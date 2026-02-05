Filterrenseverktøyet muliggjør ikke bare enkel rengjøring av luftinntaksfilteret med få håndbevegelser, men utvider også livstiden til maskinen. Rengjøring av filteret er nesten automatisk: Bare sett inn renseren og den manuelle rotasjonsmekanismen sammen med sugekraft sørger for et kontinuerlig rent forfilter. Merk: Det andre luftinntaksfilteret må settes inn i enheten på forhånd. Det nøyaktige festet sikrer en sikker passform på enheten. Et luftinntaksfilter er også inkludert i tilbehøret for byttet.