PressurePro Fett- og eggehviteløser RM 731, 5l

Fjerner selv kraftig fastsittende belegg avfett, eggehvite, olje og sot på gulv, arbeidsflater, maskiner osv. Spesielt godt egnet for næringsmiddelindustrien. Skånsomt og enkelt å bruke.

Svært kraftig rengjøringsmiddel, egnet for både manuell og mekanisk rengjøring, og ideell for bruk i matvarebedrifter og næringsmiddelindustrien: PressurePro Fett- og Eggehviteløser RM 731 fra Kärcher. Svært effektiv samtidig som den er skånsom mot materialer, fjerner dette kjøkkenrengjøringsmiddelet animalsk eller vegetabilsk fett og eggehviterester fra nesten alle overflater, for eksempel i slakterforretninger, bakerier eller store kjøkken. Rustfrie ståloverflater og plastflater rengjøres for fett og eggehviter like pålitelig som flislagte gulv og vegger, kjølerom og maskiner som ventilasjonshetter og transportbånd. Selv kraftig tilsmussede redskaper som grillspyd og røykepinner rengjøres grundig. Vår PressurePro Fett- og Eggehviteløser RM 731 er fri for dufter og fargestoffer, effektiv ved alle temperaturer og skylles bort uten å etterlate seg rester.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
pH 13
Vekt (kg) 5,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 190 x 140 x 250
Produkt
  • Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
  • Egnet for rengjøring av rustfritt stål og keramiske overflater
  • Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
  • Vasker rent uten rester
  • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
PressurePro Fett- og eggehviteløser RM 731, 5l
PressurePro Fett- og eggehviteløser RM 731, 5l
PressurePro Fett- og eggehviteløser RM 731, 5l
PressurePro Fett- og eggehviteløser RM 731, 5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

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Bruksområder
  • Melkekjøl
  • Overflaterengjøring
Tilbehør