Hygiene i matproduksjon: Spesielle forhold krever spesielle tiltak

For å produsere hygienisk mat er det avgjørende at arbeidsområder, lagringsplasser og kalde rom holdes grundig rene. Dette er spesielt viktig i kalde lagringsfasiliteter, hvor det kreves en profesjonell og systematisk tilnærming som tar hensyn til de materialene som benyttes og gjeldende hygienekrav innen matproduksjon. Det er ikke uvanlig at produkter eller råvarer lagres i kalde rom. Hvis disse ikke er i perfekt stand, kan de påvirke produksjonsprosessene og dermed også sluttkundens opplevelse.

I slakterbutikker og små slakterier, som på gårder, må forurensninger som blod, proteiner og fett, samt grovt kjøttavfall, fjernes effektivt for å hindre at bakterier sprer seg. Desinfisering er avgjørende her for å eliminere patogene mikroorganismer helt, eller i det minste redusere dem til et nivå som ikke utgjør en helserisiko.

I bakerier og konditorier er det også viktig å opprettholde høy hygiene og skape en hyggelig atmosfære for kunden gjennom passende rengjøringstiltak. Grunnleggende hygienetiltak inkluderer temperaturkontroll, ansattes hygiene og detaljert utarbeidelse og implementering av rengjørings- og hygieneplaner. Omtenksom og planlagt rengjøring er en investering i kvalitet som lønner seg.