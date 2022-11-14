Å få jobben gjort på en eller annen måte? Dette er en risikabel strategi når det gjelder rengjøring av industrielt utstyr. Spesielt ved rengjøring av kjølerom kan utilstrekkelig rengjøring få alvorlige konsekvenser. En profesjonell og systematisk tilnærming som tar hensyn til materialer, hygiene krav, og ikke minst de lave temperaturene i kjølerommet, er avgjørende. Det bør også inkludere bruk av passende rengjøringsmidler og utstyr.

Det er ikke uvanlig at matvarer eller råvarer oppbevares i kjølerom, og feil kan få store konsekvenser. Derfor er nøye planlegging av rengjøringen en investering som alltid lønner seg. Først og fremst er det viktig å merke seg at ikke alle kjølerom er like. Det er avgjørende å vite hvilken type produkter som lagres og hvordan de er pakket. Er de pakket eller er de åpne produkter, muligens til og med åpen mat? Disse faktorene må tas i betraktning i rengjøringsplanen. For eksempel må HACCP-regler (internasjonalt bindende kvalitetsstyringssystemer for mat) tas i betraktning når det gjelder håndtering av mat.

Selv om rengjøring ved veldig lave temperaturer er mulig, kan det være fornuftig å rengjøre kjølerommene mens de er avstengt, spesielt ved grundig rengjøring. Ulike alternativer, samt deres fordeler og ulemper, vil bli vurdert nærmere nedenfor.