Rengjøring av disken – både innvendig og utvendig

år disken skal rengjøres på innsiden, er det viktig å følge riktig rengjøringsteknikk for matvarehåndtering. En våt-/tørrstøvsuger er ideell for raskt og enkelt å fjerne løse matrester fra utstillingsdisken. Ved våtrengjøring anbefales det å vekselvis bruke alkaliske og sure rengjøringsmidler for effektivt å fjerne grobunn for mikroorganismer. Etter rengjøring og desinfisering bør overflatene skylles grundig med rent vann for å unngå rester.

Et kjemikaliefritt alternativ er profesjonelle dampvaskere, som effektivt fjerner bakterier, virus og andre mikroorganismer. Varm damp, med temperaturer opp mot 100 °C og trykk opptil 4 bar, bryter effektivt ned smuss og mikroorganismer. Husk alltid å lese produsentens bruksanvisning nøye for korrekt bruk og optimale resultater.