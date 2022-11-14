Hygieneregler for bakerier: Slik rengjør du et bakeri
Når man arbeider med og selger mat, er det strenge renholds- og hygiene-standarder som må følges. I tillegg til å sikre forbrukersikkerheten, bidrar profesjonell og effektiv rengjøring til et positivt helhetsinntrykk og opprettholder høy hygiene- og sikkerhetsstandard i bakerier og konditorier. Det er imidlertid flere spesifikke oppgaver som må utføres, og disse krever både riktig utstyr og en riktig tilnærming.
Hygiene i butikkdelen av bakeriet og konditoriet
Renhold og velkomst av kunder
I dag er bakerier og konditorier mer enn bare steder hvor man kjøper et brød eller en kake. De tilbyr ofte takeaway-kaffe, kaker til familieselskap, eller har egne kaféområder. Derfor er det enda viktigere at bedriftene opprettholder god hygiene gjennom passende tiltak, slik at kundene får en ren og innbydende opplevelse. Dette skaper ikke bare trivsel, men gir også en følelse av trygghet og kvalitet.
Rengjøring av disken og kontaktflater
Glassoverflaten på salgsskranken bør rengjøres jevnlig, da fingeravtrykk og annen smuss raskt blir synlig. For å fjerne disse kan du bruke en glassrens og en mikrofiberklut. Hvis overflatene er rette i stedet for buede, kan et profesjonelt vindusvaskesett forenkle og effektivisere arbeidet. Ved bruk av desinfeksjonsmiddel, unngå å tørke av overflatene etter påføring for å bevare desinfeksjonseffekten.
Tips – Det er kun rene flater som skal desinfiseres:
Desinfeksjon fungerer kun på rene overflater. Hvis det er annet smuss eller forurensninger på overflaten, vil desinfeksjonsmiddelet binde seg til disse, og effekten vil ikke lenger være garantert. Dette er viktig å huske på når du rengjør og desinfiserer overflater i bakeriet som er i kontakt med huden.
Rengjøring av disken – både innvendig og utvendig
år disken skal rengjøres på innsiden, er det viktig å følge riktig rengjøringsteknikk for matvarehåndtering. En våt-/tørrstøvsuger er ideell for raskt og enkelt å fjerne løse matrester fra utstillingsdisken. Ved våtrengjøring anbefales det å vekselvis bruke alkaliske og sure rengjøringsmidler for effektivt å fjerne grobunn for mikroorganismer. Etter rengjøring og desinfisering bør overflatene skylles grundig med rent vann for å unngå rester.
Et kjemikaliefritt alternativ er profesjonelle dampvaskere, som effektivt fjerner bakterier, virus og andre mikroorganismer. Varm damp, med temperaturer opp mot 100 °C og trykk opptil 4 bar, bryter effektivt ned smuss og mikroorganismer. Husk alltid å lese produsentens bruksanvisning nøye for korrekt bruk og optimale resultater.
Rengjøring av salgsområdet: rent og hygienisk
Et sunt kosthold og en sunn livsstil er viktigere enn noensinne, og folk legger stadig mer vekt på hva de spiser. Enten det er ferske råvarer fra bondens marked eller en rask, sunn lunsj fra den lokale kaféen, er én ting sikkert: Matvarehygienen må være på topp. Grunnlaget for dette er et rent og hygienisk arbeidsmiljø.
Rengjøring av bakeri
Hygiene og sikkerhet i bakerier
I tillegg til daglig rengjøring er det avgjørende at bakerier overholder HACCP-retningslinjer. Grunnleggende hygienetiltak omfatter nøye temperaturkontroller, høy standard for personalhygiene, samt grundig planlegging og gjennomføring av rengjørings- og hygieneprosedyrer. Dette bidrar til å sikre både mattrygghet og et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
Mot flere typer smuss
Kraftfull sugeteknologi
I bakerier er det mange ulike typer smuss som kan samle seg, som deigrester, lut, salt, krydder, sukker, støv og mel. I større anlegg er det spesielt viktig å vurdere risikoen for eksplosiv melstøv, for eksempel i områder definert som sone 22, som betraktes som farlige. I slike tilfeller må våt- og tørrstøvsugere som brukes være ATEX-sertifisert for å sikre sikker drift.
I alle andre tilfeller er det tilstrekkelig at støvsugerne oppfyller standarden DIN EN 14460:2007-07, noe som bidrar til at eventuelle eksplosjoner holdes innelåst i enheten og ikke utgjør en risiko for omgivelsene. Alle støvsugere som brukes i næringsmiddelindustrien må ha støvklasse M for effektiv fjerning av fine støvpartikler fra luften under rengjøring. For å unngå at filtrene tetter seg, er det anbefalt å benytte et automatisk filterrensingssystem.
Støvsuging inni ovnen
Nødvendige tilbehør
Varmeresistente våt- og tørrstøvsugere gjør det mulig å rydde opp i ovnen umiddelbart etter baking, slik at rester og deigrester kan fjernes raskt og effektivt før neste batch. Spesialiserte bakeristøvsugere er utstyrt med passende tilbehør, inkludert varmeisolerte sugerør, svært varmebestandige sugeslanger og en ovnsmunnstykke med skrape. Dette gjør det mulig å rengjøre ovnskammeret på bare noen sekunder, noe som minimerer varmetapet.
Gulvrengjøring i bakeriet
Fjerne smuss og opprettholde sklisikkerhet
Gulvfliser i matbehandlingsområder i bakeriet må ha en viss sklisikkerhet (R-verdi) for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Tørrengjøring med støvsuger bør utføres regelmessig for å fjerne løst smuss. Imidlertid setter smusspartikler seg raskt i fordypningene på gulvet, noe som gjør at våtrengjøring også må være en del av den daglige rengjøringsrutinen i bakeriet. Ulike maskiner kan bistå i denne prosessen, men det er viktig å fjerne smusset uten å etterlate rester i sporene:
- Kompakte gulvvaskemaskiner med myke børster (hvite/røde): Den skitne væsken kan suges opp med en våt- og tørrstøvsuger.
- Gulvvaskemaskiner for mellomstore flater med høyt og lavt rullehjul og suging foran og bak: Opererer med 1-trinns metoden, sprer rengjøringsvæsken, vasker og suger opp den skitne væsken i én operasjon.
- Orbitale oscillerende singeldiskmaskiner med børste: Bruker 2-trinns metoden, sprer og skrubber rengjøringsvæsken i første trinn, og suger opp i andre trinn.
Ta vare på rengjøringsmaskinene
Dag etter dag brukes støvsugere, feiemaskiner og gulvvaskemaskiner for å holde supermarkeder, industribedrifter, lagre og hoteller rene. De fjerner store mengder smuss, forbedrer det visuelle inntrykket, skaper et hygienisk miljø, bidrar til å opprettholde verdien av eiendommene, og reduserer risikoen for glidulykker ved å sikre sklisikkerhet. For å opprettholde rengjøringsytelsen og maksimere levetiden til maskinene er det imidlertid ikke nok å bare tømme smussbeholderen etter bruk. Her er en veiledning for hvordan du kan ta vare på og vedlikeholde rengjøringsmaskiner.
Tips – Rengjøringsmidler må være matgodkjente
Rengjøringsmidlene som brukes må være godkjent for matbruk, det vil si at de ikke skal inneholde stoffer som utgjør en risiko for matsikkerheten. Når du rengjør bakerovnene, er det viktig å variere mellom sure og alkaliske midler for å effektivt fjerne bakterier. Etter rengjøringen bør du skylle med rent vann for å sikre at det ikke er rester igjen.
Rengjøring av fine steintøyfliser
Porselensfliser er et stilrent og populært valg for gulvbelegg. De er sterke, sklisikre og har lav fuktabsorpsjon, noe som gjør dem ideelle for både boliger og kommersielle lokaler.
Overflaterengjøring i bakeriet
Rengjøring med tørris, damp eller rengjøringsmidler
Arbeidsflater, former og kjeler i bakeriet krever grundig rengjøring for å opprettholde hygiene og kvalitet. Avhengig av type deig og graden av smuss, kan ulike rengjøringsmetoder benyttes. Manuell rengjøring kan utføres med slipende pads eller børster, men det er viktig å sørge for at alle rengjøringsmidler er matgodkjente.
Dampvaskere er et effektivt alternativ som gjør det lettere å rengjøre overflater, spesielt i vanskelige områder som gummifolder og sprekker. Dampens høye temperatur og trykk bidrar til å fjerne fett og bakterier på en skånsom måte.
Tørrisrengjøring har også blitt en populær metode, spesielt med kompakte enheter som kan produsere tørris med ett knappetrykk. Den fryste CO₂ omdannes til gass umiddelbart etter å ha truffet overflaten, noe som eliminerer behovet for rengjøringsmidler og etterlater ingen rester. Denne metoden gir høy rengjøringseffektivitet på kort tid og bidrar til et rent og hygienisk arbeidsmiljø.
Tips – Den rette tørrisblasteren
Tørrisblåsing er en effektiv metode for grundig rengjøring av bakerier og er spesielt nyttig for omfattende rengjøring av lokaler. Husk at du må skaffe tørris på forhånd før rengjøringen kan begynne. Ved å velge riktig utstyr og planlegge innkjøpet av tørris nøye, kan du sikre en rask, effektiv og restefri rengjøringsprosess.
Tilleggsinformasjon 1: Rengjøring av bakeri og kafé - En oversikt
Mange bakerier har nå en tilknyttet kafé, som også har spesifikke rengjøringsbehov. I tillegg til feiing og mopping, har det blitt stadig viktigere å rengjøre og desinfisere bordene etter hver gjest. Vedlikehold av industrioppvaskmaskiner og kaffemaskiner må også tas med i beregningen. Disse enhetene bør rengjøres og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner og hygieneforskrifter. Videre kan dampmaskiner brukes til pålitelig og hygienisk rengjøring av andre flater og vanskelig tilgjengelige områder.
Tilleggsinformasjon 2: Hygiene i konditoriet – Spesialområde for kjøling
De samme HACCP-retningslinjene for rengjøring og hygiene som gjelder for bakerier, er også relevante for andre matvirksomheter. Imidlertid finnes det ett spesialområde som, avhengig av størrelsen på virksomheten, har sine egne krav: fryserommet eller kjølerommet. Når man skal rengjøre gulvet, for eksempel, kan en skrubberen brukes. Rengjøringsmiddelet må også tåle temperaturer under frysepunktet.
Hygiene i kjølerom: Rengjøring ved lave temperaturer
Kjølerom og fryserom spiller en avgjørende rolle i mange bransjer. De skaper optimale forhold for lagring av lett bedervelige varer og sensitive produkter, enten det er i hoteller, restauranter, industriell produksjon eller supermarkeder. For å sikre at kjølerommene og fryserommene fungerer optimalt, er det essensielt med spesialisert rengjøring som tar hensyn til de unike forholdene i disse miljøene.