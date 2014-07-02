En robust og slitesterk sprøytepistol av høy kvalitet laget av materialer som er godkjent for bruk med mat og motstandsdyktig mot sjøvann. Den er ideell for profesjonell bruk, for eksempel innen næringsmiddelindustrien. Meget lavt trykktap - selv med vannmengder opp til 2500 l/t. Den har også en tilkobling for høytrykksslanger med M 22 x 1.5-gjenger.