Filterrengjøringsverktøy

Med filterrenseverktøyet for VC 4 , VC 6 og VC 7 -enhetene, kan luftinntaksfilteret enkelt rengjøres.

Filterrenseverktøyet muliggjør ikke bare enkel rengjøring av luftinntaksfilteret med få håndbevegelser, men utvider også livstiden til maskinen. Rengjøring av filteret er nesten automatisk: Bare sett inn renseren og den manuelle rotasjonsmekanismen sammen med sugekraft sørger for et kontinuerlig rent forfilter. Merk: Det andre luftinntaksfilteret må settes inn i enheten på forhånd. Det nøyaktige festet sikrer en sikker passform på enheten. Et luftinntaksfilter er også inkludert i tilbehøret for byttet.

Egenskaper og fordeler
Brukervennlig
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 50 x 140
Bruksområder
  • Tørt smuss