T 350 terrassevasker kan rengjøre store overflater raskt og effektivt helt sprutfritt. Den er enkel å manøvrere, og har håndtak for vertikale flater som gjør det enklere å rengjøre for eksempel garasjeporten. Med trykkregulering på toppen av vaskeren, er det enklere å tilpasse trykket for ulike underlag. T 350 passer med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere K 2 - K 7.