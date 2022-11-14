Rengjøring i slakterier
I slakterier er rengjøring og desinfeksjon høyt prioritert. Dette gjelder ikke bare arbeidsflater, verktøy og maskiner, men også gulv i produksjonsområder, lagringsrom og kjølerom. Spredning av bakterier kan få alvorlige konsekvenser, så grundig renhold er avgjørende. Mange av disse oppgavene kan løses effektivt og enkelt med høytrykksvaskere, som sikrer høye hygienestandarder og reduserer risikoen for forurensning.
I matforedlingsanlegg er effektiv rengjøring og desinfeksjon høyeste prioritet. I slakterbutikker, mindre slakterier og på gårder er det særlig forurensninger som blod, proteiner, fett, grovt kjøttavfall og benrester som utgjør hovedkildene til kontaminasjon. Disse må fjernes grundig for å hindre spredning av bakterier. Et rent arbeidsmiljø er avgjørende for å sikre matkvalitet, beskytte forbrukernes helse og i siste instans selskapets suksess.
Rengjøring i slakterbutikker: daglig rengjøring og desinfeksjon av arbeidsflater
Bord, skjærebrett og oppbevaringsflater som brukes til å skjære kjøtt, produsere pølser eller tilberede ferdigretter er flater med hyppig kontakt og må rengjøres og desinfiseres grundig flere ganger daglig. Under selve rengjøringen er det viktig å bruke varmt vann, mens for- og etterspyling kan utføres med kaldt vann. En vanntemperatur på 50 til 55 °C anbefales, ettersom varmt vann akselererer rengjøringsprosessen sammenlignet med kaldt vann. Dersom vannet er for varmt, kan proteiner denaturere, noe som fører til at rester ikke fjernes helt, men i stedet danner et belegg over bakteriene.
Fordeler med høytrykksvasker med varmtvann
Rengjøring med varmtvannsvaskere gir merkbart bedre resultater ved konstant trykk. I tillegg til raskere rengjøring og tørketider, gir varmtvann en betydelig reduksjon av bakterier. Med dampinnstillingen kan selv ømfintlige overflater rengjøres skånsomt ved temperaturer opptil 155 °C. Varmtvannsvaskere bidrar til å redusere arbeidsmengden, forkorte rengjøringstiden og minimere behovet for rengjøringsmidler. Denne rengjøringsmetoden gir mange fordeler og åpner for effektivisering av rengjøringsrutinene i slakterier.
Grundig skumrengjøring for skjærebrett og arbeidsbord
Arbeidsbordene for skjæring og bearbeiding av kjøtt er vanligvis laget av rustfritt stål, mens skjærebrettene som regel er av plast. Å skjære direkte på overflater av rustfritt stål vil raskt gjøre knivene sløve. Skjærebrettene fører imidlertid med seg omfattende hygieniske utfordringer. Selv etter bare noen få gangers bruk vil skjærebrettene, sett under et mikroskop, vise flere kraterlignende fordypninger der bakterier kan sette seg fast. For å nå og fjerne disse bakteriene, selv fra de dypeste kraterne, anbefales det å bruke et skumsystem til rengjøring. Skum har spesielt gode rengjøringsegenskaper, lang kontakttid og trenger dypt inn i strukturen på brettene. En annen fordel er at brukeren enkelt kan se hvilke områder som allerede er behandlet.
Selve rengjøringsprosessen starter med at skjærebrettene plasseres vertikalt på arbeidsbordene, litt skrått lent mot en vegg eller lignende. Skyll både brettene og bordoverflatene med varmt vann (med lavt trykk!). Deretter påføres skummet, for eksempel med en høytrykksvasker og en skumlanse. Det anbefales å bruke et alkalisk rengjøringsmiddel i denne prosessen for å effektivt løse opp både fett og proteiner. Av og til kan det være fornuftig å bytte til et surt rengjøringsmiddel for å motvirke eventuelle kalkavleiringer som kan oppstå på grunn av den høye vannmengden. En regelmessig veksling av rengjøringsmidler har også en positiv effekt på levetiden til materialene som rengjøres. Rengjøringsmidlene som brukes i slakterier må være godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. Etter at skummet har fått virke, må det skylles grundig av, og overflatene bør tørkes godt. Det er viktig at vannet som brukes i rengjøringsprosessen kommer fra en drikkevannskilde.
Rengjøring på slakteriet - Desinfeksjon av arbeidsflater og redskap
Etter at overflatene har tørket, følger desinfeksjonen. Målet er å eliminere patogene mikroorganismer helt eller å redusere dem til et nivå som ikke utgjør helsefare. Hvilke desinfeksjonsmidler som benyttes, må avgjøres individuelt og varierer fra region til region. Klorbaserte midler eller QAV (kvartære ammoniumforbindelser) brukes ofte - dosering og virketid bør følge produsentens anvisninger. Det finnes også kombinerte rengjørings- og desinfiseringsmidler på markedet som kan spare ett arbeidssteg. Desinfeksjonsmidlene kan påføres med tilbehør til høytrykksvaskeren.
I tillegg til bruken av desinfeksjonsmidler og desinfiserende rengjøringsmidler, er termisk desinfeksjon også mulig. Høytrykksvaskere med varmt vann oppnår lett den minimums nødvendige temperaturen på 82 °C for å eliminere mikroorganismers vekst. Selv med kontakttider på mindre enn ett minutt kan forurensede overflater desinfiseres med varmt vann. Termisk desinfeksjon kan også utføres med dampvaskere og dampvakuumer, som også er egnet for desinfisering av maskindeler eller verktøy.
Uavhengig av metoden, er det hygienisk nødvendig å desinfisere overflater minst en til to ganger daglig i henhold til slakte- og bearbeidingsintervallene for å oppnå en effektiv rengjørings- og desinfeksjonsplan på slakteriet.
Hygiene: rengjøring av slakterverktøy og maskiner
Kniver, tenger og benkappere er like mye en del av standardutstyret i en slakterbutikk som kjøttkverner og kjøttskjærere. Disse maskinene har mange elektroniske funksjoner og er derfor ganske sensitive. Det er viktig å være forsiktig under rengjøringsprosessen, både for å arbeide skånsomt og for å regulere høytrykksvaskeren til et maksimalt trykk på 30 til 100 bar. Dette kan justeres med en trykkregulator på sprøytepistolen. På denne måten kan for eksempel kniver, sag og tang rengjøres med redusert trykk – alternativt kan de også settes i oppvaskmaskin. Som med skjærebrettene og oppbevaringsflatene, anbefales det å rengjøre og desinfisere verktøyene flere ganger om dagen. Videre er skumrengjøring å foretrekke. For kutteren er en svært kort sprøytepistol (maks. 10 cm) passende for å gjøre det enkelt å rengjøre selv de vanskelig tilgjengelige områdene. Som alltid gjelder de samme trinnene for verktøy og maskiner: skylle, tørke og desinfisere.
Rengjøring for slaktere: Rengjøring av gulv for et sikkert arbeidsmiljø
Glatte gulv øker risikoen for ulykker. Spesielt i slakteområder bidrar avfall som fett, proteiner og blod til en høyere risiko for å skli. Denne risikoen reduseres gjennom grundig rengjøring under slaktingen, noe som samtidig bidrar til bedre arbeidssikkerhet og hygiene.
Gulvrengjøring i produksjonslokalene til slakterbutikken
Bruken av høytrykksvasker anbefales også for rengjøring av gulv, gjerne i kombinasjon med en overflatevasker - et tilbehør med roterende dyser. Fordelen med å bruke en overflatevasker er at rengjøringsmiddelet og spylingen ikke sprer seg over et stort område rundt arbeidsplassen, men forblir konsentrert der det trengs mest. Rengjøring med høytrykksspyler er raskt, effektivt og praktisk, særlig takket være gulvavløpene som er til stede i produksjonsområdene.
Avhengig av arbeidsmiljøet kan det også være aktuelt å bruke en liten gulvvaskemaskin eller en oscillerende singeldiskmaskin for å få gulvene rene og trygge å gå på. For grovere søl er utstyr med rullebørster mer egnet. For å løse opp proteinrester på gulvet pålitelig, anbefales det å jobbe i en to-trinns prosess: skrubb i første steg, la rengjøringsmidlet virke i ca. 10 til 15 minutter, og skrubb deretter igjen i andre steg mens du samtidig støvsuger eller flytter avfallet mot avløpet. Uavhengig av om du bruker høytrykkspyler, enkeltskive-maskin eller gulvvaskemaskin, er grundig rengjøring (f.eks. under rennende vann) og desinfisering (f.eks. ved spraydesinfisering) av utstyret etter bruk ekstremt viktig for å hindre mulig dannelse av mikrober og lukt.
Rengjøring av kaldlagrings- og lagerrom i slakterbutikken
Når kjøleskapet skal rengjøres grundig, er det viktig å skru det av først, ellers vil vannet som brukes til rengjøringen fryse. Dersom rommet har normal temperatur, kan en høytrykksvasker kombinert med en overflatevasker være ideelt for effektiv rengjøring. Dette gjelder også for lagerrom.
For lagerrom anbefales en modell med integrert støvsuging, siden disse rommene ofte mangler avløp. Denne løsningen reduserer risikoen for at rengjøringsmidler eller vann spruter på veggene eller varene rundt, noe som bidrar til en mer kontrollert rengjøringsprosess og raskere tilgang til rommet igjen. Hvis lagerrommet har tilstrekkelig plass, er det også fordelaktig å bruke en liten gulvvaskemaskin for en mer grundig rengjøring.
Hygiene i kaldlagring: Rengjøring ved lave temperaturer
Kjølerom er vanlige i mange virksomheter og utgjør ofte en sentral del av driften. Enten det er i hoteller, restauranter, industriell produksjon eller supermarkeder, sørger kjølerom for optimale forhold for oppbevaring av lett bedervelige varer og andre sensitive produkter. Rengjøring av kjølerom krever spesialiserte og profesjonelle metoder som tar hensyn til de unike forholdene som gjelder for slike enheter.
Oversikt over rengjøringsmidler i matsektoren
Alkaliske rengjøringsmidler (pH 8-14) er spesielt godt egnet for bruk i slakterbutikker, da de er svært effektive mot proteiner og fett. I tillegg bør et surt rengjøringsmiddel (pH 0-6) brukes for å fjerne mineralavleiringer eller rust som kan oppstå på grunn av det store vannforbruket under rengjøringen.
Utvelgelseskriterier for valg av passende rengjøringsmiddel i slakterbutikker:
- Type forurensning: Hvilke typer forurensning er tilstede?
- Materialkompatibilitet: Er rengjøringsmidlet trygt å bruke på de aktuelle materialene?
- Bruksmetoder: Hvilken rengjøringsmetode og -utstyr skal benyttes?
- Miljøvennlighet: I hvilken grad er produktet skånsomt mot miljøet?
- Helse- og sikkerhet: Er midlet trygt for ansatte å bruke?
Denne oversikten gir en god basis for å velge riktige rengjøringsmidler som både ivaretar hygiene og sikkerhet i slakterbutikker.
Rengjøring og desinfisering i slakterbutikker i henhold til HACCP-retningslinjene
For å produsere hygienisk sikker mat må arbeidsområder, lagerrom og kjølerom i slakterbutikker holdes nøye rene i samsvar med det europeiske HACCP-direktivet (“Hazard Analysis Critical Control Points”). Internasjonalt gjelder det tilsvarende regionale forskrifter.
HACCP-systemet er designet for å identifisere og kontrollere potensielle farer i matproduksjonen, og rengjøring og desinfisering er avgjørende for å opprettholde sikkerheten gjennom hele prosessen. Det kreves at alle overflater, verktøy og utstyr rengjøres grundig og desinfiseres regelmessig for å forhindre kontaminering.
Ved å følge HACCP-retningslinjene kan slakterbutikker sikre at de opprettholder høye hygienestandarder, beskytter forbrukernes helse og tilfredsstiller lovgivningsmessige krav.
Arbeid i henhold til en presis rengjørings- og desinfiseringsplan for slakterbutikker
Siden de ulike områdene og utstyret har forskjellige rengjøringsintervaller, bør det opprettes og vises en rengjøringsplan. Denne planen kan spesifisere hva (utstyr, overflater, gulv), når (etter bruk, daglig, ukentlig), hvordan (rengjøringsmidler og dosering), og hvem (klare ansvarsområder) som har ansvar for rengjøring i slakterbutikken. Fullført arbeid kan deretter loggføres og dokumenteres på en måte som er enkel å følge opp. I matproduksjon bør skylling med rent vann (av drikkevannskvalitet!) alltid være det siste steget etter hver rengjøringsrunde.
Vær oppmerksom på desinfeksjonsutfordringer med proteiner, såpe og lave temperaturer
Når rengjøringen er fullført, begynner desinfiseringsprosessen etter at overflaten eller objektet er tørt. Denne prosessen involverer kjemiske og fysiske metoder for å drepe mikroorganismer på en måte som verken er helseskadelig eller påvirker kvaliteten på maten. Det er også viktig å ta hensyn til utfordringer knyttet til desinfisering av proteiner, såper og lave temperaturer.
For eksempel kan kjemiske desinfeksjonsmidler ha redusert effekt i nærvær av materialer som inneholder proteiner. Dette skyldes at enkelte desinfeksjonsmidler reagerer med proteinene fra mikroorganismer, samt med dem fra maten. Med andre ord, de konkurrerer om de samme ressursene. Derfor bør konsentrasjonen av desinfeksjonsmidlet varieres, og sure og alkaliske rengjøringsmidler bør brukes om hverandre.
Restene av tensider, som såpe fra rengjøringsmidler, kan reagere med enkelte desinfeksjonsmidler, noe som gjør dem ineffektive. I tillegg kan for lave temperaturer på desinfeksjonsløsningene ha en negativ effekt på desinfiseringsprosessen, fordi både kjemiske og fysiske prosesser kan bli forsinket, noe som igjen reduserer effekten av desinfeksjonen.