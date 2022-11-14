Rengjøring av kjølerom
Lave temperaturer, høy viktighet! Kjølerom er vanlig i mange ulike bransjer, og de spiller ofte en avgjørende rolle i driftsprosessene. Enten det er i hoteller og restauranter, i industriell produksjon eller i supermarkeder, sørger kjølerom for optimale forhold for oppbevaring av lettbedervelige og sensitive varer. For at kjølerommene skal fungere effektivt, er det nødvendig med spesialisert og profesjonell rengjøring som tar hensyn til de unike forholdene som finnes i slike lokaler.
Å få jobben gjort på en eller annen måte? Dette er en risikabel strategi når det gjelder rengjøring av industrielt utstyr. Spesielt ved rengjøring av kjølerom kan utilstrekkelig rengjøring få alvorlige konsekvenser. En profesjonell og systematisk tilnærming som tar hensyn til materialer, hygiene krav, og ikke minst de lave temperaturene i kjølerommet, er avgjørende. Det bør også inkludere bruk av passende rengjøringsmidler og utstyr.
Det er ikke uvanlig at matvarer eller råvarer oppbevares i kjølerom, og feil kan få store konsekvenser. Derfor er nøye planlegging av rengjøringen en investering som alltid lønner seg. Først og fremst er det viktig å merke seg at ikke alle kjølerom er like. Det er avgjørende å vite hvilken type produkter som lagres og hvordan de er pakket. Er de pakket eller er de åpne produkter, muligens til og med åpen mat? Disse faktorene må tas i betraktning i rengjøringsplanen. For eksempel må HACCP-regler (internasjonalt bindende kvalitetsstyringssystemer for mat) tas i betraktning når det gjelder håndtering av mat.
Selv om rengjøring ved veldig lave temperaturer er mulig, kan det være fornuftig å rengjøre kjølerommene mens de er avstengt, spesielt ved grundig rengjøring. Ulike alternativer, samt deres fordeler og ulemper, vil bli vurdert nærmere nedenfor.
Første tilfelle: Rengjøring av kjølerom med kjølesystemer i drift og temperaturer under 0 °C
Rengjøring av et kjølerom uten å stenge ned kjølesystemet og uten å flytte varene ut av lageret kan betraktes som vanlig vedlikeholdsrengjøring. Varene som er lagret i kjølerommet flyttes bare litt for å unngå å forstyrre den vanlige driften. Det er viktig å merke seg at fryseren rengjøres med døren lukket for å sikre optimal kjøling. Derfor må ventilasjonen overvåkes nøye under arbeidet.
En fordel med renhold – selv ved under null grader
I fryserne som må rengjøres under drift, kan temperaturene raskt nå -20 °C eller enda kaldere. Dette miljøet medfører at rengjøringsprosessen krever spesielle hensyn. For eksempel er det en risiko for at rengjøringsmidlene fryser. Formuleringen av rengjøringsmiddelet må tilpasses de spesielle (kalde) forholdene. Dette kan oppnås ved å bruke alkoholbaserte rengjøringsmidler eller ved å bruke frostvæske. Ved å være forsiktig her, kan du sikre at rengjøringsmiddelet ikke fryser selv om det får virke en stund. Materialene som brukes må også tas i betraktning. Rengjøringsmidlet som benyttes, må være kompatibelt med vanlige overflater av aluminium, rustfritt stål og kobber, som alle ofte finnes i kjølerom under rengjøring.
Topp ytelse under vanskelige forhold
I prinsippet er det også mulig å rengjøre ved hjelp av maskiner ved veldig lave temperaturer. Dette er spesielt nyttig i kjølerom når det gjelder rengjøring av gulv, som er en nøkkelkomponent i rengjøring av slike rom. Som regel er gulvene laget av profilerte aluminiumplater i kjølerom. For å komme inn i sprekkene og grundig fjerne smuss der, er det ideelt å bruke en kombinasjon av skrubbe- og tørkemaskin. Stubborn smuss kan ikke fjernes med manuelle rengjøringsverktøy alene. Rullene på skrubbe- og tørkemaskinen når inn i sprekker og hull, og jobber med et høyere kontakttrykk enn for eksempel skiver med børster. Det finnes ulike børster med varierende børstehårhardhet. I praksis har det imidlertid vist seg at harde børster ikke gir noen betydelig fordel når det gjelder rengjøringsresultater, og at de ikke forkorter rengjøringstiden sammenlignet med medium-harde børster (som ofte er røde).
Før bruk av gulvvaskemaskin bør grovt, løst smuss fjernes, for eksempel med en mikrofiber-mopp eller en kost.
Det er i prinsippet fordelaktig å se nærmere på både graden og typen av forurensning i et kjølerom. Matrester kan ofte finnes på gulvene i kjølerom. Det er også mulig at smuss kommer inn fra utsiden – for eksempel fra gaffeltrucker eller lastebiler. Hvis smusset fryser og danner lag, vil du stå overfor vanskelig smuss.
Rengjøring med 1-trinns eller 2-trinns metode
Avhengig av graden av forurensning kan det brukes en 1-trinns eller 2-trinns metode.
1-Trinns Metode:
I denne metoden vaskes gulvet med en rengjøringsmaskin samtidig som rengjøringsmiddelet påføres. Den skitne væsken suges opp i samme trinn, noe som gjør prosessen rask og effektiv
2-Trinns Metode:
I det første trinnet påføres vann og rengjøringsmiddel på hele gulvflaten i fryseren, og gulvet skrubbes. Dette gir rengjøringsløsningen tid til å virke. I det andre trinnet behandles overflaten igjen, og rengjøringsløsningen suges bort.
Vedlikehold av rengjøringsmaskiner
Støvsugere og gulvvaskemaskiner brukes for å holde supermarkeder, industribedrifter, lager og hoteller rene. Disse maskinene fanger opp store mengder smuss og støv, og bidrar til å opprettholde et positivt inntrykk. God rengjøring er også viktig for å opprettholde hygiene, bevare bedriftens verdi og unngå glatte overflater.
For å oppnå de beste rengjøringsresultatene og sørge for langvarig drift, er det ikke tilstrekkelig å bare tømme maskinens smussbeholder etter bruk. Kunnskap om hvordan man pleier og vedlikeholder rengjøringsmaskiner er avgjørende. Her er en nyttig guide:
Tips – riktig forberedelse:
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Under rengjøring i kjølerom må åpen mat være dekket til. Aerosoler, inkludert rengjøringsmidler som kan dannes under rengjøringsprosessen, transporteres via luften og kan legge seg på produktene hvis de ikke er beskyttet.
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Husk å bruke passende personlig verneutstyr (PVU). En spesialdesignet drakt for å holde ansatte varme, er en viktig del av verneutstyret.
Rengjøring av kjølerom med tørris
Rengjøring med tørris er en effektiv metode som kan benyttes selv når kjølerommet er i drift, og det er et utmerket alternativ. Smuss og forurensninger som løsner under rengjøringen, kan enkelt fjernes med våt- og tørr støvsuger. Tørrisrengjøring fungerer også ved lave omgivelsestemperaturer, da de beste rengjøringsresultatene avhenger av hvordan pelletsen treffer overflaten som skal rengjøres. Fordi tørris ikke inneholder vann, kan ikke smusset fryse på nytt.
Mulige bruksområder for tørris i kjølerom inkluderer rengjøring av varmevekslere og kondensatorer, temperatur- eller fuktighetssensorer, dørhengsler, skinne- og railsystemer - Områder som kan være vanskelige å nå med gulvvaskemaskiner eller høytrykksvaskere, noe som gjør tørris til en ideell løsning for grundig og effektiv rengjøring.
Andre tilfelle: Rengjøring av kjølerom når kjølesystemet er slått av
Å rengjøre et kjølerom når kjølingen er slått av, er mindre problematisk enn når det er i drift fordi det ikke vil være noen matvarer eller andre produkter i rommet. Temperaturene vil også være over null, noe som betyr at bruk av vann eller vanlige rengjøringsmidler er mulig. Det bør imidlertid bemerkes at arbeidsmengden øker betydelig. De kjølte varene må fjernes fra lagringen eller flyttes på forhånd hvis et annet kjølerom er tilgjengelig. Det kan bli enda mer tidkrevende hvis det bare finnes ett kjølerom. I så fall må en ekstra container leies i løpet av rengjøringsprosessen. Etter at kjølerommet er rengjort, må også temperaturen senkes til riktig nivå igjen, noe som medfører ekstra kostnader.
Rengjøring av fryselager med høytrykksvasker
En fordel med å rengjøre med kjølesystemet slått av er at, i tillegg til de allerede nevnte metodene, kan høytrykksvasker også benyttes uten at vannet fryser. I tillegg anbefales det å bruke en overflatevasker, helst med sugefunksjon. På denne måten fjernes både smuss og restvann, noe som reduserer tørketiden. Overflatevaskere kan brukes på gulv, og de er også egnet for rengjøring av vegger i kjølerom.
I tillegg til høytrykksvasker med kaldt vann, kan også varmtvannsvasker brukes. Bruken av disse har to fordeler ved rengjøring av kjølerom. For det første løses organisk smuss lettere opp, og for det andre tørker overflatene raskere takket være varmtvannet. Dette betyr at nedetiden kan reduseres. I praksis har vanntemperaturer på maks. 60 °C vist seg å være vellykkede i denne bruken.
Fordeler med varmtvannsvaskere
Bruken av varmtvannsvaskere gir en mer effektiv rengjøring ved at trykket opprettholdes jevnt. Denne metoden gir ikke bare bedre resultater, men reduserer også rengjøringstiden og tørketiden. I tillegg kan varmtvannsvaskere bidra til å hemme bakterievekst, noe som er spesielt viktig i hygieniske miljøer. Med dampinnstillingen kan selv sensitive overflater rengjøres forsiktig ved temperaturer opp til 155 °C, noe som sikrer en grundig rengjøring uten å skade materialene. Varmtvannsvaskere reduserer arbeidsmengden, tiden som kreves, og mengden rengjøringsmidler som brukes. Rengjøring av kjølerom med varmtvannsvasker gir mange fordeler og åpner opp for nye muligheter for å optimalisere rengjøringsprosessen.
Tips – Accessories and preparation:
- In the food industry, non-marking, animal fat-resistant hoses should be used.
- Exhaust air ventilation should be switched on during cleaning, as this shortens the drying process and reduces condensation. Before the cold store is put back into operation, all surfaces must be thoroughly dry.
- Tire tracks from forklifts or lifting equipment can be treated with a suitable cleaning agents.
Tilleggsinformasjon: Rengjøring av kjølerom med dampvaskere
I kjølerom kan rengjøring med damp vurderes under visse forhold. Når temperaturen ligger mellom 0 °C og 6 °C, som i et vanlig kjøleskap, kan dampvask, støvsuging og desinfisering utføres uten problemer mens enheten er i drift. Derimot, i fryserom med temperaturer under null, kan ikke dampvask eller desinfisering gjennomføres så lenge kjølingen er aktiv, ettersom dampen vil føre til at vannet fryser både i enheten og på overflatene. Rengjøring med damp kan imidlertid utføres effektivt når kjølingen er slått av.
Nøkkelen til suksess er 'kompetanse'
De kalde forholdene i kjølerom hindrer ikke grundig rengjøring, så lenge disse forholdene tas i betraktning. En godt gjennomtenkt rengjøringsplan er avgjørende for effektiv rengjøring av kjølerom. Riktig utstyr og korrekt prosedyre spiller en nøkkelrolle i en vellykket rengjøring. I tillegg bør hvor ofte rengjøringen utføres, vurderes som en del av planleggingen, for eksempel basert på bestemte intervaller eller graden av tilsmussing. Et rent og hygienisk kjølerom er en viktig del av vellykket forretningsdrift.