Arbeidsbordene for skjæring og bearbeiding av kjøtt er vanligvis laget av rustfritt stål, mens skjærebrettene som regel er av plast. Å skjære direkte på overflater av rustfritt stål vil raskt gjøre knivene sløve. Skjærebrettene fører imidlertid med seg omfattende hygieniske utfordringer. Selv etter bare noen få gangers bruk vil skjærebrettene, sett under et mikroskop, vise flere kraterlignende fordypninger der bakterier kan sette seg fast. For å nå og fjerne disse bakteriene, selv fra de dypeste kraterne, anbefales det å bruke et skumsystem til rengjøring. Skum har spesielt gode rengjøringsegenskaper, lang kontakttid og trenger dypt inn i strukturen på brettene. En annen fordel er at brukeren enkelt kan se hvilke områder som allerede er behandlet.

Selve rengjøringsprosessen starter med at skjærebrettene plasseres vertikalt på arbeidsbordene, litt skrått lent mot en vegg eller lignende. Skyll både brettene og bordoverflatene med varmt vann (med lavt trykk!). Deretter påføres skummet, for eksempel med en høytrykksvasker og en skumlanse. Det anbefales å bruke et alkalisk rengjøringsmiddel i denne prosessen for å effektivt løse opp både fett og proteiner. Av og til kan det være fornuftig å bytte til et surt rengjøringsmiddel for å motvirke eventuelle kalkavleiringer som kan oppstå på grunn av den høye vannmengden. En regelmessig veksling av rengjøringsmidler har også en positiv effekt på levetiden til materialene som rengjøres. Rengjøringsmidlene som brukes i slakterier må være godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. Etter at skummet har fått virke, må det skylles grundig av, og overflatene bør tørkes godt. Det er viktig at vannet som brukes i rengjøringsprosessen kommer fra en drikkevannskilde.