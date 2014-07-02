Eksklusiv høytrykkspistol
Den avanserte sprøytepistolen sørger for et ekstremt lavt trykktap - selv med svært høye vannmengder på opptil 2500 liter i timen. Meget robust og slitesterk for profesjonelt bruk. Med matsikker- og saltvannsresistente materialer gis de beste forutsetningene for bruk næringsmiddelindustrien og i annen industri. Tilkobling for HP-slanger M 22 × 1,5.
En robust og slitesterk sprøytepistol av høy kvalitet laget av materialer som er godkjent for bruk med mat og motstandsdyktig mot sjøvann. Den er ideell for profesjonell bruk, for eksempel innen næringsmiddelindustrien. Meget lavt trykktap - selv med vannmengder opp til 2500 l/t. Den har også en tilkobling for høytrykksslanger med M 22 x 1.5-gjenger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|300
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1