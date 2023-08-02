Forebygge farlige dyresykdommer ved hjelp av rengjøring

Nøkkelen til å forebygge dyresykdommer: biosikkerhet

Når en epizootisk sykdom har brutt ut, er konsekvensene alvorlige. Husdyrbønder bør derfor fokusere på forebygging. Nøkkelen til dette er biosikkerhet – en oppgave som strekker seg fra planlegging av driftsanlegget og de ansattes bevegelser og atferd, til nøye rengjøring med passende utstyr.

Det første du må gjøre for å forebygge utbrudd av dyresykdom er å sjekke hvordan gården er organisert. Hvem har for eksempel adgang til eiendommen og fjøsene? Hvor har kjøretøy lov til å kjøre, stoppe, laste eller losse? Hvor og hvordan oppbevares fôr og driftsutstyr? Hvordan opprettholdes god hygiene? Bruker du skriftlige planer og instruksjoner? Utfører du rutinekontroller? Sjekker du gjerder, dører og porter, eller bruker du kameraer og vakter? Dette er utgangspunktene for å sikre at hygieneforskriftene overholdes.

Hygienetiltak på en gård må inspiseres. Dette er fordi et høyt nivå av biosikkerhet krever riktig rengjøring og desinfisering av fjøs og alt utstyr og maskineri som kommer i kontakt med dyrene. Ofte må rengjøringen utføres i fjøs og tilhørende rom. Da kan du skille rommene og ha skitne og rene soner.

Det siste steget er å dokumentere alle tiltak, slik at prosedyene er transparente og sporbare. Dette gir deg også en oversikt slik at du kan holde rengjøringsarbeidet overkommelig, selv med høye standarder for biosikkerhet. Dermed sikrer du best mulig beskyttelse for dyrene på gården.