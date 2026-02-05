Filterrengjøringsverktøy
Med filterrenseverktøyet for VC 4 , VC 6 og VC 7 -enhetene, kan luftinntaksfilteret enkelt rengjøres.
Filterrenseverktøyet muliggjør ikke bare enkel rengjøring av luftinntaksfilteret med få håndbevegelser, men utvider også livstiden til maskinen. Rengjøring av filteret er nesten automatisk: Bare sett inn renseren og den manuelle rotasjonsmekanismen sammen med sugekraft sørger for et kontinuerlig rent forfilter. Merk: Det andre luftinntaksfilteret må settes inn i enheten på forhånd. Det nøyaktige festet sikrer en sikker passform på enheten. Et luftinntaksfilter er også inkludert i tilbehøret for byttet.
Egenskaper og fordeler
Brukervennlig
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Tørt smuss