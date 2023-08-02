Forebygge farlige dyresykdommer ved hjelp av rengjøring
Plettfri hygiene er en viktig del av god biosikkerhet på en gård. Det er også en viktig forutsetning for effektiv beskyttelse av husdyrene mot meldepliktige dyresykdommer, som afrikansk svinepest eller fugleinfluensa. Profesjonelt rengjøringsutstyr og systematiske rutiner hjelper husdyrbønder med å holde en høy standard for renslighet, og reduserer sannsynligheten for sykdomsutbrudd.
Dødelige epizootier
Dyresykdommer spres vanligvis via ville dyr eller indirekte via transport eller fôr. De kan få katastrofale økonomiske og helsemessige konsekvenser for dyr og mennesker. Et sykdomsutbrudd kan sette livet til husdyrene på spill, og i noen tilfeller kan sykdom spres til mennesker. Ved hjelp av riktig rengjøring på gården, kan bønder spille en viktig rolle i å beskytte dyrene sine og hindre spredning av sykdommer.
Alvorlige virusinfeksjoner hos dyr er ofte dødelige. Dette gjelder for eksempel den afrikanske svinepesten, som rammer både ville og tamme griser. Fugleinfluensa er også svært smittsomt og vanligvis dødelig. Ved et utbrudd må alle dyr slaktes, og det vil oppstå store økonomiske tap i slike situasjoner. På grunn av den høye mutasjonsraten og mangelen på vaksiner som kan brukes i praksis, er faren for at viruset sprer seg til mennesker alltid til stede. Munn- og klovsyke (FMD) er en av dyresykdommene i verden som har størst økonomiske konsekvenser. Denne svært smittsomme sykdommen påvirker hovedsakelig storfe, svin, sauer og geiter. Den økonomiske skaden som forårsakes av FMD kan være katastrofal. Effektiv forebygging er derfor viktig for å ta vare på dyrene. Alle sykdommene nevnt ovenfor er meldepliktige dyresykdommer.
Nøkkelen til å forebygge dyresykdommer: biosikkerhet
Når en epizootisk sykdom har brutt ut, er konsekvensene alvorlige. Husdyrbønder bør derfor fokusere på forebygging. Nøkkelen til dette er biosikkerhet – en oppgave som strekker seg fra planlegging av driftsanlegget og de ansattes bevegelser og atferd, til nøye rengjøring med passende utstyr.
Det første du må gjøre for å forebygge utbrudd av dyresykdom er å sjekke hvordan gården er organisert. Hvem har for eksempel adgang til eiendommen og fjøsene? Hvor har kjøretøy lov til å kjøre, stoppe, laste eller losse? Hvor og hvordan oppbevares fôr og driftsutstyr? Hvordan opprettholdes god hygiene? Bruker du skriftlige planer og instruksjoner? Utfører du rutinekontroller? Sjekker du gjerder, dører og porter, eller bruker du kameraer og vakter? Dette er utgangspunktene for å sikre at hygieneforskriftene overholdes.
Hygienetiltak på en gård må inspiseres. Dette er fordi et høyt nivå av biosikkerhet krever riktig rengjøring og desinfisering av fjøs og alt utstyr og maskineri som kommer i kontakt med dyrene. Ofte må rengjøringen utføres i fjøs og tilhørende rom. Da kan du skille rommene og ha skitne og rene soner.
Det siste steget er å dokumentere alle tiltak, slik at prosedyene er transparente og sporbare. Dette gir deg også en oversikt slik at du kan holde rengjøringsarbeidet overkommelig, selv med høye standarder for biosikkerhet. Dermed sikrer du best mulig beskyttelse for dyrene på gården.