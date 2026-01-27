T 350 Terrassevasker

Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.

T 350 terrassevasker kan rengjøre store overflater raskt og effektivt helt sprutfritt. Den er enkel å manøvrere, og har håndtak for vertikale flater som gjør det enklere å rengjøre for eksempel garasjeporten. Med trykkregulering på toppen av vaskeren, er det enklere å tilpasse trykket for ulike underlag. T 350 passer med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere K 2 - K 7.

Egenskaper og fordeler
To roterende flatstråledyser
  • God flatedekning - ideell for rengjøring av større områder.
Sprutbeskyttelse
  • Rengjøring uten vannsprut.
Håndtak
  • Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
  • Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,8
Mål (L x B x H) (mm) 712 x 280 x 971

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Områder rundt hjem og hage
  • Terrasse
  • Garasjeporter
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.