rengjøring – forskjellige soner
Damvaskere og våt- og tørrstøvsugere sørger for en effektiv og tidsbesparende rengjøring. I tillegg til vegger, gulv og dusjer, må også skap og sko rengjøres. For garderober, kontorlokaler og lignende lønner det seg å benytte gulvvaskemaskiner. Slike maskiner oppnår her et godt resultat på svært kort tid.
La rengjørings- og arbeidsverktøy være i hønsehuset
Rengjøringsutstyr, arbeidsverktøy og arbeidssko skal ikke forlate hønsehuset. Arbeidsklær bør legges direkte i en vaskemaskin fra en lukket beholder. For store mengder med vask er det anbefalt å kjøpe en separat vaskemaskin for arbeidsklær fra hønsehuset, som ofte er svært skitne.
Dokumentasjon og opplæring om fugleinfluensa
Det er anbefalt å benytte tiden spart på effektiv rengjøring til å kontrollere hønsehuset for mulige skader. Sprekker og hull er ofte steder der bakterier og virus formerer seg. I tillegg kan dette utvikle seg til innganger for gnagere og insekter. Slike områder kan dermed introdusere smittestoffer, og de må derfor kontrolleres og repareres regelmessig.
Det bør i tillegg utarbeides dokumentasjon over alle hygienetiltakene for å holde oversikt over dem og lære medarbeiderne rengjøringsrutinene. Du kan spare tid under opplæringen ved å velge utstyr som er enkelt å bruke.
Tiltakene ovenfor reduserer ikke bare risikoen for fugleinfluensa, men de beskytter også dyrene mot andre infeksjonssykdommer.
Effektiv forebygging av overføring av fugleinfluensa med varmtvannsvasker
Varmtvannsvaskere er førstevalget for rengjøring av hønsehus, inkludert gulv, vegger, himling, bur, vaglepinner osv. Siden varmt vann løser opp smuss, inkludert virus og bakterier, mye bedre enn kaldt vann, er en grundig rengjøring med varmt vann ved 85 °C tilstrekkelig. Denne metoden sparer opptil 40 % av rengjøringstiden per hønsehus, selv uten rengjøringsmiddel. I tillegg tørker overflater rengjort med varmt vann mye raskere, slik at påfølgende desinfisering mot fugleinfluensa kan utføres tidligere.
Høy biosikkerhet oppnås med stasjonære høytrykksvaskere permanent montert i hønsehuset. Dette kan hjelpe til med å stoppe spredningen av bakterier. Mindre gårder kan også oppnå høye hygienestandarder med mobilt utstyr. Mobilt rengjøringsutstyr må til enhver tid være utendørs eller i inngangen, og hvert fjøs skal ha sine egne slanger med høytrykkspistol og -lanse.
Fordeler ved en varmtvannsvasker
Høytrykksvaskere rengjør enda bedre med varmt vann. I tillegg til bedre resultater kan vi oppnå raskere rengjørings- og tørketider og målbar reduksjon av bakterier, ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved hjelp av damptrinnet kan du også rengjøre sensitive områder skånsomt ved opptil 155 °C. I tillegg gjør maskinen at du kan redusere arbeidstrykket, den nødvendige arbeidstiden og mengden rengjøringsmiddel du må bruke. På grunn av dette har rengjøring med varmt vann mange fordeler og forskjellige muligheter for å optimere rengjøringsprosessen.